 ترامب: سندمر تركيا اقتصاديا إذا هاجمت الأكراد | أخبار | DW | 14.01.2019

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أخبار

ترامب: سندمر تركيا اقتصاديا إذا هاجمت الأكراد

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركيا بكارثة اقتصادية إذا هاجمت الأكراد بعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا، داعيا الأكراد إلى عدم "استفزاز" أنقرة، فيما أكدت تركيا أنها ستواصل مكافحة المقاتلين الأكراد في سوريا.

Bild-Kombo Trump Erdogan

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر "سندمر تركيا اقتصاديا إذا هاجمت الأكراد"، داعيا إلى إقامة "منطقة آمنة بعرض" 30 كلم بدون أن يضيف أي تفاصيل عن مكانها أو تمويلها. وفي الوقت نفسه، طلبت واشنطن من الأكراد "عدم استفزاز تركيا".

وكتب ترامب "بالمثل، لا نريد أن يقوم الأكراد باستفزاز تركيا". وتتزامن هذه التصريحات مع زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط التي تهدف إلى طمأنة حلفاء الولايات المتحدة، بينما تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن مصير أكراد سوريا الذين قاتلوا إلى جانب الأميركيين ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

 وحاول بومبيو طمأنة الحلفاء الأكراد للولايات المتحدة بتأكيده أن الولايات المتحدة قادرة على حمايتهم على الرغم من سحب ألفي جندي أميركي منتشرين في سوريا لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي أعلن عنه الرئيس ترامب في كانون الأول / ديسمبر الماضي.

مختارات

رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشدة الموقف الأميركي الداعي إلى ضمان حماية القوات الكردية المسلحة في شمال سوريا لدى انسحاب القوات الأميركية، وتزامن كلامه مع وجود مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في أنقرة. (08.01.2019)

يبدو أن قرار ترامب سحب قوات الولايات المتحدة من سوريا صدم الجميع، حتى أقرب الناس إليه في حلقته الضيقة. ترامب بمكالمة واحدة أعاد صياغة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وترك ربع سوريا، وسلم أنقرة مهمة "القضاء" على داعش. (28.12.2018)

من جهتها، أكدت تركيا اليوم (الاثنين 14 يناير/ كانون الثاني 2019) أنها ستواصل مكافحة وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وقال الناطق باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين في تغريدة على تويتر إنه "لا فرق" بين تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية، مؤكدا أن تركيا "ستواصل مكافحتهم جميعا". و تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية "إرهابية" بسبب صلاتها المفترضة مع حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل على الأراضي التركية منذ 1984.

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الأكراد في الشمال السوري: ورقة رابحة للجميع إلا للأكراد أنفسهم؟ قراءات من تل أبيب، وواشنطن وأنقرة

  ورفض الرئيس التُركي رجب طيب أردوغان بشدة خلال زيارة جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب الثلاثاء، الموقف الأميركي الداعي إلى ضمان حماية القوّات الكرديّة المسلّحة في شمال سوريا لدى انسحاب القوّات الأميركيّة. وصرح بولتون خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، أنه يجب توافر شروط من بينها ضمان سلامة الحلفاء الأكراد، قبل انسحاب القوات الأميركية من سوريا.

 واعتبر أردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة الثلاثاء أنّ تصريحات بولتون "غير مقبولة بالنسبة إلينا، ولا يمكن التساهل معها"، وذلك بعد لقاء جمع في أنقرة بين بولتون وإبراهيم كالين، المتحدّث باسم الرئاسة التركيّة.

وتحدث ترامب في تغريدات عن "بدء الانسحاب المنتظر منذ فترة طويلة في سوريا عبر ضرب الخلافة الصغيرة المتبقية لتنظيم الدولة الإسلامية على الأرض، من اتجاهات عدة. سنهاجم مجددا انطلاقا من قاعدة موجودة إذا تشكلت مجددا". وتابع أن "روسيا وإيران وسوريا كانت أكبر المستفيدين من سياسة الولايات المتحدة الطويلة المدى لتدمير تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا (...) نحن استفدنا من ذلك أيضا، لكنّ الوقت حان الآن لإعادة قواتنا إلى الوطن". وكتب بأحرف كبيرة "أوقفوا الحروب التي لا تنتهي!".

 وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن عشرات المقاتلين الجهاديين تم إجلاؤهم من مناطق يسيطر عليها التحالف العربي الكردي. وأوضح أن حوالى 16 ألف شخص بينهم 760 مقاتلا من التنظيم الجهادي فروا من المنطقة منذ كانون الأول/ ديسمبر. وأكدت الأمم المتحدة الجمعة أن 25 ألف شخص فروا من المعارك في الأشهر الستة الأخيرة.

ح.زم ع.ج (أ.ف.ب / د.ب.أ)

  • Irak Mustafa Barzani und Abdel Rahman Araf (picture-alliance/dpa/United Archives/TopFoto)

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مختارات

محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

يشارك أكثر من خمسة ملايين مقترع في الاستفتاء الذي يجري في محافظات إقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها بين الأكراد والحكومة المركزية العراقية. تعرف على أبرز محطات تاريخ الحركة الكردية في مشروعها من أجل الاستقلال. (29.06.2017)  

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