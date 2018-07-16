 ترامب يتراجع ويُقر بتدخل الروس في الانتخابات الرئاسية | أخبار | DW | 17.07.2018

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أخبار

ترامب يتراجع ويُقر بتدخل الروس في الانتخابات الرئاسية

في تراجع واضح، ترامب يقبل باستنتاج أجهزة الاستخبارات الأمريكية بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وذلك بعد الانتقادات الشديدة التي تعرض لها بسبب موقفه خلال القمة التي عقدها مع نظيره الروسي بوتين في هلسنكي.

USA Präsident Trump spricht über sein Treffen mit Putin (Reuters/L. Millis)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء (17 تموز/يوليو2018) أنه يقبل بنتائج تحقيقات أجهزة الاستخبارات الأميركية التي أكدت بالفعل حصول تدخل روسي في الحملة الانتخابية الرئاسية العام 2016، محاولا على ما يبدو تهدئة الجدل الحاد الذي أعقب تصريحاته خلال قمة هلسنكي مع فلاديمير بوتين. وتراجع ترامب قائلا إنه أساء التعبير عندما اعتبر أنه لا سبب لديه لعدم تصديق نفي بوتين تدخل موسكو في الانتخابات.

وأضاف ترامب "أوافق على استخلاصات أجهزة استخباراتنا لجهة أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016"، مشددا على "احترامه" لهذه الوكالات الفدرالية. وأضاف أن تدخل موسكو "لم يكن له أي تأثير" على نتيجة الانتخابات التي فاز فيها. وأكد أنه قال جملة أساسية خلال مؤتمره الصحافي نسي أن يستخدم فيها صيغة النفي، ما جعل المعنى يتخذ منحى معاكسا.

مختارات

ما أن انتهى المؤتمر الصحفي المشترك بين ترامب وبوتين، حتى اشتعلت الساحة الداخلية الأمريكية. سهام النقد لترامب جاءت من الجمهوريين قبل الديمقراطيين. رئيس مجلس النواب الجمهوري بول رايان خاطبه قائلا: "روسيا ليست حليفتنا". (16.07.2018)

بدا الرئيسان الأمريكي ترامب والروسي بوتين راضيين تماما عما أنجزاه في قمتهما في هلسنكي. ترامب قال إنها "ليست سوى بداية" لاستعادة العلاقات، فيما رأى بوتين أن محادثاته مع نظيره الأمريكي كانت "ناجحة جدا ومفيدة للغاية". (16.07.2018)

وقال ترامب في هلسنكي "لا أرى أي سبب يدفع إلى القول بان روسيا (هي التي قامت بعملية التدخل)"، في حين أكد الثلاثاء أنه كان عليه أن يقول العبارة الآتية "لا أرى أي سبب كي لا تكون روسيا (هي التي قامت بعملية التدخل) ".

 وواجه ترامب انتقادات بسبب تصريحاته المثيرة للجدل أمس في المؤتمر الصحفي والتي قوضت النتائج التي توصلت إليها وكالات الاستخبارات الأمريكية فيما يتعلق بالتدخل. وعاد ترامب في وقت متأخر أمس الاثنين من العاصمة الفنلندية هلسنكي التي استضافت القمة، ليتعرض لانتقادات شديدة، بما في ذلك من مشرعين في حزبه الجمهوري، لفشله في معارضة إنكار بوتين للتدخل في الانتخابات.

كما تعرض لانتقادات لقوله إن اللوم يقع على "كلا الدولتين" في ضعف العلاقات بين واشنطن وموسكو. وكرر ترامب، خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، زعمه بأن تصرفات روسيا لم يكن لها أي تأثير على نتائج انتخابات عام .2016 وقال أيضا إن اجتماعه مع بوتين كان "أفضل" من اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ي.ب/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب، رويترز)

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