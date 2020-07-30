ترامب: لن نخسر إلا إذا تم تزوير الانتخابات

افتتح الجمهوريون مؤتمرهم العام الاثنين (24 آب/ أغسطس 2020) برسم صورة قاتمة لأمريكاإذا أطاح الديمقراطي جو بايدن بالرئيس دونالد ترامب في الانتخابات،وتبنوا نبرة متشائمة طرحها ترامب قبل ساعات عندما دون أن يقدم دليلا.

وتحدث ترامب في اليوم الأول للمؤتمر العام للحزب الجمهوري الذي تم تقليصه بشكل حاد في تشارلوت بولاية نورث كارولينا بعد أن حصل على أصوات كافية للفوز رسميا بالترشح لمواجهة منافسه الديمقراطي، نائب الرئيس السابق، جو بايدن في الانتخابات التي تُجرى يوم الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال ترامب الذي ظهر شخصياً بشكل مفاجئ في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-): "إنهم يحاولون سرقة الانتخابات من الجمهوريين".

وأضاف ترامب: "الطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها إبعادنا عن هذه الانتخابات أن تكون مزورة (...) سنفوز في هذه الانتخابات". وقال الرئيس "علينا أن نفوز، هذه أهم انتخابات في تاريخ بلادنا (...) يمكن لبلادنا أن تسير في اتجاه فظيع أو في اتجاه أخطر".

وأضاف ترامب أمام حشد من المندوبين الجمهوريين: "كنا منقسمين للغاية في عهد الرئيس أوباما. وأشاد بسوق الأسهم وانتقد منافسه جو بايدن لقوله إنه سيغلق الاقتصاد مرة أخرى للحد من تفشي الفيروس المميت.

ع.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)