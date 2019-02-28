 ترامب: بيونغ يانغ لن تستأنف التجارب النووية ولا عقوبات جديدة ضدها | أخبار | DW | 28.02.2019

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أخبار

ترامب: بيونغ يانغ لن تستأنف التجارب النووية ولا عقوبات جديدة ضدها

بعد فشل قمة ترامب وكيم في التوصل إلى اتفاق، كشف ترامب أن بيونغ بانغ كانت تطالب برفع كلي للعقوبات المفروضة عليها، لكنه أعرب عن أمله في استمرار المحادثات. من ناحية أخرى أعربت ألمانيا وكوريا الجنوبية عن أسفهما لفشل القمة.

Vietnam l Trump nach Gipfeltreffen mit Kim Jong Un in Hanoi (Getty Images/AFP/S. Loeb)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس (28 شباط/ فبراير 2019) إن اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في فيتنام لم يسفر عن التوصل لاتفاق بسبب مطالب كوريا الشمالية برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. وقال ترامب في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته هانوي، "يجب في بعض الأحيان المغادرة وهذا كان واحدا من تلك الأوقات". وأضاف أنه كان يرغب في "المضي أبعد من ذلك" مؤكدا في الوقت نفسه أن بيونغ يانغ لن تستأنف التجارب النووية. وقال ترامب نقلا عن الزعيم الكوري الشمالي "لقد قال إنه لن يقوم بتجارب على صواريخ أو أي شيء متعلق بـ (سلاح) نووي".

مختارات

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مستهل قمتهما الثانية في هانوي عن تفاؤل بتحقيق نتائج بعد ثمانية أشهر على لقائهما التاريخي في سنغافورة. وتبادل الزعيمان كلمات الثناء والإشادة ببعضهما. (27.02.2019)

سيقترح الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية، تشكيل مجموعة استشارية متعددة الأطراف لبحث ترسيخ نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية. واستبق ترامب الاجتماع بالإشادة بإمكانات كوريا الشمالية الاقتصادية ومستقبلها في ظل السلام. (27.02.2019)

وبدت علامات خيبة الأمل على ترامب بعدما كانت التوقعات والآمال من القمة عالية جدا. وأشار ترامب إلى أنه لن يتم فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية رغم انتهاء قمته الثانية مع الزعيم الكوري في هانوي بشكل مفاجئ من دون اتفاق. وقال ترامب للصحافيين إنه "لا يريد التحدث عن زيادة العقوبات. إنهم أقوياء، هناك الكثير من الأشخاص الرائعين في كوريا الشمالية الذين يجب أن يعيشوا أيضا". وتابع الرئيس الأمريكي القول إن اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية لم يسفر عن التوصل لاتفاق بسبب مطالب كوريا الشمالية برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. وقال ترامب للصحفيين "بشكل أساسي كانوا يريدون رفع العقوبات كلية لكننا لا نستطيع فعل ذلك...كان يتعين أن ننسحب".

وذكر الرئيس الأمريكي أنه لم يتفق على عقد قمة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي. وقال ترامب "نتبادل المشاعر الودية. هناك دفء (في العلاقات) بيننا آمل أن يدوم وأعتقد أن الأمر سيسير على ما يرام".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن أسفه لفشل القمة بين ترامب وكيم جونغ أون. وصرح الوزير الألماني اليوم الخميس لبرنامج "مورغن ماغازين" الإخباري بالقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف): "لو شهد الأمر نجاحا في حث كوريا الشمالية على إنهاء برنامجها النووي والتخلص من أسلحتها النووية، لكان من الممكن أن يصبح العالم أكثر أمنا بشكل أكبر". كذلك أعرب ماس عن أسفه لفشل القمة في التوقيع على اتفاق ينهي برنامج كوريا الشمالية النووي، مؤكد على ضرورة استمرار المحادثات.

وشدد ماس على أنه لا يزال هناك ضرورة لرصد نتائج القمة التي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي بشكل دقيق، وقال: "ولكن إذا حدث ولم تكن هناك نتيجة فيما يتعلق بصفة خاصة بنزع السلاح النووي، فمن المؤكد تماما أن ذلك سيكون خبرا سيئا للعالم". وأكد الوزير أنه يجب مواصلة المباحثات. 

على صعيد متصل، عبر مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس عن الأسف لعدم التوصل إلى "اتفاق كامل" في القمة. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة لكنه "من الواضح على ما يبدو أنه تم إحراز تقدم مهم أكثر من أي وقت مضى".

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Friedensnobelpreis 2017 ICAN (Reuters/NTB Scanpix/H. Junge)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    جهود سباقة

    "المنظمة تفوز بالجائزة مكافأة على عملها من أجل لفت الانتباه إلى التبعات الكارثية لأي استخدام للسلاح النووي، ولجهودها السباقة من أجل التوصل إلى معاهدة لحظر مثل هذه الأسلحة". هكذا أشادت رئيسة لجنة نوبل النروجية، بيريت رايس إندرسون، بعمل الحملة بعد إعلانها عن فوزها بجائزة نوبل للسلام لهذا العام.

  • Friedensnobelpreisträger Galerie (picture-alliance/dpa)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    دعم أفريقي

    كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1984 وجائزة غاندى للسلام سنة 2007، ديزموند توتو، دعا إلى مساندة الحملة، وقال: "مع دعمكم، نستطيع تحقيق جميع أهداف ICAN نحو تحقيق القضاء التام على الأسلحة النووية".

  • Die iranische Anwältin Leila Alikarami und Dalai Lama (picture-alliance/dpa/M. Trezzini)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    تأييد من الكبار

    "لا يسعني إلا أن أتخيل العالم بدون أسلحة نووية، وأنا أؤيد ICAN"، هكذا عبرالزعيم الروحي للتيبت، دالاي لاما، عن دعمه للحملة بهدف الحفاظ على السلم العالمي بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الدينية.

  • UN Symbolbild Flagge (Imago/imagebroker/E. Börnsch)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    الأمم المتحدة

    أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي، أن منح جائزة نوبل للسلام هذا العام 2017 لمنظمة آيكان "الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية" هو "إشارة جيدة" من أجل إبرام معاهدة حظر الأسلحة النووية.

  • Schweiz Genf UN Generalsekretär Ban Ki-Moon (picture-alliance/dpa/S. Campardo)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    بان كي مون

    "أحيي الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية على العمل بهذا الإلتزام والإبداع"، هكذا عبر بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، عن دعمه للحملة منذ بدايتها.

  • Frauenmuseum Bonn Yoko Ono EINSCHRÄNKUNG (Frauenmuseum Bonn)

    في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

    الفن أيضا يشيد بـ "آيكان"

    الفنانة اليابانية والموسيقية، يوكو أونو، والتي دشنت نصبا أطلق عليه برج تخيل السلام Imagine Peace Tower في جزيرة فيدي في أيسلندا، سنة 2007، قالت "نستطيع أن نفعل ذلك معا! بمساعدتكم، صوتنا سيصبح أقوى". فقد اعتبرت الحملة مجهودا جماعيا يحتاج التشجيع والدعم لتحقيق أهدافه. إعداد: مريم مرغيش


مختارات

في صور- "حملة القضاء على الأسلحة النووية - آيكان" بعيون شخصيات عالمية

شخصيات عالمية، وناشطون في مجال السلام أشادوا بحملة القضاء على الأسلحة النووية "آيكان" منذ نشأتها. ومنحها جائزة نوبل للسلام هذه السنة، هو إشادة وتأكيد لأهمية ما تقوم به وتميزها في مجال محاربة الأسلحة النووية. (06.10.2017)  

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