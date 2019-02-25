 ترامب وكيم يقترحان إجراء محادثات سلام متعددة الأطراف | أخبار | DW | 27.02.2019

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أخبار

ترامب وكيم يقترحان إجراء محادثات سلام متعددة الأطراف

سيقترح الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية، تشكيل مجموعة استشارية متعددة الأطراف لبحث ترسيخ نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية. واستبق ترامب الاجتماع بالإشادة بإمكانات كوريا الشمالية الاقتصادية ومستقبلها في ظل السلام.

Vietnam, Hanoi: Treffen Donald Trump und Kim Jong Un (Reuters/L. Millis)

ذكرت صحيفة "مونهوا إلبو" الكورية الجنوبية نقلا عن مصدر لم يتم الكشف عنه أن الزعيمين دونالد ترامب وكيم يونغ أون سيقترحان تشكيل مجموعة لإجراء محادثات سلام متعددة الأطراف. ولم يتضح ما إذا كانت المجموعة، المماثلة لصيغة المحادثات السداسية الأطراف السابقة، ستتكون من الولايات المتحدة والكوريتين والصين أي الدول الست بما في ذلك اليابان وروسيا.

في سياق متصل، قال ترامب إن الامكانات الاقتصادية لكوريا الشمالية "لا مثيل لها تقريبا في التاريخ". وقبيل لقائه بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في وقت لاحق اليوم بفيتنام، قال ترامب "إن الإمكانات هائلة، فرصة عظيمة بشكل لا مثيل له في التاريخ تقريبا لصديقي كيم يونغ أون. سنعرف قريبا جدا .. إنه أمر مثير للإعجاب".

كما أشاد ترامب بفيتنام التي تستضيف قمته الثانية مع كيم. وأشار ترامب، الذي سيلتقي كيم اليوم الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2019) وغدا الخميس إلى نجاح فيتنام في تحويل اقتصادها كقدوة لكوريا الشمالية، قائلا إن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا "تزدهر مثل أماكن قليلة على الأرض". وأضاف ترامب في تغريدة له "ستكون كوريا الشمالية كذلك وبسرعة جدا، إذا فككت أسلحتها النووية".

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مستقبل العلاقات الأمريكية الكورية مرهون بمزاج زعيمي البلدين

مختارات

تعتقد وكالة المخابرات الأمريكية أن بيونغ يانغ زادت إنتاج الوقود النووي في مناطق سرية مؤخراً مخفية ذلك في مسعى للحصول على تنازلات في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة. كما نقلت شبكة (إن.بي.سي) عن مسؤولين أمريكيين. (30.06.2018)

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ومن المتوقع أن يعقد ترامب وكيم، اللذان اجتمعا للمرة الأولى في حزيران/ يونيو الماضي في سنغافورة، اجتماعا مباشرا مقتضبا مساء اليوم في فندق "سوفيتل ليجند ميتروبول هانوي" قبل أن يجتمعا على العشاء، مع مساعديهما، طبقا لما ذكره مكتب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض. وسينضم إلى ترامب في العشاء وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، مايك مولفاني. أما كيم سينضم إليه كبير مفاوضيه، كيم يونغ تشول ومساعد ثالث لم يتم الكشف عنه بعد، طبقا لما ذكرته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارة ساندرز أمس الثلاثاء. ومن المتوقع أن يعقد ترامب وكيم يوما ثانيا من الاجتماعات غدا الخميس. ومازال زعيم كوريا الشمالية، حتى منتصف نهار اليوم الأربعاء لم يغادر فندقه الفاخر الذي يقيم به في هانوي منذ وصوله بعد رحلة بالقطار استمرت ثلاثة أيام من بيونغ يانغ، فيما عدا قيامه بزيارة قصيرة إلى سفارة بلاده أمس الثلاثاء. واحتشد صحفيون ومتفرجون قرب الطوق الأمني حول فندق "ميليا هانوي" وهو فندق من فئة خمس نجوم، الذي يقيم فيه كيم، آملين في إلقاء نظرة سريعة على موكب الزعيم الكوري الشمالي، لكن لم يكن هناك أي مؤشرات على أنه ذهب إلى أي مكان.

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ)

 

  • Nordkorea Abfahrt Kim Jong Un nach Vietnam (picture-alliance/AP Photo/KCNA)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    قطار الزعيم مصفح وبطيء!

    كان بإمكان زعيم كوريا الشمالية السفر لمدة خمس ساعات بالطائرة إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكنه اختار السفر لمسافة 4 آلاف كيلومتر بالقطار ولمدة 60 ساعة إلى هانوي. والمدهش أن القطار المصفح الذي يستخدمه كيم يونغ أون بطيء نسبيا، إذ تتراوح سرعته ما بين 60 و 80 كيلومتر في الساعة.

  • Nordkorea Sonderzug von Kim Yong-Un (picture-alliance/Yonhapnews)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    الخوف من السفر بالطائرة

    قطار الزعيم الكوري فخم وفاره جدا. اانطلق القطار يوم السبت (23 شباط/ فبراير) من كوريا الشمالية، وسيصل العاصمة الفيتنامية هانوي في الموعد المحدد لقمة مع ترامب يوم الأربعاء (27 شباط/ فبراير). وتجدر الإشارة إلى أن والد أون أيضا، كيم يونغ إيل كان مغرما بالسفر بالقطار، ويبدو أن الزعيم الكوري كيم يونغ أون لديه خوف من السفر بالطائرة لذا غالبا ما يسافر بالقطار.

  • Kim Jong Un am Flughafen in Singapur (picture-alliance/dpa/Ministry of Communications and Information of Singapore/T. Tan)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    السفر بطائرة صينية

    خوف زعيم كوريا الشمالية من السفر بالطائرة، يبدو أنه صحيح. إذ أنه سافر إلى سنغافورة في حزيران/ يونيو العام الماضي بطائرة من الخطوط الجوية الصينية للقاء الرئيس الأمريكي دنالد ترامب. وهذا ما يرجح الشائعات التي تقول إن طائرته الرئاسية غير قادرة على الطيران.

  • Merkel und Pofalla im Panoramawagen des Rheingoldexpress (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    ميركل أيضا تسافر بالقطار

    المسشتارة أنغيلا ميركل أيضا واجهت مشاكل مع طائرتها الحكومية، إذ اضطرت للسفر بطائرة عادية نهاية العام الماصي لحضور قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث لم يكن ممكنا السفر بالقطار إلى هناك. وفي هذه الصورة التي تعود لعام 2009، تسافر ميركل مع سكرتير حزبه آنذاك، رونالد بوفالا، على متن قطار "راين غولد اكسبرس" الفخم.

  • Luxuszug Rheingold (Imago/Becker&Bredel)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    قطار فخم مميز

    قطار "راين غولد" الفخم كان في عشرينات القرن الماضي مخصصا للرحلات معينة مميزة. وفيما كان المواطنون العاديون يسافرون على متن قطارات من الدرجة الثالثة، كان السفر بهذا القطار الفخم شيئا مميزا جدا. وفي الماضي كان الكثير من السياسة يحبون السفر على متن القطارات الفخمة الفارهة.

  • Adenauer reist 1957 im Wahlkampfzug (picture-alliance/dpa/UPI)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    مقر حكومي متنقل

    في الصورة كونراد أديناور، مستشار ألمانيا الأول بعد الحرب العالمية الثانية، على متن قطار مع مستشاريه ومعاوينه أثناء الحملة الانتخابية لحزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول 1957. وكان القطار يحتوي على كل ما كان يحتاجه المستشار الألماني: قسم للجلوس والاجتماع وقسم للنوم والراحة ومكاتب عديدة مختلفة. وكان القطار بالنسبة لكونراد أديناور بمثابة مركز للحملة الانتخابية ومقر حكومي متنقل.

  • Bundeskanzler Willy Brandt Wahlkampfreise im Sonderzug (Imago/Sven Simon)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    مغرم بالقطارات والسفر بها

    فيللي براندت، مستشار ألمانيا بين عامي 1969 و1974، كان مغرما أيضا بالقطارات والسفر بها. في الصورة براندت مع الصحافيين في قطار خاص أثناء الحملة الانتخابية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي عام 1972.

  • Russland Putin in Präsidentenwagon (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    بوتين بمفرده في القطار!

    ليس زعيم كوريا الشمالية وحده يقطع مسافات طويلة بالقطار، الرئيس الروسي أيضا يسافر أحيانا بالقطار من مدينته سان بطرسبورغ إلى فلاديفستوك، حوالي 10 آلاف كيلومتر. الصورة تعود لعام 2012 حيث يجلس بوتين في المقصورة الرئاسية.

  • China Putin und Jinping Treffen im Zug (picture-alliance/dpa/Tass/A. Druzhinin)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    بوتين ليس وحيدا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شين جينبينغ صيف عام 2018 على متن قطار سريع حديث يسافر إلى مدينة تيانجين الصينية العملاقة. ويعرف الصينيون كيف يمكنهم توفير الراحة والهدوء لضيفهم الروسي، بوضع باقة ورد جميلة ملونة على الطاولة.

  • BG Das machen Politiker in ihrer Freizeit - Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    ساسة يحبون اللعب والتسلية بالقطار

    إن لم يسافر يمكنه اللعب بالقطار أيضا. في الصورة وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، حصل على هدية أثناء زيارته للصين عام 2017، الهدية كانت عبارة عن نموذج لقطار صيني سريع حديث، حيث كان مضيفه الصيني، عمدة منطقة شاندونغ، كان يعرف أن زيهوفر يحب التسلية بالقطارات ولديه في البيت نموذج مصغر لقطار مع كل مستلزماته من سكة حديد وإشارات ضوئية وجسور وأنقاق ومحطات. إعداد: ماركو مولر/ ع.ج


مختارات

"قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

عادة ما يستخدم زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون القطار للسفر إلى الخارج. وهذا ما فعله في رحلته إلى فيتنام حيث لعقد قمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. لكنه ليس السياسي والرئيس الوحيد الذي يحب السفر وعقد لقاءات في القطار. (26.02.2019)  

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