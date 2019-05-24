ترامب يتحدى الكونغرس ويقر مبيعات أسلحة ضخمة للسعودية والإمارات

تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراضات الكونغرس وأقر بيع أسلحة بثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، قائلاً إن هناك حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران.
وأخطرت إدارة ترامب لجاناً في الكونجرس يوم الجمعة بأنها ستمضي قدماً في 22 صفقة أسلحة مع الدول الثلاث، فيما أغضب النواب تجاهل الإدارة مراجعة الكونغرس لمثل تلك المبيعات وهو الإجراء المتبع منذ زمن بعيد.
ويعرقل أعضاء الكونغرس منذ شهور بيع العتاد العسكري الهجومي للسعودية والإمارات، لشعورهم بالقلق بشأن حصيلة القتلى المدنيين الكبيرة الناجمة عن الحملة الجوية التي تشنها الدولتان في اليمن وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وحذر بعض النواب والمساعدين في الكونغرس هذا الأسبوع من أن ترامب، الذي يشعر بخيبة الأمل إزاء تعطيل الكونغرس لمبيعات أسلحة، ومنها صفقة قنابل دقيقة التوجيه من إنتاج "رايثيون" للسعودية، يدرس استغلال ثغرة في قانون الحد من الأسلحة للمضي قدماً في البيع وذلك بإعلان حالة طوارئ وطنية.
مبنى لحق به الدمار جراء هجوم جوي في العاصمة اليمنية صنعاء في يناير/ كانون الثاني 2019
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان إن شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بحاجة لاستكمال عقود الأسلحة للمساعدة في ردع إيران وإن قرار تجاوز الكونغرس هو إجراء "لمرة واحدة".
وكان بومبيو قد أدرج في وثائق أرسلت إلى الكونغرس واطلعت عليها رويترز مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات التي سيتم توريدها للدول الثلاث. وتشمل القائمة ذخائر دقيقة التوجيه من صنع شركة "رايثيون" ودعماً لطائرات "إف-15" التي تنتجها بوينج وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات والتي تنتجها "رايثيون" ولوكهيد مارتن.
إرسال 1500 جندي إضافي للشرق
من جانب آخر، أعلنت واشنطن الجمعة أيضاً نشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط، متحدّثةً عن "تهديدات مستمرّة" ضدّ القوّات الأميركيّة صادرة عن "أعلى مستوى" في الحكومة الإيرانيّة.
وقال الرئيس ترامب من البيت الأبيض: "سنرسل عدداً قليلاً نسبياً من الجنود، غالبيّتهم للحماية". وأوضح قُبيل توجهه إلى اليابان: "سيكون العدد نحو 1500 شخص".
وتهدف هذه القوات والقدرات الإضافية إلى "تعزيز حماية القوّات الأميركية وأمنها، نظراً للتهديدات المستمرة من جانب إيران، بما في ذلك الحرس الثوري ومؤيديه"، بحسب ما قال بيان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شاناهان.
وقالت نائبة الوزير المكلفة بالشؤون الدولية في البنتاغون، كيتي ويلبرغر، إن قرار نشر جنود وقدرات إضافية لا يشمل سوريا أو العراق، حيث تواصل واشنطن عمليّاتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وتشمل القدرات الإضافية التي سيتم نشرها طائرات استطلاع وسرب من المقاتلات، بالإضافة إلى مهندسين وكتيبة من 600 عنصر مسؤولين عن إدارة أنظمة صاروخية.
ويشعر أعضاء في الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالقلق من أن ترامب يسير في اتجاه الحرب مع إيران.
ص.ش/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
حطت طائرة الرئيس الأميركي "اير فورس وان" في مطار الملك خالد اليوم السبت (20 أيار/مايو 2017) ونزل ترامب سلم الطائرة برفقة زوجته ميلانيا. وكان في استقباله عند باب الطائرة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سار معه والى جانبهما ميلانيا وعدد من المسؤولين السعوديين على السجادة الحمراء.
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
خصص السعوديون استقبالا حارا للرئيس الأميركي. ووصفت وسائل الإعلام السعودية الزيارة بـ"التاريخية". وأغرقت سلطات الرياض شوارع العاصمة بصفوف طويلة من الأعلام السعودية والأميركية، وباللوحات الضخمة التي جمعت صورتي العاهل السعودي الملك سلمان وترامب والى جانبهما شعار الزيارة "العزم يجمعنا".
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
وعقد الرئيس ترامب محادثات مع العاهل السعودي والمسؤولين السعوديين، وكان برفقة ترامب زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوج ابنته جاريد كوشنر إلى جانب أعضاء آخرين في الوفد بينهم المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ومساعدة مستشار الأمن القومي الأميركية المصرية الأصل دينا حبيب باول.
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
وكانت ملابس سيدة البيت الأبيض في رحلتها الخارجية الأولى محط الأنظار. وكانت ميلانيا قد صعدت طائرة "اير فورس وان" وهي ترتدي قميصا أبيضا ضيقا وتنورة برتقالية وحذاء بكعب عال، وفي الطائرة غيرت ملابسها وارتدت ملابس توحي بأنها "عباءة خليجية" متكونة من سروال اسود فضفاض مع قميص أسود يغطي ذراعيها وحزام ذهبي.
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
أما إيفانكا ترامب فدخلت الطائرة الرئاسية في بداية الرحلة وهي ترتدي ثوبا يعلو ركبتيها، وغادرتها بثوب طويل يغطي كامل ذراعيها أيضا، باللونين الأسود والأبيض.
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
قلد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الرئيس ترامب قلادة الملك عبد العزيز، التي تعد أرفع وسام في المملكة العربية السعودية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تقليد ترامب القلادة يعد تعبيرا عما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وثيقة.
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
وحظيت الزيارة بتوقيع مجموعة اتفاقيات بين الرياض وواشنطن. ووقع الملك سلمان والرئيس ترامب في بداية اللقاء اتفاقية أطلق عليها اسم "الرؤية الإستراتيجية المشتركة بين البلدين". وشهد الزعيمان التوقيع على عدة اتفاقيات بين البلدين قدر أجماليها بحوالي 280 مليار دولار ستوفر مئات آلاف الوظائف في البلدين.
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
يبتعد ترامب لبعض الوقت عن ارتدادات الزلزال السياسي الذي أحدثه في واشنطن بإقالته مدير "أف بي آي" والهزات التي ما زالت تتوالى فصولا. وبالكاد أقلعت الطائرة، حتى كشف عن تطورات جديدة في التحقيق حول صلات فريق ترامب بروسيا، إذ أعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن المدير السابق لـ"أف بي آي" جيمس كومي وافق على الإدلاء بشهادته خلال جلسة علنية أمام المجلس في حزيران/يونيو.
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
فيما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن مكتب التحقيقات الفدرالي وسّع تحقيقه حول الروابط المحتملة بين فريق حملة دونالد ترامب وروسيا ليشمل مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض يعمل مستشارا "مقربا" من الرئيس الأميركي لم تذكر اسمه.
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
وإذا كان الحذر الشديد هو السمة التي حكمت العلاقة بين حكام دول الخليج العربية والرئيس الأميركي السابق باراك اوباما، فان الملياردير الجمهوري استقبل في السعودية بحفاوة تعكس الاختلاف في النهج بينه وبين سلفه إزاء ملفات المنطقة.
الكاتب: زمن البدري