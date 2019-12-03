ترامب: المستشارة ميركل "سيدة رائعة حقا"

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل برغم انتقاداته لضعف الإنفاق العسكري الألماني وفق رؤيته. وقال ترامب خلال مأدبة غداء أقامها لممثلي دول مجلس الأمن الدولي بالبيت الأبيض اليوم الخميس (الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2019): "إنها فعلا امرأة رائعة".

وفي بداية اللقاء انتقد ترامب دولا بحلف شمال الأطلسي "ناتو" يتخلفون وفقا لقناعاته عن أهداف الحلف التي وضعها أعضاؤه بأنفسهم، إلا أنه لم يذكر هذه الدول بالاسم. وكان ترامب وجه في الماضي انتقادات متكررة لألمانيا في هذا السياق.

وأثار سفير الولايات المتحدة بالأمم المتحدة خلال لقاء البيت الأبيض عاصفة من الضحك عندما توجه إلى ترامب بقوله: "تساءلت فقط من تقصدون بذلك، حين تكلمتم عن الحلف". في المقابل كرر ترامب اليوم الخميس قوله: "إنها امرأة رائعة ، حقا إنها امرأة رائعة".

وأجاب ترامب على ذلك قائلا إنها كانت محادثة شائقة التي أجراها "مع أنغيلا (ميركل)" - حيث كان الرئيس الأمريكي والمستشارة الألمانية التقيا أمس الأربعاء في قمة زعماء الحلف في بريطانيا.

أ.ح/ ص.ش (د ب أ)