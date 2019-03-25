 ترامب واللوبي الإسرائيلي.. من يخدم سياسة نتنياهو أكثر؟ | سياسة واقتصاد | DW | 26.03.2019

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سياسة واقتصاد

ترامب واللوبي الإسرائيلي.. من يخدم سياسة نتنياهو أكثر؟

بدأت لجنة العلاقات العامة الأمريكية-الإسرائيلية ـ إيباك ـ "اللوبي الإسرائيلي" مؤتمرها السنوي الأسبوع الجاري وسط تساؤلات حيال نفوذها في السياسة الأمريكية وهل لاتزال تحظى بدعم متساو من كلا المعسكرين الجمهوري والديمقراطي.

USA Washington AIPAC Konferenz Benjamin Netanjahu Ministerpräsident Israel (REUTERS/Jonathan Ernst)

عُرفت "إيباك" بأنها تحظى بين صفوفها بأعضاء عددهم متساو من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وذلك على خلاف الجماعات الأخرى الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة وهو ما سمح لإيباك في الاحتفاظ بدعم قوي لإسرائيل داخل الكونجرس وضمنت مكانتها كواحدة من بين أكبر جماعات الضغط الأكثر تأثيرا على مدار سبعين عاما.

بيد أن ما تم إعادة النظر حوله مؤخرا يتعلق بمدى نفوذ إيباك، فوفقا لـ "مركز السياسة المستجيبة" والذي يتابع جماعات الضغط وما تنفقه من أموال، فإن إيباك انفقت 3.5 مليون دولار خلال العام الماضي.

لكن الجدل حول هذا النفوذ قد يكون نقاشا غير مرحب به في الوقت الحالي إذ أنه يثار على الساحة بالتزامن مع تصريحات أدلت بها نائبة الكونجرس من الحزب الديموقراطي إلهان عمر والتي تحدثت بصراحة وعلنا في عدة مناسبات عن المنظمات المؤيدة لإسرائيل وتحديدا إيباك.

ووصُفت تصريحات إلهان عمر "بالمعادية للسامية" وتعرضت في الوقت نفسه لانتقادات كبيرة من أعضاء بارزين في الحزب الديمقراطي الذي تنتمي إليه خاصة من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وكشفت تصريحات إلهان عمر عن الخلاف الإيديولوجي والاختلاف بين الأجيال داخل الحزب الديمقراطي. فالسناتور بيرني ساندرز كتب في بيان: "يتعين علينا ألا نربط بين معاداة السامية والنقد المشروع لحكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو اليمينية."

USA Israel Trump und Netanjahu Israel Museum in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

ترامب ونتنياهو "علاقة قوية لا تحتاج إلى ضغوط اللوبي"

وفي موقف مشابه لموقف السناتور ساندرز، دافع عدد من النواب الشاب الجدد في الحزب مثل عضوة مجلس النواب ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز عن إلهان عمر.

وفي هذا الصدد، يقول ناتان ساكس، مدير مركز سياسات الشرق الأوسط داخل معهد بروكينجز في واشنطن، إنه وفي داخل صفوف الحزب الديمقراطي يوجد في الوقت الحالي "جيل من الشباب ينظر إلى الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني عبر منظور حقوق الإنسان والحقوق المدنية أكثر من قضايا الأمن والإرهاب".

ويضعف هذا الانقسام دعم الحزب لإيباك وهو ما يمثل ضربة لجهود بذلتها المنظمة على مدار السنين للحفاظ على نفوذ متساو في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

"علاقة استثنائية"

وبالنظر إلى مدى نفوذ إيباك في السياسة الأمريكية، يرى آرون ديفيد ميلر – المستشار السابق لستة وزراء خارجية أمريكيين – إن "إيباك لديها صوت قوي لكنها لا تمتلك حق الاعتراض عندما يتعلق الأمر بسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط."

وعزا ميلر - المدير الحالي لبرنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون- تضخيم قدرات إيباك ونفوذها إلى التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي سواء في الولايات المتحدة وإسرائيل.

USA Alexandria Ocasio-Cortez und Ilhan Omar

اثارت الهان عمر تساؤلات حول تأثير إيباك على السياسة الأمريكية

وأضاف ميلر "إدارة ترامب تعد أكثر الإدارات الأمريكية التي عاصرتها تأييدا لنتنياهو وأكثر عداءا للفلسطينيين".

وفي ظل إدارة ترامب، فإن الولايات المتحدة قد طوت صفحة مثلت ركائز في السياسة الأمريكية امتدت لعقود بشأن الشرق الأوسط، فقد اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل وأوقفت المساعدات للفلسطينيين وانسحبت من الاتفاق النووي الإيراني ومؤخرا تعتزم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وهو ما يعني انتصارا سياسيا جديدا لنتنياهو.

ويقول مولر إن نتنياهو تمكن بوجود ترامب على رأس الإدارة الأمريكية في العثور على شريك يثق فيه وتأسيس ما وصفه مولر بـ"علاقة استثنائية إلى حد ما".

ويتقاسم ترامب ونتنياهو الكثير من أوجه التشابه فكلاهما يؤيد بناء جدران حدودية وكلامها في خضم تحقيقات فساد ويتشاركان رؤيتها لنظرية "الأخبار الكاذبة" في مواجهة المنتقدين.

ويعتقد مولر أن نتنياهو "يتلاعب بالسياسة الإسرائيلية عن عمد من أجل خلق انطباع بأن الحزب الجمهوري هو الأقدر للتعامل مع القضايا المتعلقة بإسرائيل." أما ترامب فهو - ووفقا لمولر - فهو "رئيس جمهوري يقوم بنفس التلاعب من أجل تحقيق الهدف ذاته."

والغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته التي من المقرر أن يلقيها خلال مؤتمر إيباك بسبب التوتر في إسرائيل وقطاع عزة بعد سقوط صاروخا أطلق من القطاع وسط إسرائيل.

مختارات

تم انتخاب امرأتين مسلمتين في الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء، وذلك لأول مرة، ضمن انتخابات التجديد النصفي، الأولى من أصول فلسطينية والثانية من أصل صومالي، وستكون الأخيرة أول امرأة ترتدي الحجاب في الكونغرس. (07.11.2018)

بانتهاء عام 2018، دخل انسحاب أمريكا وإسرائيل من منظمة اليونسكو حيز التنفيذ. غير أن هذه ليست المرة الأولى التي تنسحب فيها واشنطن من المنظمة، كما أن إسرائيل لا تمانع العودة، ولكن بشروط حددها رئيس الوزراء نتنياهو. (03.01.2019)

دعوات للمقاطعة

ورغم ذلك، ينتاب العديد من اليهود الأمريكيين خاصة الشباب قلق إزاء تنامي السياسات المتشددة لرئيس الوزراء الإسرائيلي والتي تحظى بدعم الرئيس الأمريكي.

ودليلا على هذا، دشنت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"- وهي جماعة تدعم حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها"- حملة على منصات التواصل الاجتماعي للدفاع عن إلهان عمر تحت هاشتاج #IStandWithIlhan.

وفي سياق متصل، دعت جماعة ليبرالية تعرف بـ MoveOn  إلى مقاطعة مؤتمر إيباك لهذا العام، إذ كتبت مديرة حملتها إيرام علي في بيان لها: "ليس سرا أن إيباك تعوق العمل الدبلوماسي كاتفاق النووي مع إيران وتقوض حق تقرير المصير للفلسطينيين وتدعو شخصيات تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان للتحدث على منصتها".

ويبدو أن إيباك بدت وكأنها تسير على حبل مشدود فقد تضمن قائمة المتحدثين خلال مؤتمرها لهذا العام شخصيات من كلا الأطراف فيما يقول مولر إنه في الوقت الحالي "قد يتعلق الأمر كثيرا بالانتخابات المقبلة في البلدين. فرئيس وزراء إسرائيلي جديد ورئيس أمريكي يحمل سياسات جديدة قد يخففان من حدة الوضع".

وفيما يتعلق بالتساؤلات حيال نفوذ منظمة "إيباك" فقد ردت المنظمة على هذا بما حمله مؤتمرها السنوي من شعار مفأده "ارتباط لأجل الأفضل". بيد أن هذا الشعار أثار تساؤلات لدى أمريكيين يهود ليبراليين وأخرين حول الشخص المنوط به تحديد ماهية هذا الأمر عندما يأتي الحديث عن سياسة واشنطن تجاه إسرائيل.

هيلينا هامفر/محمد عثمان

  • Israel, Jerusalem: Ivanka Trump, John Sullivan, Steven Mnuchin und Jared Kushner bei einer Rede des israelischen Außenminister (Reuters/A. Cohen)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    تدشين بمباركة إيفانكا

    نقلت الولايات المتحدة الاثنين (5 مايو/ آيار2018) سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بعد وعد الرئيس ترامب في نهاية العام الماضي، واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. الاستنكار الدولي والغضب الفلسطيني من الوعد لم يمنعا تحقيقه ومشاركة ابنته إيفانكا إلى جانب زوجها جاريد كوشنر في مراسم الافتتاح. إيفانكا شاركت متتبعيها على تويتر لحظات استقبالها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أيضاً.

  • Israel: Ivanka Trump, David Friedman, Steven Mnuchin am Ben Gurion International Airport (Reuters)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    حضور دبلوماسي من أمريكا

    أعلن ترامب قبل أيام عدم حضوره لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس، لكنه بعث وفداً دبلوماسياً يتكون من شخصيات مهمة داخل البيت الأبيض، على رأسهم وزير الخزانة ستيفن منوتشين ومساعد وزير الخارجية جون سوليفان، فضلاً عن إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر. وستفتح مكاتب سفارة مؤقتة داخل مبنى القنصلية الأمريكية في القدس، في انتظار اختيار مبنى أكبر لها مستقبلاً.

  • Jerusalem Straße zur neuen US-Botschaft (DW/D. Regev)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    "ترامب صديق الصهاينة"

    زُينت شوارع القدس قرب السفارة الأمريكية الجديدة بالعلمين الاسرائيلي والأمريكي استعداداً للاحتفال بعهد جديد واستبدلت لافتات مرورية بأخرى تشير لموقع السفارة الكائن بحي أرنونا بالقدس. كما عُلقت لافتات تشيد بترامب كـ"صديق للصهاينة". شعار الصداقة حمل معه عقوداً من الحياد الأمريكي تجاه القضية، لكن اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة لاسرائيل غير معالمها وجعل نتانياهو يقول: "إن نقل السفارة مدعاة للاحتفال".

  • Israel Feier US-Botschaft Jerusalem (Getty Images/L. Mizrahi)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    ذكرى "قيام إسرائيل"

    افتتاح السفارة الأمريكية وإقامة احتفال دبلوماسي بين أمريكا وإسرائيل، تعدى إلى المواطنين الاسرائليين الذين عبروا عن فرحتهم بانتقال السفارة إلى القدس. خاصة وأن هذا الحدث يصادف الذكرى السبعين "لقيام دولة إسرائيل" الاثنين (14 أيار/ مايو 2018) وفق التقويم الغريغوري. كما أن إسرائيل بدأت احتفالاتها التقليدية، قبل أيام، بمناسبة الذكرى 51 لـ "ضم القدس" أو "توحيد القدس"، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

  • Israel Feier US-Botschaft Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    احتفال مستمر

    منذ أيام والأفراح والاحتفالات تسود المنطقة الغربية من القدس. ويشارك في هذا كل الإسرائليين باختلاف أعمارهم وأجناسهم استعدادا للاحتفال بـ "مرور 70 عاماً على قيام دولتهم". ووسط أغاني ممجدة للشعب اليهودي والدولة العبرية وللقدس، وفي جو من الرقص والسعادة الغامرة البادية على كل المشاركين في الإحتفالات، رفعوا علم إسرائيل معبرين عن "انتصار" انتظروه منذ عقود.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/M. Salem)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    "نكبة جديدة"؟

    يتزامن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس قبل يوم من الذكرى السبعين لـ"النكبة"، عندما نزح أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948. وعلى ما يبدو، فالفلسطينيون يحيون الذكرى السبعين للحدث بـ"نكبة جديدة" كما وصفتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/I. Abu Mustafa)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    سخط فلسطيني

    في مقابل الأفراح الإسرائيلية، يعيش الفلسطينيون وسط أجواء من الحزن والسخط على قرار ترامب الذي يعترف فيه بأن بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعن نقل سفارة دولته إلى القدس. هذا القرار الذي "استفز" الفلسطينيين باعتبارهم رافضين منذ البداية لـ"احتلال" إسرائيل للقدس كـ"عاصمة أبدية" منذ 1980، بغض النظر عن عدم اعتراف المجتمع الدولي بذلك، وفي ظل رغبة فلسطين في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/B. Ratner)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    رغم الوعيد.. اقتحموا السياج!

    شارك الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة في مسيرة إلى الحدود مع إسرائيل، وخاطر بعضهم مقتحماً السياج الأمني، رغم وعيد الجيش الإسرائيلي، ورغم أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قد ألقت منشورات على قطاع غزة للتحذير من الاقتراب من السياج. كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، عن وضع قواته في حالة تأهب قصوى، فضلاً عن مضاعفة عدد وحدات جيشه المقاتلة وتعبئة الآلاف من شرطييه لضمان الأمن في السفارة ومحيطها.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/M. Salem)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    نار وغضب

    العشرات من الشباب الفلسطينيين اجتازوا السياج الحدودي الفاصل شرق غزة وأضرموا النار في إطارات سيارات في الجانب الإسرائيلي من الحدود، كما ألقوا الحجارة على الجيش الاسرائيلي تعبيراً عن غضبهم من تدشين السفارة الأمريكية في القدس، وبينما يتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس بتحريض الفلسطينيين على اختراق السياج الحدودي، يشهد قطاع غزة "مسيرات العودة"، منذ نهاية آذار/ مارس2018.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/I. Abu Mustafa)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    "مذبحة رهيبة"

    أسفرت المواجهات بين الجنود الإسرائيليين وفلسطينيين في الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، قبل ساعات من تدشين مقر السفارة الأمريكية، عن سقوط عشرات القتلى، وإصابة أكثر من ألف فلسطيني بالرصاص الحي. المواجهة جاءت بعد أن ألقى فلسطينيون الحجارة على الجنود الإسرائيليين الذين ردوا بإطلاق النار. وعلى وقع ارتفاع القتلى والجرحى، اتهمت الحكومة الفلسطينية إسرائيل بارتكاب "مذبحة رهيبة" في قطاع غزة. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مختارات

السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

فيما افتتحت الولايات المتحدة رسمياً سفارتها في القدس تزامناً مع احتفال دولة إسرائيل بالذكرى السبعين لقيامها، قُتل عشرات الفلسطينيين في تصاعد غير مسبوق لحدة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة. (14.05.2018)  

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