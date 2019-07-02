 ترامب للإيرانيين: ″تهديداتكم يمكن أن ترتد لتلدغكم″ | أخبار | DW | 04.07.2019

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أخبار

ترامب للإيرانيين: "تهديداتكم يمكن أن ترتد لتلدغكم"

يوما بعد يوم تتصاعد التهديدات الكلامية بين الولايات المتحدة وإيران، فبعد تأكيدات طهران رفع مستوى التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق النووي، رد ترامب قائلا: "انتبهوا للتهديدات، فهي يمكن أن ترتد لتلدغكم".

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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن تهديداتها "يمكن أن ترتد عليها" وذلك بعدما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستتجاوز حد تخصيب اليورانيوم الذي يسمح به الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وقال ترامب على تويتر "أصدرت إيران للتو تحذيرا جديدا. يقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم ‭'‬بأي قدر نريده‭'‬ إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد". وأضاف "انتبهوا للتهديدات، فهي يمكن أن ترتد لتلدغكم كما لم يلدغ أي شخص من قبل!".

وكان روحاني قال إن بلاده ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو/ تموز إلى أي مستويات تريدها فوق الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق النووي، في حين دعا واشنطن للعودة مجددا إلى الاتفاق.

وهذه هي المرة الثانية في أسبوع التي تعلن فيها طهران عن إجراء من شأنه أن يقوض الاتفاق النووي الذي يواجه مشكلات منذ انسحب منه ترامب العام الماضي.

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ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن روحاني قوله "لن يبقى مستوى التخصيب لدينا 3.67 بالمئة. سننحي هذا الالتزام جانبا وسننتج بأي قدر نريده وبأي قدر تقتضيه الضرورة وتقتضيه حاجتنا. سنتجاوز في هذا مستوى 3.67". والتخصيب بنسبة 90 بالمئة ينتج عنه مادة تستخدم في صنع القنابل.

وكانت لهجة روحاني حادة على غير المعتاد. فقد كان مهندس الاتفاق النووي ويعتبر من أصحاب النزعة العملية خلافا لكبار رجال الدين في النخبة الحاكمة الذي عارضوا انفتاحه على الغرب ويواصلون تنديدهم بالولايات المتحدة.

وبلغ التوتر المستمر منذ أسابيع ذروته الشهر الماضي عندما أسقطت طهران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، ورد ترامب باتخاذ قرار بشن ضربات جوية تراجع عنه في اللحظة الأخيرة. كما تتهم واشنطن

إيران بالمسؤولية عن هجمات على عدد من ناقلات النفط في الخليج، وهو ما تنفيه طهران.

وقالت إيران يوم الاثنين إنها أنتجت من اليورانيوم المنخفض التخصيب ما يزيد عن الثلاثمئة كيلوجرام التي يسمح بها الاتفاق النووي، وهي خطوة دفعت ترامب إلى تحذيرها من "اللعب بالنار".

و.ب/ح.ز (رويترز، أ ف ب) 

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مجددا..ترامب يتوعد إيران بلغة الحديد والنار

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