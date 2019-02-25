ترامب وكيم يقترحان إجراء محادثات سلام متعددة الأطراف

ذكرت صحيفة "مونهوا إلبو" الكورية الجنوبية نقلا عن مصدر لم يتم الكشف عنه أن الزعيمين دونالد ترامب وكيم يونغ أون سيقترحان تشكيل مجموعة لإجراء محادثات سلام متعددة الأطراف. ولم يتضح ما إذا كانت المجموعة، المماثلة لصيغة المحادثات السداسية الأطراف السابقة، ستتكون من الولايات المتحدة والكوريتين والصين أي الدول الست بما في ذلك اليابان وروسيا.

في سياق متصل، قال ترامب إن الامكانات الاقتصادية لكوريا الشمالية "لا مثيل لها تقريبا في التاريخ". وقبيل لقائه بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في وقت لاحق اليوم بفيتنام، قال ترامب "إن الإمكانات هائلة، فرصة عظيمة بشكل لا مثيل له في التاريخ تقريبا لصديقي كيم يونغ أون. سنعرف قريبا جدا .. إنه أمر مثير للإعجاب".

كما أشاد ترامب بفيتنام التي تستضيف قمته الثانية مع كيم. وأشار ترامب، الذي سيلتقي كيم اليوم الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2019) وغدا الخميس إلى نجاح فيتنام في تحويل اقتصادها كقدوة لكوريا الشمالية، قائلا إن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا "تزدهر مثل أماكن قليلة على الأرض". وأضاف ترامب في تغريدة له "ستكون كوريا الشمالية كذلك وبسرعة جدا، إذا فككت أسلحتها النووية".

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ومن المتوقع أن يعقد ترامب وكيم، اللذان اجتمعا للمرة الأولى في حزيران/ يونيو الماضي في سنغافورة، اجتماعا مباشرا مقتضبا مساء اليوم في فندق "سوفيتل ليجند ميتروبول هانوي" قبل أن يجتمعا على العشاء، مع مساعديهما، طبقا لما ذكره مكتب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض. وسينضم إلى ترامب في العشاء وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، مايك مولفاني. أما كيم سينضم إليه كبير مفاوضيه، كيم يونغ تشول ومساعد ثالث لم يتم الكشف عنه بعد، طبقا لما ذكرته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارة ساندرز أمس الثلاثاء. ومن المتوقع أن يعقد ترامب وكيم يوما ثانيا من الاجتماعات غدا الخميس. ومازال زعيم كوريا الشمالية، حتى منتصف نهار اليوم الأربعاء لم يغادر فندقه الفاخر الذي يقيم به في هانوي منذ وصوله بعد رحلة بالقطار استمرت ثلاثة أيام من بيونغ يانغ، فيما عدا قيامه بزيارة قصيرة إلى سفارة بلاده أمس الثلاثاء. واحتشد صحفيون ومتفرجون قرب الطوق الأمني حول فندق "ميليا هانوي" وهو فندق من فئة خمس نجوم، الذي يقيم فيه كيم، آملين في إلقاء نظرة سريعة على موكب الزعيم الكوري الشمالي، لكن لم يكن هناك أي مؤشرات على أنه ذهب إلى أي مكان.

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ)