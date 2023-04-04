ترامب بعد توجيه اتهامات إليه: "بلادنا ذاهبة إلى الجحيم"

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما لاذعا على إدارة الرئيس جو بايدن بعد أن واجهاتهامات جنائية، وقال إن "البلاد ذاهبة إلى الجحيم" وإن "العالم يضحك علينا".

وأضاف ترامب مخاطبا وسائل الإعلام وأنصاره من منتجع مارالاغو في فلوريدا: "علينا أن ننقذ بلدنا. لم أتصور أبدا أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في أمريكا... لم أتصور أبدا أنه يمكن أن يحدث". كما وصف ترامب التهم الجنائية الموجهة إليه بأنها "خاطئة وذات دوافع سياسية وإهانة لبلدنا".

وقال: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها"، وفقا لما كتبه على حسابه على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي. وهذه هي أول تصريحات لترامب منذ الكشف عن تفاصيل لائحة الاتهام بعد ظهر الثلاثاء في مانهاتن.

وكان ترامب قد دفع أمام المحكمة مساء الثلاثاء (الرابع من نيسان / أبريل) بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تم توجيهها إليه، وهى ناشئة عما يعرف بـ " مدفوعات شراء الصمت" لعام 2016، وتتعلق القضية بمدفوعات من خلال وسيط إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لشراء صمتها لإخفاء علاقة غرامية مزعومة مع ترامب قبل انتخابات عام 2016.

وانتقد ترامب مختلف القضايا القانونية التي يواجهها، بدءا من التعامل مع الوثائق السرية التي نٌقلت إلى منتجعه مارالاغو بعدما غادر البيت الأبيض في أوائل 2021، مرورا بالتحقيق في هجوم السادس من يناير كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس وحتى قضية التدخل في انتخابات 2020.

وبشكل خاص التدخل في الانتخابات بضغطه على أكبر مسؤول عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا "لإيجاد" أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلى فوز، وذلك طبقا لمكالمة هاتفية مسجلة نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية في مطلع 2021.

وأضاف أن هذه القضايا تصل إلى حد أن تكون محاولة لإحباط ترشحه الثالث للرئاسة، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الانتخابات على نحو لم يسبق له مثيل". وترامب هو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه اتهامات جنائية.

ع.أج/ ع ش (رويترز، د ب ا)