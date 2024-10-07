ترامب: المهاجرون يجلبون "جينات سيئة" إلى الولايات المتحدة

جدد المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب هجامته على المهاجرين غير النظاميين قائلا إنهم يجلبون "جينات سيئة" إلى الولايات المتحدة، بعدما كان اتّهم هؤلاء بـ"تسميم" الدم الأميركي.

قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، تطرق المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب إلى مواضيع حملته المعتادة، من السيطرة على الهجرة إلى الحد من التضخم، متهما منافسته كامالا هاريس مجددا بأنها تريد اتباع سياسة "شيوعية".

وندد ترامب بمهاجرين غير نظاميين في الولايات المتحدة. جاءت تصريحات ترامب في معرض انتقاده منافسته الديموقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس خلال مقابلة إذاعية تحدّث فيها عن أرقام حكومية تظهر أن هناك 13 ألف مهاجر في الولايات المتحدة يفترض أن يكونوا في مراكز احتجاز بسبب إدانتهم بالقتل.

وقال لمحاوره هيو هيويت "ماذا عن السماح للناس بالقدوم إلى حدود مفتوحة، 13 ألفا منهم كانوا قتلة، وكثر منهم قتلوا أكثر من شخص واحد؟ إنهم يعيشون الآن بسعادة في الولايات المتحدة".

وأضاف "أتعلَم، باعتقادي أن القتل في جيناتهم. في بلدنا حاليا جينات سيئة كثيرة. هناك 425 ألف شخص هم مجرمون أتوا إلى بلادنا ما كان ينبغي أن يدخلوا".

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في تصريحاته فسّر ترامب على نحو خاطئ بيانات أصدرتها الوكالة الأميركية لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في أيلول/سبتمبر. فالأرقام المشار إليها هي حصيلة تراكمت مدى عقود بما في ذلك إبان ولاية ترامب الرئاسية (2017-2021).

وقال المحلل السياسي ريتشارد حنانيا، رئيس مركز الدراسات الحزبية والأيديولوجية "أنا لا أدافع عادة عن تصريحات ترامب، وهو هنا يطلق كذبة القتلة البالغ عددهم 13 ألفا المفرج عنهم".

وفي الشهر الماضي اتهم ترامب إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته هاريس بأنها أدخلت إلى الولايات المتحدة "معتدين على أطفال ومغتصبين (...) من كل أنحاء العالم واستخدمت القضاء لسجن خصومه السياسيين"، من دون أن يثبت مزاعمه.

ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب)