 ترامب: لم نر بعد دليلاً على تورط موسكو في تسميم نافالني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.09.2020

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ترامب: لم نر بعد دليلاً على تورط موسكو في تسميم نافالني

قال دونالد ترامب إنه ينبغي للولايات المتحدة النظر "بجدية بالغة" في اشتباه تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني لكنه أوضح أن إدارته لم تصل بعد إلى أي دليل، مستدركاً: "ليس لدي سبب للشك في التقييم الألماني".

دونالد ترامب

ترامب يدخل على خط قضية نافالني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم ير حتى الآن أي دليل مباشر على تورط موسكو في تسميم المعارض أليكسي نافالني، غير أن ترامب استدرك القول إن ما حدث أمر "فظيع"، وإنه لا يملك أيّ سبب للشك في التقييم الألماني.

وتقول السلطات الألمانية إن اختبارات السموم كشفت أن نافالني، الذي يرقد حالياً في غيبوبة في مستشفى في برلين، قد تسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

مختارات

قلق واستهجان وإدانة ومطالبة بقول الحقيقة. تلك بعض المواقف الغربية: الأوروبية والأميركية، في رد فعل سريع على إعلان ألمانيا ثبوت تعرض المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني للتسميم بغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك.

كشف تقرير الأطباء المشرفين على علاج أليكسي نافالني ببرلين، أنه من المحتمل أن يكون المعارض الروسي قد تعرض للتسمم بمادة تتكون من مثبطات "الكولينستريز" كمادة "نوفيتشوك" السامة. فكيف تؤثر على الجسم وكيف تعالج؟

قالت أنغيلا ميركل إن أليكسي نافالني "وقع ضحية لجريمة". واستدعت برلين السفير الروسي لديها بعد إعلانها أن الفحوص الطبية التي أُجريت للمعارض أكدت وجود "دليل قاطع" على تعرضه للتسميم بـ"غاز أعصاب من نوع نوفيتشوك".

بعد إعلان مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية عن وجود مؤشرات على تعرض المعارض الروسي أليكسي نافالني للتسميم، طالبت المستشارة أنغيلا ميركل ووزير خارجيتها موسكو بإجراء تحقيق وتحديد هوية المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي يوم الجمعة في البيت الأبيض: "بناء على ما  تقوله ألمانيا، يبدو أن هذا هو الوضع.. سأكون غاضباً للغاية إذا كان هذا هو الوضع"، متابعاً: "أعتقد أنّه أمر مأسوي، إنّه فظيع، وينبغي ألا يحدث".

وقال ترامب إنه يتوقع أن يتلقى تأكيداً حول القضية مما سيسمح للولايات المتحدة باتخاذ قرار بشأنها، مضيفاً أنه يتفهم الرغبة في اتخاذ إجراءات ضد روسيا، لكنه أكد أيضاً على أنه يحتفظ بعلاقة جيدة مع الرئيس فلاديمير بوتين.

ولم يُحّدد ترامب الإجراء الذي سيتخذه إذا ما اقتنع بأنّ الخصم السياسي الأكثر قوّةً للرئيس فلاديمير بوتين كان ضحيّة مؤامرة قتل. لكن الرئيس الأميركي شدد على أنّه كان "إلى حدّ بعيد أشدّ صرامة مع روسيا من أيّ أحد آخر".

وبشكل منفصل، التقى نائب وزير الخارجية الأمريكية ستيفن بيجون مع السفير الروسي أناتولي أنتونوف للتعبير عن "القلق البالغ بشأن النتائج التي توصلت إليها الحكومة الألمانية، حاثاً موسكو على التعاون في تحقيق دولي.

وطالبت فرنسا وألمانيا مجدّداً روسيا الجمعة بتفسيرات بشأن تسميم نافالني. كما طالبتا بـ"تحديد" هوّية المسؤولين عن الهجوم و"إحالتهم على العدالة"، وأصرّت خارجيّة البلدين في بيان مشترك على أنه "يجب تحديد هوية المسؤولين عن هذا العمل الشنيع وإحالتهم على العدالة".

وحثت فرنسا وألمانيا بالفعل من موسكو إلقاء الضوء الكامل على هذه القضيّةالتي حازت اهتمامًا بالغًا في أوروبا وأدّت إلى توتّر جديد مع موسكو، بينما لم تبد هذه الأخيرة متأثّرة بالاتّهامات الغربية، واكتفت بالتشكيك في رواية استخدام السم.

إ.ع/خ.س (أ ف ب، د ب أ)

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


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