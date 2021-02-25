 تراجع في الإصابات.. هل تلوح نهاية جائحة كورونا في الأفق؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.03.2021

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سياسة واقتصاد

تراجع في الإصابات.. هل تلوح نهاية جائحة كورونا في الأفق؟

بينما يخشى الكثيرون حدوث طفرات جديدة وموجة ثالثة، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا وعدد الوفيات آخذ في التراجع في جميع أنحاء العالم. فهل يفقد الفيروس قوته أم أن الإجراءات المتخذة ضده واللقاحات باتت تعطي نتائج إيجابية؟

منذ يناير أصيب نحو 700 ألف شخص في العالم يوميا، أي نصف العدد في الشهر السابق، كما تراجع عدد الوفيات للنصف.

منذ يناير أصيب نحو 700 ألف شخص في العالم يوميا، أي نصف العدد في الشهر السابق، كما تراجع عدد الوفيات للنصف.

مع بداية فصل الربيع بلغ صبر كثيرين حده، والجميع بحاجة إلى إجابات عاجلة: متى يبدأ التخفيف التدريجي لإجراءات الوقاية من كورونا، متى هو موعد الحصول على اللقاح، ومتى ينتهي مسلسل الرعب هذا؟

الخبر المفرح الأول جاء من منظمة الصحة العالمية على لسان مديرها في أوروبا، البلجيكي هانز هينري كلوكه، الذي قال في لقاء أجراه معه التلفزيون الدنماركي ان الجائحة "يمكن التغلب عليها خلال أشهر".

سوء فهم!

كلام كلوكه تسبب في نقاش حاد على مواقع التواصل والمواقع الإعلامية، ما اضطر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة الإعلامية في أوروبا إلى التراجع عما قاله. ففي لقاء آخر، هذه المرة مع القناة الألمانية الثانية (ZDF)، موضحا أنه "لم يقل ذلك أبدا"، وأن ما قاله هو أن لا أحدا يمكن أن يتوقع متى تنتهي الجائحة.

وأوضح كلوكه: "سأقول - على أساس فرضية العمل - إننا مع بداية عام 2022 سنكون قد تركنا الجائحة خلف ظهورنا"، مضيفا بالقول إن فيروس كورونا سيبقى معنا، لكننا لن نحتاج إلى إجراءات قوية ومزعجة.

تحذير من خبراء ألمان

الرأي المفترض (على القناة الدنماركية) تسبب في موجة استغراب من قبل الخبراء وعلماء الفيروسات. على موقع تويتر نشر خبير الفيروسات الألماني والباحث في مستشفى شاريتيه في برلين البروفسور كريستيان دورستن تغريدة رفض فيها التوقعات بضعف الفيروس. وكتب العالم الألماني المعروف في تغريدته يقول: "لا، لا توجد حتى الآن إشارات إلى تحول وضعف في الفيروس. هذه مجرد تكهنات".

دورستن كان قد أوضح في لقاء سابق مع قناة (NDR) الألمانية، أن احتمال ضعف الفيروس سيستغرق وقتا أطول، وأنه سيبقى معنا لكنه سيظهر في مناطق محددة فقط. كما  أنه أضاف في لقاء آخر مع مجلة "دير شبيغل" قائلا إن وضع جائحة كورونا سيكون صعبا خلال عام 2021.

الموقف نفسه يؤيده خبير الأوبئة والسياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني كارل لاوترباخ، فهو يحذر من التسرع في التخفيف من إجراءات الوقاية التي يرغب في القيام بها بعض الساسة ورؤساء حكومات الولايات الألمانية. من جانبه حذر رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر في لقاء مع الإذاعة البافارية من السقوط في ما شببه "نشوة" تخفيف الإجراءات.

أرقام الإصابات

مختارات

صرح عمدة العاصمة الألمانية، بأنه يتوقع أن تسفر المشاورات المقبلة للمستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات الأربعاء المقبل عن صدور قرار بوضع معايير مشتركة لاستراتيجية تدريجية لإنهاء الإغلاق في ظل أزمة كورونا.

بعد شهرين ونصف من الإغلاق بسبب كورونا، أعادت صالونات الحلاقة ومرافق أخرى في ألمانيا اعتبارا من اليوم فتح أبوابها للزبائن، فيما وقت اقترب فيه عدد الإصابات الجديدة بالفيروس من خمسة آلاف حالة وفق معهد "روبرت كوخ".

طرحت السلالات المتحورة من فيروس كورونا تحديات كبيرة أمام الباحثين ومصنعي اللقاحات. خاصة بعد الكشف عن أن بعض هذه السلالات قد تقلل فاعلية اللقاحات المتوفرة. فهل يتم تطوير لقاحات جديدة؟ ثلاثة علماء ألمان يجيبون على السؤال.

عالميا بلغ عدد الإصابات بالفيروس حتى شهر شباط/ فبراير 114 مليون إصابة، نحو 2.5 مليون توفوا نتيجة الإصابة فيما تعافى أكثر من 64.4 مليون مصاب.

هذه الأرقام تدفع الخبراء إلى التحذير من مخاطر الموجة الثالثة، التي بدأت فعلا بضرب بلدان مختلفة حول العالم. رغم ذلك، فإن هناك حالة من الاسترخاء حول العالم. فبحسب منظمة الصحة العالمية تتراجع أرقام الإصابات حول العالم بشكل ملحوظ جدا منذ شهرين.

منذ منتصف شهر يناير أصيب نحو 700 ألف شخص حول العالم يوميا، وهو نصف العدد في الشهر السابق، كما أن أعداد الوفيات تراجعت إلى النصف.

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيرباسيوس متفائل بحذر من هذه الأرقام ووصفها بأنها "إشارات أمل". "هذا التغير يذكرنا، بأننا رغم النقاشات الدائرة حول اللقاحات، بإمكاننا السيطرة على فيروس كوفيد 19 من خلال الإجراءات الصحية التي نتخذها. وهذا بالضبط ما فعلته دول كثيرة".

لماذا تنخفض أعداد الإصابات؟

هناك أسباب كثيرة لانخفاض أعداد الإصابات حول العالم، وبالتأكيد لا يمكن أن يكون ظهور اللقاحات السبب الأول في ذلك، فدول قليلة حول العالم تمكنت من تلقيح مواطنيها والفئات المعرضة للخطر منهم، بينما مازالت دول أخرى ومنها أوروبية لم تتمكن من توزيع اللقاح بشكل واسع. إلا أن المحافظة على التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الصحية والحجر الصحي وتخفيض هذه الإجراءات بشكل بطيء وبخطوات مدروسة.

وفي بعض البلدان مثل الولايات المتحدة والبرازيل أصيب كثير من الناس هناك بالفيروس، إلى درجة ظهور نوع من مناعة القطيع. ويرى بعض الباحثين أن فيروس كورونا سيضعف تدريجيا بشكل ملحوظ على المدى المتوسط بسبب الطفرات، حتى وإن بدا ذلك غريبا في الوقت الحالي.

وفي منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي نشر باحثون تحت قيادة الباحثة جيني لافينا من جامعة أطلنطا في الولايات المتحدة الأميركية دراسة في مجلة "ساينس" العلمية. وتتوقع الدراسة أن فيروس كورونا سيتوطن من خلال التحولات، أي أنه سيظهر في مناطق محددة فقط من العالم، وستنتهي حالة الرعب التي تسبب فيها، كما توقعت الدراسة أن عمليات التلقيح ستعجل من اختفاء الفيروس كظاهرة عالمية.

تسببت الموجة الثانية من الإنفلونزا الإسبانية بعد الحرب العالمية الأولى بأكبر عدد من الوفيات.

تسببت الموجة الثانية من الإنفلونزا الإسبانية بعد الحرب العالمية الأولى بأكبر عدد من الوفيات.

جائحات الإنفلونزا اختفت فجأة

هذا التكهن يؤكده تقييم عالم الأوبئة كلاوس شتوهر، الذي ترأس برنامج الإنفلونزا العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية وكان أيضا منسقا لأبحاث السارس هناك. وفقًا لشتوهر، أظهرت تجارب الإنفلونزا السابقة بوضوح أن معدل الإصابة يمكن أن ينحسر فجأة. إذ اختفى وباء الانفلونزا في عام 1957 الذي قتل أربعة ملايين شخص، وإنفلونزا هونك كونغ في عام 1968 الذي قتل ثلاثة ملايين شخص. اختفاء الوباءين كان بنفس سرعة ظهورهما.

كما شهدت الموجة الثانية من الإنفلونزا الإسبانية بعد الحرب العالمية الأولى أكبر عدد من الوفيات، إذ مات أكثر من 50 مليون شخص بين 1918/19 و 1920. وهدأت الموجة الثالثة بسرعة، لكن سبب الموت لم يختف. وحتى يومنا هذا، يظهر فيروس H1N1 بشكل ضعيف في الأنفلونزا العادية.

هل يتحول كورونا إلى ضيف عادي؟

على المدى المتوسط يمكن أن يأخذ فيروس SARS-CoV-2 أيضا مسارا مشابها، إذ من المفترض أن يظل فيروس كورونا موجودا ليظهر محليا فقط. في حال أنه ضعف من خلال الطفرات، وحينها سيفقد المزيد من الرعب الذي تسبب فيه حول العالم. لكن حتى ذلك الحين سيبقى التوازن بين القيود المفروضة للسيطرة عليه والتخفيف من الإجراءات ضروريا.

ألكسندر فرويند/ عباس الخشالي

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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