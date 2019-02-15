 ترامب سيعلن حالة ″الطوارئ″ لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك | أخبار | DW | 15.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ترامب سيعلن حالة "الطوارئ" لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ حالة الطوارئ الوطنية التي يروم التوقيع عليها رسمياً تهدف إلى ضمان بناء الجدار الحدودي مع المكسيك بشكل أسرع، فيما نددت المعارضة الديموقراطية بما اعتبرته انقلاباً عنيفاً على الدستور.

USA Rede Präsident Donald Trump (Getty Images/C. Somodevilla)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم (الجمعة 15 شباط/ فبراير 2019) أنه سيعلن "حال الطوارئ الوطنية"، وهو إجراء استثنائي لتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك ما سيؤدي إلى معركة قضائية مع الديموقراطيين.

 ويسمح هذا الإجراء نظرياً بتجاوز الكونغرس من أجل الحصول على الأموال لبناء الجدار لوقف الهجرة غير القانونية، أحد أبرز وعود حملته الانتخابية.

مختارات

من جانبها نددت قادة المعارضة الديموقراطية فوراً بما اعتبروه "انقلاباً عنيفاً" على الدستور. وكتبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وتشاك شومر رئيس الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ أن "الإعلان غير القانوني للرئيس المنطلق من أزمة غير موجودة هو انقلاب عنيف على دستورنا ويزعزع الولايات المتحدة من خلال سرقة تمويلات الدفاع التي سنكون بحاجة إليها لدى وقوع أي طارئ على أمن جيشنا وأمتنا"  .

فيما قال ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض "نتحدث عن غزو يتعرض له بلدنا من المخدرات والمتاجرين بالبشر وأنواع المجرمين والعصابات كافة...إننا نعلن الطوارئ لمواجهة الغزو." واعترف الرئيس الأميركي بأنه يتوقع إطلاق إجراءات قضائية ضدّ استعداده إعلان حالة الطوارئ.

  وكان ترامب طلب تمويلاً بقيمة خمسة مليارات دولار لبناء الجدار وتحقيق أحد أبرز وعوده الانتخابية لكن مشروع الموازنة لم يحظ سوى ب 1,4 مليار دولار، كما أنّ النصّ تجنّب كلمة جدار واستعاض عنها بـ"سياج" أو "حاجز".

و بموجب قانون الطوارئ الوطني الأميركي، يمكن للرئيس إعلان حال الطوارئ الوطنية، بعد أن يقدم سببا محددا لقراره.  كما يسمح القانون للرئيس بجمع العديد من السلطات المتعلقة بحال الطوارئ.

م.م/ ه.د (د ب أ، أ ف ب)

  • Am Grenzzaun zwischen Mexiko und den USA gräbt ein Bagger ein riesiges Loch aus, um den enormen Stahlträger des Zauns darin zu versenken. (Foto: AP)

    الحدود الأمريكية المكسيكية - الإسمنت بدل الصلب

    "سوف أقوم ببناء سور عظيم على حدودنا الجنوبية ولا أحد يبني الجدران أفضل مني. سوف أجعل المكسيك تدفع ثمن هذا الجدار". هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية. حتى الآن قام ترامب ببناء ناطحات السحاب والفنادق. الجدار الفاصل يبقى على رأس الأولويات في خطته الخاصة بسياسة الهجرة، والمكونة من عشر نقاط.

  • Der Grenzzaun zwischen Mexiko den USA hört mitten in der Wüte auf. (Foto: Reuters/M. Blake)

    الحدود الأمريكية المكسيكية - الإسمنت بدل الصلب

    تمتد الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بطول 3200 كيلومتر، حوالي 1100 كيلومتر منها مؤمنة بسياج. تمر الحدود بأربع ولايات أمريكية وست ولايات مكسيكية وتمر بالصحراء وبالمدن الكبرى. بسبب صعوبة الوصول لها، فإن بعض المناطق الحدودية في نيومكسيكو مفتوحة. بينما تتواجد دوريات قوات حماية الحدود في مناطق أخرى.

  • Am Grenzzaun zwischen Mexiko und USA steht ein Mexikaner und schaut durch die Stahlträger. (Foto: dpa)

    الحدود الأمريكية المكسيكية - الإسمنت بدل الصلب

    يقدر عدد المهاجرين غير النظاميين سنوياً بنحو 350 ألف مهاجر، معظمهم مكسيكيون. من يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير شرعي يعيش على هامش المجتمع. بعض المكسيكيين القادمين بشكل غير شرعي يتم قبولهم في المجتمع الأمريكي، إلا أنهم لا يستطيعون جلب عائلاتهم المتواجدة على الجانب الآخر. ومن الصعب تحمل نفقات المهربين. يتمنى المهاجرون حياة أفضل والحصول على عمل ومال لعائلاتهم.

  • Grenzzaun Mexiko USA (Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

    الحدود الأمريكية المكسيكية - الإسمنت بدل الصلب

    تبقى العائلات مشتتة، تفصل الحدود والجدران بين أفرادها، واللقاء يصبح مستحيلاً. لكن الممكن هو التصافح بالأيدي عبر الدعامات الفولاذية التي يتكون منها السياج الفاصل. لكن إذا نفذ دونالد ترامب وعده الانتخابي، فسيبنى الجدار الحدودي من الإسمنت وستصبح المصافحة أيضاً بعيدة المنال.

  • Auf der mexikanischen Seite des Grenzzauns patrouiliiert ein Sicherheitsmann. (Foto: AP)

    الحدود الأمريكية المكسيكية - الإسمنت بدل الصلب

    "عندما ترسل المكسيك مواطنيها هنا، فهي لا ترسل الأفضل بل هؤلاء الذين يعانون من مشاكل.إنهم يجلبون المخدرات. إنهم مجرمون ومغتصبون. البعض أشخاص طيبون على ما أعتقد". هذا ما قاله ترامب أثناء حملته الانتخابية، فهو يريد ترحيل المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية، خاصة المجرمين منهم. لكن رغم تهديدات ترامب، مازال الكثير من المكسيكيين يتمسكون بخططهم للهروب.

  • Am Grenzzaun zu den USA stehen Holzkreuze. (Foto: Reuters/D.A. Garcia )

    الحدود الأمريكية المكسيكية - الإسمنت بدل الصلب

    ينتهي "الحلم الأمريكي" لبعض المكسيكيين على الحدود، حيث ينتهي بهم الأمر في السجون أو يدفعون حياتهم ثمناً لهذا الحلم. تنتقد وسائل الإعلام إطلاق قوات الحدود النار عبر الحدود بداخل المكسيك. وقد لقي ستة مواطنين مكسيكيين أبرياء من قبل حتفهم، ولم تتم محاكمة المسؤولين. فقط في عام 2015 وجهت التهمة لأحد قوات حماية الحدود من قبل المدعي العام الاتحادي.

  • Grenzzaun Mexiko USA (Getty Images/AFP/F.J. Brown)

    الحدود الأمريكية المكسيكية - الإسمنت بدل الصلب

    جيم شيلتون مزارع أمريكي يحرس ممتلكاته. مزرعته التي تبلغ مساحتها مئتي ألف متر مربع تقع في جنوب شرق أريزونا على الحدود المكسيكية مباشرة. ولكن لا يفصله عن المكسيك سوى أسلاك شائكة. ولتأمين نفسه ومزرعته، يعتمد شيلتون على نفسه ويلجأ أحياناً لبندقيته.

  • Der Grenzzaun zwischen Mexiko und den USA im Wasser. Eigentlich könnte man am Ende um den Zaun herumschwimmen, wenn man flüchten möchte. (Foto: dpa)

    الحدود الأمريكية المكسيكية - الإسمنت بدل الصلب

    "جدار التورتيا" هو الاسم الدارج الذي يطلق على الجدار الممتد بطول 22.5 كلم على الحدود في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا.


مختارات

الحدود الأمريكية المكسيكية - الإسمنت بدل الصلب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة مؤخراً قبل لقائه بالرئيس المكسيكي على أن بناء الجدار على الحدود المكسيكية سيتم. هناك أجزاء من الجدار موجودة بالفعل، لكن هل يتم استبدال الصلب بالإسمنت؟ (25.01.2017)  

مواضيع ذات صلة

تعرف على حالة "الطوارئ القومية" التي أعلنها ترامب اليوم و كم من مرة استخدمها الرؤساء السابقون في تاريخ الولايات المتحدة 15.02.2019

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن تمويل الجدار العازل مع المكسيك سيكون بفرض حالة الطوارئ القومية في البلاد بعد رفض الكونغرس تخصيص خمسة مليارات وسبعمئة مليون دولار لتمويل الجدار.

Trump begutachtet Mauer-Prototypen in Kalifornien

ترامب يصر على "الجدار" رغم الاتفاق بالكونغرس 13.02.2019

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم رضاه بالإتفاق المعلن من قبل مفوضين بالكونغرس بشأن أمن الحدود، والذي لم يتضمن تمويلا للجدار على حدود المكسيك، لكنه أيضا لم يرفض الاتفاق بشكل كامل.

Kombobild Pelosi vs Trump

حرب الإغلاق الحكومي بين ترامب وبيلوسي تنتقل للخارج 17.01.2019

إنه أطول إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية الأمريكية في التاريخ الأمريكي. الخلاف بين الرئيس ترامب ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، بسبب تمويل جدار حدودي، يشل العمل الحكومي ويدخل البلاد في أزمة لا أفق لحلها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  