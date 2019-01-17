ترامب: خطة لبناء الجدار مقابل حماية مؤقتة للمهاجرين

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاثة أعوام من الحماية من الترحيل لبعض المهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عندما كانوا أطفالا، أو ما يعرفون باسم "الحالمين"، وغيرهم من المهاجرين الذين تأثروا بالحروب والكوارث الطبيعية في محاولة لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة.

واقترح ترامب الصفقة مقابل الموافقة على تمويل بقيمة 5.7 مليار دولار لإقامة جدار على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك، لكن اقتراحه قوبل بالرفض من قبل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووصفته بأنه "لا يُجدي نفعاً".

وجاء بيان ترامب المتلفز في الوقت الذي يواصل فيه مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين العمل بدون الحصول على أجر، وذلك خلال أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. وقال ترامب "كمرشح للرئاسة وعدت أن أصلح هذه الأزمة وأنوي إصلاح هذه الأزمة بطريقة أو أخرى".

وأشار إلى أن اقتراحه يهدف إلى "الخروج من المأزق وتوفير مسار للكونجرس للمضي قدما وإنهاء الإغلاق الحكومي". وسعى الديمقراطيون طويلا من أجل حصول مئات الألاف من المهاجرين غير الشرعيين دخلوا البلاد قبل بلوغهم سن 16 عاماً، والمعروفين باسم الحالمين، على إقامة شرعية في البلاد.

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وقال البيت الأبيض، في بيان، إن خطة ترامب ستغطي 700 ألف "مهاجر غير شرعي أحضرهم أباءهم هنا في سن مبكرة". وطلب ترامب تمويل زيادة في عدد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على طول الحدود، وقضاة الهجرة وتكنولوجيا اكتشاف المخدرات والمساعدات الإنسانية على الحدود.

ولكن بيلوسي وصفت اقتراح ترامب بأنه ليس سوى "تجميع للعديد من المبادرات رفضت في السابق، كل واحدة منها غير مقبولة وبشكل إجمالي، لا تمثل جهدا حسن النية" لاستعادة ثقة الشعب. ومن جانبه انتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عرض ترامب قائلا أنه "أحادي الجانب وغير مجدي".

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ، أ ف ب)