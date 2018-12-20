 ترامب وأردوغان ″يتصالحان″.. تقارب جديد يثير الكثير من الأسئلة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 24.12.2018

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سياسة واقتصاد

ترامب وأردوغان "يتصالحان".. تقارب جديد يثير الكثير من الأسئلة؟

بعد أزمات متكررة، انتهى التوتر وحلّت محله الإشادة. ترامب وأردوغان يفتحان صفحة جديدة في علاقاتهما. لكن هناك الكثير من الأسئلة. فمن سيستفيد من سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا؟ وهل يصمد "الصلح" أمام تحديات منطقة مشتعلة؟

Erdogan und Trump USA (Reuters/K.Lamarque)

من الأرشيف

بعد شهورٍ عجاف، بدأت العلاقة الأمريكية-التركية في التحسن، والإشارات متكرّرة على ذلك، منها ما كتبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً، من أن نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، هو "الرجل الذي يستطيع اجتثات ما تبقى من تنظيم داعش في سوريا"، وذلك بعد مكالمة هاتفية بينهما أعلنا فيها الاتفاق على مستقبل التنسيق في سوريا، إثر قرار ترامب سحب القوات الأمريكية، وعلى زيادة التنسيق في قضايا أخرى منها العلاقات التجارية.

ويأتي موسم الود بين الرئيسين بعد أزمات متكررة، كادت تعصف بعلاقة الطرفين، منها احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برانسون، وما نجم عن ذلك من عقوبات اقتصادية أمريكية على تركيا، ودعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وهي الوحدات التي تصفها أنقرة بالإرهابية، وكذا شراء تركيا لأسلحة متطورة من روسيا، الأمر الذي رأته واشنطن تهديداً لحلف شمال الأطلسي.

ويثير هذا التقارب الجديد الكثير من الأسئلة حول أسبابه، وهل يتعلّق الأمر بدفن كلّ الخلافات التي حدثت بين الجانبين؟ أم أنه مجرّد فصل قد ينتهي في علاقة حكمها المد والجزر؟ خاصة مع استحضار وقائع لترامب أعلن فيها مواقف بعينها، ثم ما لبت أن أعلن مواقف أخرى تعاكسها. كما تُطرح أسئلةٌ أخرى حول التداعيات الممكنة لهذا التقارب الجديد، مع ما يكتنفه من تحديات قد تجعل العلاقة على "كف عفريت".

انسحاب مُريح للطرفين؟

لم يُخفِ أردوغان نظرته الإيجابية لقرار سحب الجنود الأمريكيين من شمال سوريا، إذ أشار إلى أن تركيا مستعدة لدعم "حليفها الأمريكي" في إطار هذا القرار، وهو موقف منتظر من أردوغان، الذي كان يخطّط لشنّ عملية عسكرية واسعة ضد المقاتلين الأكراد في الشمال السوري، وقد كان وجود القوات الأمريكية في هذه المنطقة واحداً من العراقيل في وجه تركيا، التي ترى في استمرار المقاتلين الأكراد على حدودها مع سوريا خطراً على أمنها القومي.

Syrien Kurdische Kämpfer der YPG in Rakka (Reuters/G. Tomasevic)

مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردية

ويرى حسن كاوه، نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد "ايست ويست"، في حديث مع DW عربيه أن أنقرة ترى أن واشنطن أخذت تهديداتها بشأن تنفيذ عملية عسكرية في شمال سوريا على محمل الجد، "لذلك جاء الإعلان التركي عن تأجيل العملية". وفي المقابل، يقول المحلل السياسي، مصطفى حامد أوغلو، من تركيا، لـDW عربية، إن موقف ترامب يشكّل قراءة جديدة من بلده، عنوانها "التعاون والتنسيق مع تركيا التي تضع ضمن أكبر أولوياتها منع تكوين كيان انفصالي يهدّد وحدة الأراضي السورية والتركية"، في إشارة منه لوحدات حماية الشعب الكردية.

وإن كانت الاستفادة التركية من القرار الأمريكي واضحة، ولو على الأمد القريب، فإن الاستفادة الأمريكية في موضع شك، وهو ما يبرزه كاوه حسن، مشيراً إلى أن جلّ المسؤولين الأمريكين ستكون لديهم إشكالية عميقة مع هذا القرار المفاجئ الذي اتخذه ترامب، خاصة وأن واشنطن ستفقد بهذا الانسحاب ورقة استراتيجية مهمة في الشرق الأوسط، وستفقد معه مصداقيتها كدولة عظمى يمكن الاعتماد عليها، سواء من لدن الأكراد، أو من لدن قوى أخرى في المنطقة، يقول المتحدث.

بيدَ أن أطرافاً أخرى ستستفيد من هذا القرار، منها أساساً التحالف الإيراني-السوري-الروسي، الذي سيجد الساحة خالية بشكل أكبر أمامه لتوسيع نفوذه في البلد، يقول كاوه، لكن المستفيد الأكبر، يستدرك المتحدث، هو "تنظيم داعش الذي سيجد الطريق سالكة أمامه للملمة شتات مقاتليه، في وقت سيكون فيه المقاتلون الأكراد، الخاسر الأكبر، من انسحاب حليفهم الأول"، وهو موقف يتوافق جزئياً مع مواقف قوى دولية اعتبرت أن خطر "داعش" لم ينته بعد في سوريا.

هل يمكن لتركيا التعويل على ترامب؟

أعلن ترامب منذ أشهر أن السبب الرئيسي لوجود قوات بلاده في سوريا هو القضاء على داعش، وهي مهمة قد تمت حسب وجهة نظره، لكن الإدارة الأمريكية كانت تتحدث كذلك عن وجود أسباب أخرى للاستمرار في سوريا، منها مواجهة استخدام الأسلحة الكيماوية ومواجهة إيران. مثل هذه المواقف المتعارضة تكرّرت في فترة ترامب الذي تقلّب كثيراً في تصريحاته، بشكل أثّر حتى على تحالفات بلاده التقليدية.

US Truppen im Arabischen Golf (Imago/ZUMA Press/USMC/Cpl. D. Morgan)

قوات أمريكية في الشرق الأوسط

"هذا القرار يثبت أن شخصية الرئيس الأمريكي ترامب يمكن أن تقوم بأيّ شيء في أيّ لحظة"، يتحدث كاوه حسن، مبرزاً أنه في الوقت الذي يسيطر فيه أردوغان على نفسه ويجنح غالباً نحو قرارات في صالح دولته، فإن ترامب فجائي في مواقفه، بشكل جعل مسؤولين كبار في أمريكا يقتنعون أنه يؤثر على المصالح الاستراتيجية الأمريكية.

لكن مصطفى حامد أوغلو، لا يرى أن قرار ترامب ارتجالي، بل يعدّ امتداداً لوعودٍ مماثلة أطلقها خلال الحملة الانتخابية الرئاسية وتراجع عنها سابقاً بسبب تأثير بعض المقربين منه. ويتابع أوغلو لـDW عربية أن الأتراك مقتنعون بأنه في كل مرة يتواصلون فيها مع ترامب لوحده، يتمكن الرئيس الأمريكي من قراءة الصورة بشكل صحيح في الملفات التي تجمع البلدين.

وما يجعل القرار الجديد قريبا من عقلية ترامب، التي تهتم بحسابات الربح والخسارة، هو اعترافه سابقاً أن بلاده أنفقت مبالغ باهظة في الشرق الأوسط ولم تجن من ذلك شيئاً. ويظهر أن ترامب يحاول الاستفادة من التجربة العراقية، عبر الخروج بأقلّ الأضرار من سوريا، خاصة وأن روسيا استطاعت توسيع نفوذها في البلد ذاته.

تحديات تجعل العلاقة على "كفّ عفريت"؟

توجد العديد من التحديات التي تواجه أيّ تحالف أمريكي-تركي، منها العلاقة المضطربة بين أنقرة وتل أبيب، والتقارب التركي-الروسي، الذي ظهر في شراء أسلحة روسية متطورة وفي تفاهماتٍ داخل الأراضي السورية. لكن حامد أوغلو متفائل بأن جلّ الملفات الثنائية العالقة بين واشنطن وتركيا ستجد حلولاً لها إن جرى حلّ الملف الكردي في شمال سوريا، مستبعداً أيّ تأثيرٍ للتوتر التركي-الإسرائيلي في هذا السياق، لأن واشنطن، حسب نظره، اتخذت قرارًا يهم مصالحها، رغم أنه سيزعج القيادة الإسرائيلية، (يقصد قرار الانسحاب من شمال سوريا).

ويمتد تفاؤل حامد أوغلو إلى مستقبل الحلّ السياسي في سوريا، إذ يقول إن تركيا لم تجد سابقاً خياراً عن التقارب مع روسيا بما أن الأولى ترغب في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، لكن ستتغير المعطيات الآن، ويضيف: "سيساهم التفاهم الأمريكي-التركي في تقوية موقفهما من الأزمة بضرورة رحيل نظام الأسد، وهو موقف لا تشاطره معها روسيا".

وعموماً تبقى التحالفات "جد مرنة" في منطقة الشرق الأوسط بتعبير حسن كاوه، والتقارب الذي يجري اليوم قد ينتهي غداً ويتحوّل إلى توتر، لا سيما مع جري كل القوى وراء لغة المصالح، ومع التطوّرات المستمرة على الساحة السورية، ومع التحوّلات الجارية في أكثر من بلد، ومنها الولايات المتحدة، التي قد تتغيّر سياستها الخارجية بالكامل في حال وصول شخص آخر، بدلاً من ترامب، إلى سدة الرئاسة.

الكاتب: إسماعيل عزام

  • Syrien Präsident Assad - Rede vor Diplomaten in Damaskus (picture-alliance/AP Photo/Syrian Presidency)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    جيش الأسد

    خسر الجيش السوري الكثير من مواقعه وقُتل أو انشق الآلاف من جنوده. اليوم تتواجد جيوش وميليشيات تابعة لأكثر من ثمان دول على التراب السوري. بيّد أن جيش الأسد استفاد من الدعمين الروسي والإيراني في استعادة مناطق استراتيجية كان قد خسرها سابقاً كحلب وحمص ودير الزور، مما حدا بعدة أطراف كانت تشترط رحيل الأسد قبل الشروع بأي مفاوضات إلى البدء في تغيير مواقفها.

  • Syrien kurdischen Frauenmiliz in Al-Rakka (picture-alliance/dpa/AP/Ronahi TV)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    المقاتلون الأكراد

    كسب الأكراد الكثير في السنتين المنصرمتين، وبدأ صوتهم بالارتفاع ونفوذهم بالتزايد، إذ سيطروا على مناطق غنية بالنفط في شمال شرق البلاد. كما يشكّلون ركيزة "قوات سوريا الديمقراطية" التي حرّرت الرقة بدعم التحالف الدولي، فضلاً عن إقامتهم "إدارة ذاتية" في مناطق سيطرتهم. بيدَ أن عملية غصن الزيتون التي أطلقها الجيش التركي في عفرين ضد المقاتلين الأكراد، أدت إلى خسارتهم عدة مساحات، فضلاً عن مقتل المئات بينهم.

  • Syrien Aleppo Kämpfe (picture alliance/AA/A. Huseyin)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    المعارضة المسلّحة

    ظهرت المعارضة المسلّحة السورية في البداية بديلاً محتملاً لنظام الأسد، إذ سيطرت على مساحة شاسعة من سوريا. غير أنها خسرت لاحقا الكثير منها. تعاني المعارضة من التشتت في المواقف الإيديولوجية، فضلاً عن تعدّد الداعمين وتنوّع أهدافهم. مما حدا بالبعض لإطلاق كلمة "معارضات" سورية عليها، كما تعرضت لضربة كبيرة بعد دخول التنظيمات الإرهابية كـ"داعش" و"النصرة" على الخط واستيلائها أراضٍ كانت تحت سيطرتها.

  • Russland Jahrespressekonferenz Wladimir Putin (picture-alliance/AP Photo/P. Golovkin)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    الجيش الروسي

    قبل أكثر من سنتين بدأ التدخل الجوي الروسي في سوريا. اليوم يتواجد آلاف الجنود الروس في أكثر من قاعدة عسكرية في سوريا، أهمها "قاعدة حميميم". سياسياً استطاعت موسكو فرض نفسها كلاعب سياسي أساسي في المشهد السوري لصالح نظام الأسد؛ فهي عرابة "محادثات أستانا" و"مؤتمر سوتشي" و"مناطق خفض التصعيد" مع كل من تركيا وإيران. كما تدعم تياراً في المعارضة يُدعى "منصة موسكو".

  • Donald Trump (picture alliance/AP Images/M. Rourke)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    الجيش الأمريكي

    تعوّدت واشنطن على تحقيق سريع لرهاناتها العسكرية في الشرق الأوسط كما حدث في العراق وأفغانستان، لكن لم يتكرر الأمر في سوريا؛ فالتحالف الذي قادته ضد "داعش" تأخر كثيراً في تحقيق أهدافه، كما أن تسليحها للمقاتلين الأكراد كان من أسباب توتر علاقتها بأنقرة. الرؤية الأمريكية لمستقبل دورها في سوريا غير واضحة، بيّد أن واشنطن ربحت على الأقل قواعد عسكرية لها داخل البلد..

  • Iran Revolutionsgarde (picture alliance / AA)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    القوات الإيرانية

    لم تتخلّ إيران عن حليفها الأسد في سوريا طوال سنوات الحرب، وأبدت تصميماً كبيراً على بقاء النظام، موفرة دعماً عسكرياً ومالياً وغيرها من أشكال الدعم، كما تتوّفر على ميليشيات مسلحة داخل البلد، يقودها قاسم سليماني ممّا أثر بشكل كبير في تطورات الحرب. ويبدو أن طهران حصدت ثمار جهودها، فنفوذها تعاظم داخل سوريا بشكل أثار حفيظة خصومها في المنطقة، خاصة تل أبيب والسعودية.

  • Türkei Erdogan (Getty Images)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    الجيش التركي

    دعّم أردوغان المعارضة السورية كثيراً، لكن تداعيات الحرب أرهقت نظامه، إذ لم تتحقق رهاناته في سقوط بشار الأسد، كما عانت تركيا من هجمات نفذها "داعش" بترابها. غير أن القوات التركية تدخلت مؤخراً بقوة في شمال سوريا في إطار عملية "غصن الزيتون" الهادفة لقصم ظهر المقاتلين الأكراد، واستفاد أردوغان في العملية من قلق دولي لم يكن كافياً لثنيه عن الاستمرار، ضامناً بذلك توسيع مناطق تسيطر عليها أنقرة داخل سوريا.

  • Libanon Beirut Sheik Hassan Nasrallah (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    حزب الله

    أحد أقوى الأطراف الشيعية في سوريا، قدم دعماً غير محدود للنظام السوري وشارك مبكراً في الحرب الدائرة منذ سنوات. أثر تدخل حزب الله العسكري لصالح الأسد سلباً على صورته في العالمين العربي والإسلامي. في المقابل، ساهم في الحفاظ على تحالفٍ استراتيجي مع طهران ودمشق وبشكل أقل موسكو، ممّا أكسبه نفوذاً جغرافياً في سوريا، خاصة مع سيطرته على المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان.

  • Emmanuel Macron (Reuters/C. Hartmann)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    القوات الفرنسية

    دخلت فرنسا في الأزمة السورية بقوة عبر تحرك ديبلوماسي ضد النظام السوري وعسكري ضد "داعش"، لكنها لم تحصد ثماراً كثيرة، فمواقفها ضد الأسد تبدو جد متذبذة، كما أن ضرباتها العسكرية لم تنجح، ليس فقط في إنهاء "داعش"، بل حتى في تجنب هجماته الإرهابية التي تعدّ فرنسا أكثر المتضررين منها خارج الشرق الأوسط، فضلا عن أنها لم تؤثر كثيرا في إنقاذ الوضع الإنساني داخل سوريا رغم ما تعلنه من جهود في ذلك.

  • Syria Al Nusra Front Kämpfer Symbolbild (picture-alliance/AP Photo)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    جماعات إرهابية تدخل على الخط

    وضع التحالف الدولي الجماعاتَ الإرهابية كهدف رئيسي في استراتيجيته العسكرية بسوريا، وتكبد "داعش" هزائم كبيرة في سوريا كما في العراق، ولاسيما في الرقة (عاصمة "خلافته" المزعومة) لكن خطره لم ينتهِ بعد. كما تراجعت جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) التي فكت ارتباطها مؤخرا بتنظيم القاعدة، لكنها لا تزال في إدلب وقامت مؤخرا بإسقاط مقاتلة روسية، ممّا جعل موسكو أن هدفها حاليا هو القضاء على هذه الجبهة.

    الكاتب: إسماعيل عزام


مختارات

أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

تميزت الحرب في سوريا بديناميكية سريعة جداً وكثرة اللاعبين فيها، إن بشكل مباشر أو من وراء الكواليس. ماذا ربح أو خسر أهم الفاعلين العسكرييين بعد قرابة سبع سنوات من الصراع الدامي الذي دخلت فيه جماعات إرهابية على الخط؟ (22.11.2017)  

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