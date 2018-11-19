ترامب: ربما كان ولي العهد السعودي على علم بمقتل خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018) إنه من الممكن أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد كان على دراية باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي مؤكدا أن ذلك لم يتأكد بالدليل. وأضاف في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء: "من الممكن جدا أن ولي العهد كان على علم بهذه الواقعة المأساوية، ربما كان ذلك، وربما لم يكن". وأكد ترامب أن بلاده "تنوي الاستمرار كشريك ثابت للسعودية".

وقال ترامب إن جريمة القتل، التي نفذها عملاء سعوديون بحق الصحافي السعودي جمال خاشقجي لن تخرج العلاقات بين واشنطن والرياض عن مسارها. وأضاف "ربما لن نعرف أبدا الحقائق المحيطة بجريمة قتل جمال خاشقجي. وعلى أية حال فإن علاقاتنا هي مع المملكة العربية السعودية .. والولايات المتحدة تعتزم أن تبقى شريكا راسخا للسعودية".

وأشار الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض إلى أنه ليست لديه النية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض قائلا "إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء هذه العقود، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين".

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)