 ترامب عن الفرنسيين: بدأوا بتعلم الألمانية قبل وصول قواتنا | أخبار | DW | 13.11.2018

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أخبار

ترامب عن الفرنسيين: بدأوا بتعلم الألمانية قبل وصول قواتنا

بعد يومين من عودته من باريس حيث شارك في احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، شن الرئيس الأميركي ترامب هجوما عنيفا على نظيره الفرنسي، واصفا شعبيته بالضعيفة ومجددا انتقاده لاقتراح ماكرون إنشاء جيش أوروبي.

Paris US-Präsident Trump und Macron (Reuters/C.P. Tesson)

لقاء ترامب مع ماكرون في باريس في 10/11/2018

في سلسلة من التغريدات الهجومية على موقع "تويتر" انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنشاء جيش أوروبي، الأمر الذي دعت إليه المستشارة أنغيلا ميركل أيضا. كما جدد ترامب اتهامه حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين بأنهم لا ينفقون ما يكفي على الدفاع.

وكتب ترامب على تويتر "إيمانويل ماكرون يقترح إنشاء جيش خاص لحماية أوروبا من الولايات المتحدة والصين وروسيا. لكن الأمر كان يتعلق بألمانيا في الحربين العالميتين الأولى والثانية. كيف كان ذلك بالنسبة لفرنسا؟". وأضاف "لقد بدأوا بتعلم الألمانية في باريس قبل أن تصل الولايات المتحدة" مشيراً كما يبدو إلى الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية. ودعا إلى تسديد المدفوعات لحلف شمال الأطلسي.

وجاء هذا الهجوم على الحليف التقليدي للولايات المتحدة، بعد يومين من انضمام ترامب إلى عشرات القادة العالميين في باريس للاحتفال بمرور مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وبعد انتقاد ماكرون بشأن الدفاع، انتقل ترامب إلى انتقاد شعبيته وقال في تغريدة أخرى "المشكلة هي أن إيمانويل ماكرون يعاني من هامش شعبية ضعيف جدا في فرنسا، 26% ومعدل بطالة يقارب الـ10%". وأضاف "إنه يحاول أن ينتقل إلى موضوع آخر" في إشارة إلى حديث ماكرون عن الجيش الأوروبي. وتابع "بالمناسبة لا يوجد بلد قومي أكثر من فرنسا، فهم شعب يعتز بنفسه، ويحق له ذلك".

وفي تغريدة أخرى كتب ترامب "اجعل فرنسا عظيمة مجدداً" مستعيدا شعاره الشهير خلال حملته الانتخابية "فلنجعل أميركا عظيمة مجددا".

"علاقتهما لم تكن دائما سهلة"

ورفضت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء التعليق على الفور على سلسلة تغريدات ترامب. إلا أن مستشاراً للرئيس الفرنسي قال إن هذه التغريدات موجهة للأميركيين. وأضاف أن التغريدات "كتبت للأميركيين وإلا لما كتبت بالإنجليزية .. وليس من شأننا التعليق على محتوى موجه لمواطنيه"، مضيفا أن العلاقات بين ماكرون وترامب "لم تكن دائما سهلة، ولكنها مستمرة".

مختارات

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقابلة مع قناة "سي ان ان" الأميركية إن على أوروبا ان "تبني استقلالية" دفاعها بدلا من شراء الاسلحة من الولايات المتحدة. (11.11.2018)

تقود فرنسا مبادرة دفاع أوروبية تضم 10 دول في محاولة لمواجهة تهديدات جديدة. المبادرة ستعمل من خارج هياكل الدفاع القائمة، وألمانيا رغم موافقتها تبدو حذرة، فما هي أسباب هذا الحذر. (08.11.2018)

في الأيام الأولى من رئاستهما بدا كأن ترامب وماكرون يتقاسمان علاقة خاصة تتميز بـ "المودة". إلا أن هذه العلاقة تدهورت بعد أن أغضب ماكرون ترامب بقوله إن أوروبا تحتاج إلى جيشها الخاص وإدراجه الولايات المتحدة من بين الدول التي تشكل تهديدا على أمن المعلوماتية الأوروبية إلى جانب روسيا والصين.

وبدأ ترامب زيارته لباريس بلهجة هجومية إذ كتب على تويتر بعد وصوله أن دعوة ماكرون إلى إنشاء "جيش أوروبي حقيقي" هي "مهينة". وطبع رحلة ترامب إلى فرنسا كذلك الجدل بشأن إلغاء زيارته لمقبرة الجنود الأميركيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى بسبب الأمطار التي أعاقت مروحيته، وهو القرار الذي لقي انتقادات واسعة.

ودافع ترامب عن نفسه وقال في تغريدة "لقد اقترحت السفر بالسيارة، ولكن جهاز الخدمة السرية رفض"، مشيراً إلى أنه ألقى خطاباً في اليوم التالي في مقبرة أميركية أخرى في ضواحي باريس "تحت الأمطار الغزيرة".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)

  • Paris Angela Merkel & Emmanuel Macron (Reuters/S. Mahe)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    زار إيمانويل ماكرون برلين بعد يوم واحد من دخوله قصر الاليزيه، في إشارة إلى قوة العلاقات الألمانية الفرنسية. كما أن اهتمام ماكرون بمخططات إصلاح منطقة اليورو التى توليها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اهتماما كبيرا، أسهم في تعزيز علاقة باريس مع برلين، هذه العلاقة التي تعد الشريان المغذي للوحدة الأوروبية.

  • Mali Macron fordert mehr Einsatz von Deutschland und Europa (Reuters/C. Petit Tesson)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    قرار ماكرون المفاجئ بخفض ميزانية الانفاق العسكري بمقدار 850 مليون يورو، كان وراء استقالة قائد الاركان بيير دي فيلييه من منصبه الذي كان يشغله منذ ثلاث سنوات. وقد أدى ذلك الخفض إلى خلاف حاد بين الرجلين انتهى باستقالة دي فيلييه.

  • Frankreich Paris Amtseinführung Emmanuel Macron (Reuters/C. Hartmann)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    لاقى قرار منح بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، لقب السيدة الأولى معارضة شديدة من الحكومة. لأن منحها اللقب يعني تخصيص ميزانية لها وتعيين موظفين خاصين لها.

  • Frankreich Emmanuel Macron spricht während eines Sonderkongresses - Versailles (picture alliance/dpa/abaca/C. Liewig)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    إعلان ماكرون رغبته في خفض عدد أعضاء البرلمان بمقدار الثلث، وقرار الحكومة بخفض مساعدات السكن، أظهرت ملامح سياسته التقشفية. ما أدى إلى تراجع شعبيته بعد أربعة أشهر فقط من توليه منصبه.

  • Belgien internationale Presseschau zur Frankreich Wahl (Getty Images/AFP/E. Dunand)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    حملة توقيع من قبل 23 وسيلة إعلامية فرنسية ضد "ممارسات حكومية" أثارت قلقها، أدت إلى التساؤل حول حرية الصحافة في ظل حكومة ماكرون.

  • Japan französische Präsidentschaftswahl in Tokio (Getty Images/AFP/K. Nogi)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    بعد فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية تحت شعار "معا من أجل فرنسا" قبل أربعة أشهر، أظهرت إستطلاعات الرأي الأخيرة تراجع شعبية الرئيس الفرنسي، وتنشط نقابات العمال لجعل الـ 12 من سبتمبر/أيلول المقبل يوما وطنيا للاحتجاج ضد إصلاح قانون العمل.

  • Frankreich Macron nimmt Friedensgespräche für Libyen auf (Reuters/P. Wojazer)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    نجح ماكرون في بداية رئاسته بجمع بعض أطراف الصراع في ليبيا، حيث استطاع جمع خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي" مع رئيس حكومة التوافق الوطني فايز السراج واتفاقهما على وقف إطلاق النار، في لقاء كان فيه الرئيس الفرنسي هو المستفيد الأكبر، بطرحه فكرة إنشاء مخيمات للاجئيين على الأراضي الليبية. وهو ما انتقدته منظمات حقوقية.

  • Frankreich Nationalfeiertag in Paris | Trump & Macron (picture-alliance/AP Photo/M. Euler)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقبال عسكري رسمي في باريس، في زيارة كان الهدف منها تعزيز العلاقات بين البلدين. كما أبدى ماكرون تفهمه لقرار ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، كما يسعى الرئيسان إلى تعزيز تعاون بلديهما في مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

  • Syrien Präsident Assad - Rede vor Diplomaten in Damaskus (picture-alliance/AP Photo/Syrian Presidency)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    فاجأ ماكرون المتابعين للسياسة الفرنسية تجاه الأزمة السورية، حين صرح في لقاء صحفي بأن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد شرطا فرنسيا لإيجاد حل للصراع القائم في سوريا. إعداد: فريدة تشامقجي


مختارات

حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

علق الفرنسيون آمالا كبيرة على أصغر رئيس انتخبوه قبل نحو أربعة أشهر، إلا أن ماكرون ركز اهتمامه على الشأن الخارجي، متبعا سياسة تقشفية على المستوى الداخلي لم ترق للفرنسيين، ما أدى الى تراجع شعبيته. (21.08.2017)  

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ بلاده تريد "أوروبا قوية" ومستعدة لمساعدة حليفتها، لكن على أوروبا أن تكون عادلة فيما يتعلق بتقاسم عبء الدفاع. تصريحات ترامب صدرت بعد أن رحب به نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

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