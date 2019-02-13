 ترامب سيعلن حال الطوارئ الوطنية لتمويل الجدار الحدودي | أخبار | DW | 14.02.2019

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أخبار

ترامب سيعلن حال الطوارئ الوطنية لتمويل الجدار الحدودي

أقرّ مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجنّب البلاد إغلاقاً حكومياً وشيكاً، وذلك بعيد إعلان البيت الأبيض أنّ ترامب لن يعرقل هذا المشروع لكنّه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

USA - Trump besichtigt Mauer-Prototypen (Getty Images/AFP/M. Ngan)

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون التمويل للحكومة الفيدرالية، بأغلبية 83 صوتا مقابل 16 صوتا، على أن يتم إحالة المشروع إلى مجلس النواب، الذى من المقرر أن يعقد جلسته في وقت لاحق لمناقشته.

مختارات

إنه أطول إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية الأمريكية في التاريخ الأمريكي. الخلاف بين الرئيس ترامب ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، بسبب تمويل جدار حدودي، يشل العمل الحكومي ويدخل البلاد في أزمة لا أفق لحلها. (17.01.2019)

وأكد البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس أن الرئيس دونالد ترامب سوف يوقع مشروع قانون التمويل لتجنب الإغلاق الحكومي ويعلن حالة طوارئ وطنية، وقال زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ إنه سوف يؤيد إعلان حالة الطوارئ الوطنية.

وقال الديمقراطيون إنه لا توجد هناك حالة طوارئ وطنية عند الحدود المكسيكية، وأنهم يفكرون في اتخاذ إجراء قانونى، ومن المرجح أيضا أن تتخذ جماعات الحقوق المدنية التي لا تستهدف الربح إجراءات أمام المحاكم.

ولا يتضمن مشروع قانون التمويل مبلغ 5.7 مليارات دولارا الذي طالب به الرئيس دونالد ترامب لتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، ولكنه خصص 1.3 مليار دولار لإقامة الحواجز على طول الحدود الجنوبية الغربية.

 ي ب / ح ح (دب ا، ا ف ب)

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أمريكا: حالة طوارىء وطنية بسبب الخلاف حول الجدار

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