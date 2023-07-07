تراجع كبير في معدلات المواليد حول العالم.. وبعض الدول يتناقص سكانها

ذكر المعهد الفيدرالي لأبحاث السكان في ألمانيا أن الأيام، التي كان فيها متوسط عدد الأطفال في الأسر يبلغ خمسة أطفال، قد ولت، حيث زادت معدلات المواليد المنخفضة على مستوى العالم بشكل حاد.

وفي حقبة ستينات القرن الماضي، بلغ معدل المواليد، حوالي خمسة أطفال لكل امرأة. لكن اليوم، يعيش حوالي 5.4 مليار شخص أو 68 بالمئة من سكان العالم، في دول لدى النساء فيها أقل من 2.1 طفل، طبقاً لما أظهره تقييم لبيانات الأمم المتحدة.

ومعدل المواليد 2.1 طفل لكل امرأة ضروري للحفاظ على السكان، والمعروف باسم مستوى الإحلال.

وتابع المعهد أنه في المتوسط، تنجب النساء بمختلف دول العالم 2.3 طفل، خلال حياتهن.

وفي ألمانيا، فإن معدل المواليد كان أقل من مستوى المحافظة على السكان منذ عام 1970. وسبب أن عدد السكان لم يتقلص، منذ ذلك الحين، يرجع إلى الهجرة.

يُشار إلى أنه منذ عام 2020، تراجعت الهند وهي الآن أكبر دولة في العالم، من حيث تعداد السكان، إلى ما دون مستوى المحافظة على السكان.

خ.س/ ف.ي (د ب أ)