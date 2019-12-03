 ترامب: المستشارة ميركل ″سيدة رائعة حقا″ | أخبار | DW | 05.12.2019

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أخبار

ترامب: المستشارة ميركل "سيدة رائعة حقا"

دأب ترامب على انتقاد دول في حلف شمال الأطلسي، على رأسها ألمانيا، بسبب الإنفاق العسكري. كما أن موقفه من المستشارة الألمانية بقي متقلبا. وبعد لقاءاته معها في لندن وعودته لبلاده وصف ترامب ميركل بـ "الرائعة".

ترامب يصافح ميركل خلال قمة العشرين في أوساكا باليابان يونيو/ حزيران 2019

الرئيس الأمريكي اختلف كثيرا مع المستشارة ميركل لكنها امتدحها الآن أمام ممثلي مجلس الأمن

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل برغم انتقاداته لضعف الإنفاق العسكري الألماني وفق رؤيته. وقال ترامب خلال مأدبة غداء أقامها لممثلي دول مجلس الأمن الدولي بالبيت الأبيض اليوم الخميس (الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2019): "إنها فعلا امرأة رائعة".

مختارات

بعد أن قال بشكل مقتضب إنه قد يزور ألمانيا قريباً، اختار عدد من مستخدمي موقع "تويتر" الألمان طرقاً خلاقة ومعبرة للتعبير عن رفضهم لزيارة الرئيس الأمريكي المثير للجدل عالمياً. الهاشتاغ تصدر "تويتر" باللغة الألمانية. (27.08.2019)

الخلافات بين ألمانيا وإدارة ترامب لم تعد خافية، لكن محاولات التقارب لا تنقطع، أبرزها المشاورات التي جرت الجمعة بين المستشارة ميركل ووزير الخارجية بومبيو في برلين، حيث وعدت ميركل أن تلعب برلين دورا نشطا لحل النزاعات. (08.11.2019)

وفي بداية اللقاء انتقد ترامب دولا بحلف شمال الأطلسي "ناتو" يتخلفون وفقا لقناعاته عن أهداف الحلف التي وضعها أعضاؤه بأنفسهم، إلا أنه لم يذكر هذه الدول بالاسم. وكان ترامب وجه في الماضي انتقادات متكررة لألمانيا في هذا السياق.

وأثار سفير الولايات المتحدة بالأمم المتحدة خلال لقاء البيت الأبيض عاصفة من الضحك عندما توجه إلى ترامب بقوله: "تساءلت فقط من تقصدون بذلك، حين تكلمتم عن الحلف". في المقابل كرر ترامب اليوم الخميس قوله: "إنها امرأة رائعة ، حقا إنها امرأة رائعة".

وأجاب ترامب على ذلك قائلا إنها كانت محادثة شائقة التي أجراها "مع أنغيلا (ميركل)" - حيث كان الرئيس الأمريكي والمستشارة الألمانية التقيا أمس الأربعاء في قمة زعماء الحلف  في  بريطانيا.

أ.ح/ ص.ش (د ب أ)

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