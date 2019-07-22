 ترامب: مزاعم إيران بتفكيك شبكة تجسس أمريكية ″كاذبة تماما″ | أخبار | DW | 22.07.2019

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أخبار

ترامب: مزاعم إيران بتفكيك شبكة تجسس أمريكية "كاذبة تماما"

في نفي خارج عن المألوف، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مزاعم" إيران بأنها فككت "شبكة تجسس" تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قائلا في تغريدة إنها "كاذبة تماما". بدوره اتهم وزير خارجيته إيران بـ "الكذب".

USA Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/M. Balce Ceneta)

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين (22 تموز/ يوليو 2019) قال فيها إن التقارير التي تتحدث عن احتجاز إيران لعملاء للاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي إي) "كاذبة تماما".

ووصف هذه التقارير بأنها تمثل "المزيد من الأكاذيب والدعاية التي تصدر عن نظام ديني فاشل وليس لديه فكرة عما يفعله". وأضاف :"الاقتصاد ميت، والوضع سيزداد سوءا. إيران في فوضى تامة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد علق بدوره على الإعلان الإيراني، قائلا في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية "النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب... سأتعامل بقدر كبير من الشك مع أي تأكيد إيراني عن الإجراءات التي اتخذوها".

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وأحجم بومبيو عن التعليق على أي حالة محددة، وأضاف "هناك قائمة طويلة من الأمريكيين الذين نعمل على إعادتهم للوطن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت السلطات الإيرانية توقيف 17 شخصا حكم على بعضهم بالإعدام، في سياق ما قالت طهران أنها عملية تفكيك "شبكة تجسس" تابعة للوكالة الأمريكية،. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين طهران وواشنطن.

وكان مدير الإدارة العامة لشؤون مكافحة التجسس في وزارة الأمن الإيراني قال في وقت سابق اليوم إن طهران فككت هذه "الشبكة من العملاء"  مؤكدا أن "جميهم إيرانيون".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الوكالة على ذلك، إذ ترفض عادة التعليق على تقارير بشأن عملاء سريين أو مخبرين يتم اعتقالهم أو يقتلون في الميدان. ولذلك فإن نفي ترامب يعتبر خارجاً عن المألوف، وأثار انتقادات أجهزة الاستخبارات.

أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أن رويترز)

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