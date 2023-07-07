تراجع كبير في معدلات المواليد حول العالم.. وبعض الدول يتناقص سكانها

ذكر المعهد الفيدرالي لأبحاث السكان في ألمانيا أن الأيام، التي كان فيها متوسط عدد الأطفال في الأسر يبلغ خمسة أطفال، قد ولت، حيث زادت معدلات المواليد المنخفضة على مستوى العالم بشكل حاد.
وفي حقبة ستينات القرن الماضي، بلغ معدل المواليد، حوالي خمسة أطفال لكل امرأة. لكن اليوم، يعيش حوالي 5.4 مليار شخص أو 68 بالمئة من سكان العالم، في دول لدى النساء فيها أقل من 2.1 طفل، طبقاً لما أظهره تقييم لبيانات الأمم المتحدة.
ومعدل المواليد 2.1 طفل لكل امرأة ضروري للحفاظ على السكان، والمعروف باسم مستوى الإحلال.
وتابع المعهد أنه في المتوسط، تنجب النساء بمختلف دول العالم 2.3 طفل، خلال حياتهن.
وفي ألمانيا، فإن معدل المواليد كان أقل من مستوى المحافظة على السكان منذ عام 1970. وسبب أن عدد السكان لم يتقلص، منذ ذلك الحين، يرجع إلى الهجرة.
يُشار إلى أنه منذ عام 2020، تراجعت الهند وهي الآن أكبر دولة في العالم، من حيث تعداد السكان، إلى ما دون مستوى المحافظة على السكان.
خ.س/ ف.ي (د ب أ)
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بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان
تحسن الظروف المعيشية
ارتفاع معدل عمر الإنسان تعزوه دراسة للأمم المتحدة إلى تراجع معدل الولادات وتحسن الظروف المعيشية، خاصة في الدوال الصناعية المتقدمة.
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بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان
حياة طويلة
قبل مائة عام، كان من النادر أن يبلغ المرء عقده السابع. أما اليوم فبات من الطبيعي أن نصادف متقاعدين تجاوزوا السبعين وبصحة جيدة، ومنهم رؤساء حكومات ومدراء شركات عالمية.
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بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان
صحة جيدة
تحسن المستوى الصحي للمسنين اليوم يعود بالأساس إلى التطور الطبي وإلى تحسن الظروف المعيشية. وهذا ما أخذ ينتشر أيضاً في الدول النامية، حيث يعيش عدد كبير من المسنين.
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بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان
المرأة العاملة
ويبدو أن ظاهرة شيخوخة المجتمع ستدوم لسنوات أخرى، نظراً لأن الأسر الشابة لا تريد إنجاب سوى طفل أو اثنين على الأكثر. ولأن النساء اليوم يتطلعن إلى استقلال مادي، ومن ثم يجمعن بين تربية الأطفال والعمل، فإنهن عادة ما يكتفين بطفل أو اثنين.
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بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان
تعليم الفتيات
اليوم ترسخ في أذهان الأمهات أن التعليم هو الطريقة الأفضل لضمان حياة كريمة لأطفالهن. ولهذا بدأت نساء إفريقيا مثلا، تفضل الاستغناء عن مساعدة الطفلة البكر لهن في تربية الأطفال الصغار، حتى تستطيع كباقي أخواتها مواصلة التعليم. وهذا بدوره يدفع الأمهات إلى الاكتفاء بعدد أقل من الأطفال.
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بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان
نظام تقاعد سيء
عادة ما تفتقر الدول النامية إلى نظام تقاعد ونظام اجتماعي ثابت، وإذا ما هبطت نسبة الولادات، فإن نسبة المسنين سترتفع بشكل كبير جداً. ولهذا باتت تلك الدول مطالبة بتطوير أنظمة التقاعد، لتوفير حياة كريمة للمتقاعدين.
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بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان
المتقاعدون في ألمانيا
وحتى في ألمانيا، التي تعد من بين أقوى اقتصاديات العالم، بات المتقاعدون مهددون بالفقر، فمعاشهم لم يعد يكفيهم لسد متطلبات الحياة.
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بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان
الفقر في الشيخوخة
وفي مناطق أخرى في العالم يُجبر المسنون على التسول لتوفير لقمة العيش، والملاحظ أن النساء أكثر من الرجال عرضة لذلك. وهناك من قضى حياته يزرع الحقول، وبعد بلوغ سن التقاعد لم يجد قوت يومه.
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بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان
ثورة المسنين
ولهذا يخرج المسنون حول العالم في مسيرات للمطالبة بمعاش يضمن حياة كريمة. وفي نيكاراغوا مثلاً طالبوا بتحديد مبلغ تسعين دولاراً أمريكياً كحد أدنى لمعاش التقاعد.
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بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان
تغيير مفهوم التقاعد
فيما تطالب الأمم المتحدة دول العالم بتوفير عمل مناسب للمسنين ويراعي تقدمهم في السن. بمعنى أنه يجب تغيير مفهوم التقاعد، من فترة لا إنتاج إلى فترة عمل تُراعى فيها خصائص المسنين، وقد نجح بعضهم بالفعل في بناء مشاريع جديدة في فترة التقاعد.
الكاتب: كريستيان إنياتزي/ و.ب