ترامب مستعد للقاء القادة الإيرانيين دون شروط

بعد تصريحات نارية وتغريدات مهددة في الأيام الماضية، أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين (30 تموز/ يوليو 2018) بشكل مفاجئ أنه مستعد للقاء القادة الإيرانيين "من دون شروط مسبقة" و"في أي وقت يريدون".

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول احتمال عقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني "لا أعرف إذا كانوا مستعدين لذلك"، لكنه أضاف "أفترض بأنهم يريدون الالتقاء بي، وأنا مستعد للالتقاء بهم متى أرادوا". وتابع الرئيس الأميركية "لا شروط مسبقة. إذا أرادوا أن نلتقي سألتقيهم. في أي وقت يريدون".

وكان الرئيس الأميركي أعلن في أيار/مايو الماضي سحب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية عليها. وتعتبر واشنطن أن طهران تلعب دورا مزعزعا للاستقرار في الشرق الأوسط ووضعت 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد معها.

كما تبادل البلدان الاتهامات والتهديدات الأسبوع الماضي. فقد نصح الرئيس الإيراني نظيره الأميركي "بعدم اللعب بالنار" معتبرا أن أي نزاع مع إيران "سيكون أم المعارك". عندها رد ترامب في تغريدة له قال فيها "إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددا وإلا ستواجه تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

ترامب أشاد بسياسة حكومة كونتي حول الهجرة.

في غضون ذلك أشاد ترامب بالموقف المتشدد الذي ينتهجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بشأن الهجرة، داعيا الدول الأوروبية الأخرى إلى تبني نهج مماثل. وقال ترامب مخاطبا كونتي: "أوافق تماما على ما تفعله بشأن الهجرة والهجرة غير الشرعية، بل وحتى الهجرة الشرعية. لقد اتخذت إيطاليا موقفا صارما للغاية فيما يتعلق بالحدود، وهو موقف اتخذته قلة من الدول".

يذكر أن كلا من ترامب وكونتي ينتهج سياسة متشددة إزاء الهجرة وأمن الحدود وكلاهما يسعى إلى إقامة علاقات أفضل مع روسيا. ونشأت بينهما علاقة صداقة أثناء قمة مجموعة السبع الشهر الماضي في كندا.

أ.ح/ع.ش (د ب أ، ا ف ب)