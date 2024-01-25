ترامب أم هيلي؟.. من سينافس بايدن في السباق نحو البيت الأبيض؟

في الولايات المتحدة، يتم تحديد المرشحين للانتخابات الرئاسية في منافسات ترشيح معقدة. ورغم فوزه عليها في أول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري، تؤكد هايلي المنافسة الوحيدة لترامب، مضيها قدما في السباق نحو البيت الأبيض.

في الولايات المتحدة، يتم تحديد المرشحين للانتخابات الرئاسية في منافسات ترشيح معقدة. تستغرق عملية الاختيار، التي تشمل الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية، ما يقرب من ستة أشهر. وينتهي الأمر بالمؤتمرين الجمهوري والديمقراطي في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، حيث يتم الإعلان رسميا عن المرشحين للانتخابات.

أهمية الانتخابات التمهيدية

الانتخابات التمهيدية هي انتخابات على مستوى الولايات المتحدة يصوت فيها الناخبون لمرشح الحزب الذي يترشح لاحقا في الانتخابات العامة. هذا العام، تعقد 45 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية انتخابات تمهيدية، ويتم وضع قواعد الانتخابات التمهيدية، من قبل الولايات والأحزاب.

وفي ولاية نيوهامبشر أجريت الثلاثاء (23 يناير/كانون الثاني 2023) أول انتخابات تمهيدية للجمهوريين، والتي فاز ترامب على نيكي هايلي ، ما يجعله أقرب إلى انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر في تكرار استثنائي للمواجهة أمام الرئيس جو بايدن.

ويصوت الديمقراطيون أيضا في الانتخابات التمهيدية في نيوهامبشر يوم الثلاثاء القادم، لكن جو بايدن هو أول رئيس حالي لا يتم إدراجه في الاقتراع بسبب خلاف بين مسؤولي الحزب الوطني والسياسيين المحليين.

ما هي المؤتمرات الحزبية؟

المؤتمرات الحزبية، مثل الانتخابات التمهيدية، هي وسيلة للحزب السياسي لتحديد مرشحيه للانتخابات. ومع ذلك، وعلى عكس الانتخابات التمهيدية، فإن المؤتمرات الحزبية هي تكتل من التجمعات المحلية التي تحدث عادة في وقت محدد

أنها توفر للمشاركين الفرصة لمناقشة المرشحين علنا. لا يتم التصويت دائما بالاقتراع السري، فأحيانا يتم التصويت برفع الأيادي.

في الماضي، كانت هذه المؤتمرات الحزبية هي الشكل الأكثر شيوعا لاختيار المرشحين للرئاسة. اليوم، يتم استخدام هذه الطريقة في خمس ولايات فقط، بما في ذلك أيوا ونورث داكوتا ومونتانا.

بدأت المؤتمرات الحزبية لهذا العام في 15 يناير/ كانون ثاني. في ذلك اليوم، تجمع أعضاء الحزب الجمهوري في ولاية أيوا. وكان من الواضح أن ترامب بدا متقدما في هذا الاجتماع.

أعلن رون ديستنتانتيس انسحابه من المنافسة داخل الحزب الجمهوري بيد أنه أعلن أنه لن يدعن نيكي هيلي بل ترامب صورة من: Rebecca Blackwell/AP Photo/picture alliance

ما هو دور المندوبين؟

لا يصوت الناخبون المؤهلون في الولايات المتحدة مباشرة لمرشحيهم في الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية. بدلا من ذلك، ينتخبون المندوبين في مؤتمرات الحزب الوطنية. الذين سينتخبون بدورهم أحد المرشحين

ثم يخوض المرشحون الذين يتم اختيارهم بهذه الطريقة الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر. كلما كانت الولاية أكثر اكتظاظا بالسكان، زاد عدد المندوبين الذين ترسلهم إلى المؤتمرات الوطنية. أكبر الولايات التي ترسل المندوبين هي كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا.

ولكن هناك أيضا مندوبون يتم اعتمادهم لم يتم انتخابهم من قبل الناخبين. يمكن لهؤلاء الذين يطلق عليهم "المندوبون غير المرتبطين" دعم أي شخص يختارونه.

بالنسبة للجمهوريين، يساعد هؤلاء المندوبون باختيار ممثلي الحزب الثلاثة الأوائل من كل ولاية وإقليم. أما بالنسبة للديمقراطيين، يتكون ما يسمى بـ "المندوبين الكبار" من مئات من قادة الحزب والمسؤولين المنتخبين. وهذا يعني أن إرادة الناخبين لا تنعكس بنسبة 100% في مرشحي الأحزاب.

آلية التنافس

وبعد انسحاب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، لا يزال لدى الجمهوريين دونالد ترامب ونيكي هيلي في السباق. ورغم خسارتها أما ترامب في ولاية نيوهامبشر، أكدت هايلي، المنافسة الوحيدة المتبقية لترامب، مضيّها في السباق حتى النهاية مشددة أن "هذا السباق لم ينته بعد"، ومعولة على الانتخابات التمهيدية في مسقط رأسها ولاية كارولاينا.

وترى هيلي أن الديموقراطيين "يعلمون أنّ ترامب هو الجمهوري الوحيد في هذا البلد الذي يستطيع جو بايدن أن يهزمه". تحاول نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة والحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية، أن تميز نفسها عمداً عن منافسيها الذكور على منصب الرئاسة.

وكتبت هيلي البالغة من العمر 52 عاما على منصة اكس (تويتر سابقا): "لدي أسلوب ونهج مختلفان عن جو بايدن ودونالد ترامب. لا دراما. لا ثأر. لا تذمر. فقط نتائج".

ومن بين منافسي بايدن في المعسكر الديمقراطي عضو الكونغرس دين فيليبس من مينيسوتا والمؤلفة والناشطة الأكثر مبيعا ماريان ويليامسن. وفقا لاستطلاعات الرأي، يحظى كلاهما بفرصة ضئيلة.

متى سيتم تحديد المرشحين؟

بعد المؤتمر الحزبي في ولاية أيوا والانتخابات التمهيدية فينيوهامبشر، ستكون هناك مواجهة تسمى "الثلاثاء الكبير" وذلك يوم الثلاثاء 5 مارس/ آذار. في هذا اليوم، ستجرى انتخابات الترشيح في 16 ولاية في وقت واحد.

وستجرى الانتخابات التمهيدية الرئاسية الأخيرة في 4 يونيو/ حزيران. وييتم اختيار المرشحين رسميا في مؤتمرات الحزب. سيعقد المؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي في الفترة من 15 إلى 18 يوليو/ تموز. سيعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس/ آب.

في الولايات ذات الانتخابات التمهيدية المفتوحة، يمكن لجميع الناخبين المسجلين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، الإدلاء بأصواتهم لأي مرشح. على سبيل المثال، يمكن للديمقراطي المشاركة في الانتخابات التمهيدية الجمهورية المفتوحة ويمكن للجمهوري المشاركة في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية المفتوحة.

ومع ذلك، لا يمكن للناخب المشاركة في أكثر من انتخابات تمهيدية واحدة. في المقابل، في الولايات ذات الانتخابات التمهيدية المغلقة، لا يمكن للناخب التصويت إلا لمرشح ينتمي إلى نفس الحزب. على سبيل المثال، يمكن للديمقراطي المسجل التصويت في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية المغلقة، ولكن ليس في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين.

أعده للعربية : علاء جمعة