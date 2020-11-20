ترامب يتمسك بمزاعم التزوير ويفقد أمل الوصول للمحكمة العليا

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليوم الأحد (29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) في أول مقابلة تلفزيونية له منذ الانتخابات الرئاسية أنه لن يقر أبدا بالخسارة أمام جو بايدن، بدون أن يتخلى عن نظرية المؤامرة حول تزوير الانتخابات.

وقال ترامب لمحاورته ماريا بارتيرومو على قناة "فوكس نيوز" "الأمر ليس كأنك سوف تغيرين رأيي. فرأيي لن يتغير بعد ستة أشهر". وأضاف "هذه الانتخابات تم تزويرها. هذه الانتخابات عملية غش كاملة".

وبدت المقابلة التلفزيونية الأولى لترامب منذ انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر والتي استمرت 45 دقيقة أشبه بحديث منفرد وادعاءات بدون أدلة حول تزوير الانتخابات بدون أي تدخل أو محاججة تقريبا من بارتيرومو.

وعلى الرغم من هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأميركي الذي اعتبر انه لم يعد صالحا، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن التزوير.

ورفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا السبت شكوى جديدة تقدّمت بها حملة ترامب حول حصول مخالفات خلال الانتخابات، لتُبدّد بذلك احتمال حدوث تغيير في النتائج.

وقال ترامب "نحن نحاول تقديم الأدلة والقضاة لا يسمحون لنا بذلك"، مضيفا "نحن نحاول، لدينا الكثير من الأدلة".

وفي تجاهل لفصل السلطات والحدود الفاصلة بين صلاحياته والنظام القضائي وسلطات إنفاذ القانون، اشتكى ترامب من أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي لا يساعدانه.

وقال إنهما "مفقودان"، مشككا أيضا في جدوى المحكمة العليا في حال لم تتدخل. وأضاف "على المحكمة العليا أن تستمع إلينا، وأن يكون شيء ما قادرا على الوصول الى هناك، وإلا ما هي المحكمة العليا".

ونتائج انتخابات 2020 لم تكن حتى متقاربة، فقد فاز بايدن بـ306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب، وتفوق المرشح الديموقراطي أيضا في التصويت الشعبي، الذي وإن كان لا يقرر النتيجة ولكن تبقى له رمزيته، بنسبة 51 بالمائة مقابل 47 في المائة لترامب.

وتقليديا يقر الخاسرون في الانتخابات الرئاسية بشكل شبه فوري مع اتضاح النتائج. ولكن سواء اعترف ترامب بهزيمته أم لا، فمن المؤكد أن المجمع الانتخابي سيلتئم في 14 كانون الأول/ديسمبر ليؤكد انتخاب بايدن وسيؤدي الرئيس الديموقراطي اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/يناير.

وحتى مع اقتراب انتهاء ولايته الرئاسية، رفض ترامب الإفصاح على قناة "فوكس نيوز" إن كان يرى نهاية لحملته القانونية غير الناجحة في المحاكم، قائلا "لن أحدد موعدا". وعندما سئل إن كان يرى أمامه سبيلا للانتصار أجاب "أتمنى ذلك".

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الجمهوريون ينأون بأنفسهم عن ترامب

وقال أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة اليوم الأحد إن الانتقال إلى رئاسة جو بايدن يبدو حتميا، في الوقت الذي شكك فيه الرئيس دونالد ترامب في أن المحكمة العليا ستنظر حتى أيا من الطعون التي تعهدت حملته بمواصلة تقديمها.

وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز في الوقت الذي قال فيه السناتور الجمهوري روي بلانت رئيس اللجنة المعنية بالجلسة الافتتاحية للكونغرس إنهم يتوقعون أن يؤدي الديمقراطي بايدن اليمين رئيسا للبلاد في 20 يناير كانون الثاني.

وأضاف بلانت، وهو من ولاية ميزوري، لشبكة (سي.إن.إن) "إننا نعمل مع إدارة بايدن، وهي الإدارة المحتملة، على كل من الفترة الانتقالية والتنصيب كما لو أننا نمضي قدما"، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد الاعتراف بخسارة ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكان حاكم آركنسو آسا هاتشنسون واحدا من الجمهوريين القلائل الذين أشاروا إلى بايدن بوصفه الرئيس المنتخب. وقال هاتشنسون لقناة فوكس نيوز "الانتقال هو المهم. كلمات الرئيس ترامب ليست بهذه الأهمية"، مضيفا أنه يتفهم السبب القانوني لعدم إقرار ترامب بالهزيمة.

م.أ.م/ ع.ش ( رويترز، د ب أ، أ ف ب)