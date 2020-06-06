ترامب يؤكد سحب جزء من قوات بلاده من ألمانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين (15 يونيو/ حزيران 2020) إن الولايات المتحدة ستقلص عدد قواتها المنتشرة في ألمانيا إلى 25 ألف جندي، متهما برلين بأنها "متأخرة في سداد" مساهماتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد ترامب في تصريحات في البيت الأبيض ما كانت عدة وسائل إعلام قد سربته حول خفض عدد القوات الأمريكية المتواجدة في ألمانيا قائلا: "سنخفض عدد الجنود إلى 25 ألف جندي". وأضاف أن نشر القوات في ألمانيا يتم "بتكلفة باهظة على الولايات المتحدة".

واتهم ترامب ألمانيا بأنها لا تعامل الولايات المتحدة بطريقة عادلة فيما يتعلق بالتجارة "لذلك نحن نخسر في التجارة ونخسر فيما يتعلق بالناتو"، متهما دولا أخرى أيضا باستغلال بلاده ولكن "ألمانيا هي أسوأ مستغل"، حسب قوله.

وكانت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي قد أكدت بعد فترة من التكهنات، أن واشنطن أبلغتها بالانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا.

ويوجد حاليا نحو 34500 جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا، مع عناصر مدنية إضافية، وهو أكبر انتشار عسكري أمريكي في أوروبا. كما تتردد أنباء عن خفض الولايات المتحدة لقواتها في منطقة المحيط الهادئ.

أ.ح (د ب أ، أ ف ب)