 ترامب يؤكد سحب جزء من قوات بلاده من ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.06.2020

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أخبار

ترامب يؤكد سحب جزء من قوات بلاده من ألمانيا

بعد أن كان الحديث عن تقارير، بات الآن أمرا مؤكدا حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا. ترامب قال إن الولايات المتحدة ستقلص عدد قواتها المنتشرة في ألمانيا إلى 25 ألف جندي متهما برلين باستغلال بلاده.

ترامب متحدثا في المكتب البيضاوي، أرشيف

ترامب: الولايات المتحدة ستقلص قواتها في ألمانيا "المتأخرة في سداد" مساهماتها بحلف الناتو.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين (15 يونيو/ حزيران 2020) إن الولايات المتحدة ستقلص عدد قواتها المنتشرة في ألمانيا إلى 25 ألف جندي، متهما برلين بأنها "متأخرة في سداد" مساهماتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد ترامب في تصريحات في البيت الأبيض ما كانت عدة وسائل إعلام قد سربته حول خفض عدد القوات الأمريكية المتواجدة في ألمانيا قائلا: "سنخفض عدد الجنود إلى 25 ألف جندي". وأضاف أن نشر القوات في ألمانيا يتم "بتكلفة باهظة على الولايات المتحدة".

واتهم ترامب ألمانيا بأنها لا تعامل الولايات المتحدة بطريقة عادلة فيما يتعلق بالتجارة "لذلك نحن نخسر في التجارة ونخسر فيما يتعلق بالناتو"، متهما دولا أخرى أيضا باستغلال بلاده ولكن "ألمانيا هي أسوأ مستغل"، حسب قوله.

وكانت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي قد أكدت  بعد فترة من التكهنات، أن واشنطن أبلغتها بالانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا.

ويوجد حاليا نحو 34500 جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا، مع عناصر مدنية إضافية، وهو أكبر انتشار عسكري أمريكي في أوروبا. كما تتردد أنباء عن خفض الولايات المتحدة لقواتها في منطقة المحيط الهادئ.

أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 13:57

نية ترامب خفض قوات بلاده في ألمانيا.. كيف تراها برلين؟

مختارات

خفض القوات الأمريكية في ألمانيا ـ مجرد تهديد من قبل ترامب؟  

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