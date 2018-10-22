 ترامب سينشر قوات على حدود المكسيك لوقف قافلة مهاجرين | أخبار | DW | 26.10.2018

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أخبار

ترامب سينشر قوات على حدود المكسيك لوقف قافلة مهاجرين

يستعد البنتاغون لإرسال حوالى 800 عنصر إلى الحدود المكسيكية الأمريكية بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجيش سيساعد في معالجة وضع "وطني طارئ" داعياً قافلة المهاجرين المتوجهة إلى الولايات المتحدة للعودة أدراجها.

Mexiko, Chiapas: Flüchtlinge ziehen weiter Richtung Norden (picture alliance/M. Juarez Lugo)

تخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لإرسال 800 أو أكثر من القوات القتالية إلى الحدود الجنوبية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الذي اختار أن يوظف المخاوف من الهجرة لأغراض حملته الانتخابية، فيما تواصل قافلة تضم آلاف المهاجرين شق طريقها عبر المكسيك.

ومن المتوقع أن يوقع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أمراً ينص على أرسال القوات إلى الحدود، لتعزيز قوات الحرس الوطني المستقرة هناك.

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وحسب وكالة اسوشيتد برس، يأتي هذا الإجراء في وقت امضى فيه الرئيس دونالد ترامب الأيام الماضية لافتاً الأنظار إلى قافلة مهاجرين قادمين من أمريكا الوسطى يشقون طريقهم على الأقدام عبر جنوب المكسيك، لكنهم ما زالوا يبعدون نحو 1609 كلم عن الأراضي الأمريكية.

وسيضاف العسكريين الأميركيين إلى حوالى ألفي عنصر من حرس الحدود الوطنية المنتشرين أساساً لدعم العمليات على الحدود وقد يأتون من مختلف القواعد العسكرية الاميركية في الولايات المتحدة.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدات الخميس أن "القوانين التي أقرها الديموقراطيون تجعل من الصعب علينا وقف الناس على الحدود". وأضاف: "إنني أرسل الجيش لهذا الوضع الطارئ الوطني. سيتم وقفهم! (...) لكل هؤلاء الذين هم ضمن القافلة، أقول لهم عودوا أدراجكم. لن نسمح بدخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني".

 وأضاف: "عودوا الى بلدكم، وإذا أردتم قدموا طلبات من أجل الحصول على الجنسية كما يفعل ملايين الاشخاص".

من جانبها، قالت صحيفة واشنطن بوست أمس الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خطة لمنع دخول المهاجرين على حدود الولايات المتحدة الجنوبية مع المكسيك ليحرمهم من حق اللجوء.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أنه في ظل توجه قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى عبر المكسيك نحو الولايات المتحدة يدرس البيت الأبيض ما إذا كان سيغلق الحدود ويحرمهم من فرصة طلب اللجوء في الولايات المتحدة.

م.م/ ع.غ (ا ف ب، رويترز)

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