ترامب يتحدث عن موت خاشقجي ويتوعد بعواقب بالغة الشدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس (18 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) إنه يعتقد أن الصحفي المفقود جمال خاشقجي مات على الأرجح. وقال قبيل مغادرته في جولة يشارك خلالها في حملة انتخابية بمونتانا اليوم: "يبدو أن الأمر كذلك بالنسبة لي .. إنه أمر محزن جدا".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة سوف" تصدر بيانا قويا جدا" بعد الانتهاء من التحقيقات، وقال: "سوف يتعين علي أن أكون صارما جدا"، مشيرا إلى أنه بانتظار التفاصيل من "نحو ثلاثة تحقيقات منفصلة حتى يتسنى لنا معرفة حقيقة" اختفاء خاشقجي. ومضى يقول ردا على سؤال حول العواقب إذا تم ربط زعماء سعوديين باختفاء خاشقجي "حسنا، يتعين أن تكون بالغة الشدة. أعني، هذا شيء سيء، لكن سنرى ما سيحدث".

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، عبّر الرئيس الأمريكي عن ثقته في تقارير للمخابرات تشير إلى دور سعودي على مستوى رفيع في الاشتباه في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. بيد أنه شدد في مقابلته هذه على أنه لا يزال "من المبكر بعض الشيء" استنباط نتائج قاطعة بخصوص من يقف وراء ذلك.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة ستمنح السعودية "بضعة أيام إضافية" لتقديم توضيحات حول اختفاء الصحافي جمال خاشقجي. وأبلغ بومبيو الصحفيين أن السعودية التزمت القيام بـ "تحقيق شامل ومعمق".

كما أعلن ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، أنه لن يحضر مؤتمر "مبادرة الاستثمار في المستقبل" المقرر تنظيمه في السعودية. وقال منوشين في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه اتخذ القرار بعد اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وكانت مصادر تركية قد تحدثت عن وجود تسجيل صوتي يشير إلى أن خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، قد قتل. ونفى السعوديون بشدة تلك المزاعم.

أ.ح/ح.ع.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)