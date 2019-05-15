تراجع عدد مغادري ألمانيا بشكل طوعي من طالبي اللجوء

انخفض عدد اللاجئين الذين يغادرون ألمانيا طواعية، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وتشير الأرقام الصادرة من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) إلى أنه تمّت المصادقة على طلبات 3130 لاجئ يرغبون بالعودة إلى أوطانهم وذلك ضمن برنامج تمويل خاص وضع لهذا الغرض.

وفي تقرير نشره موقع "شبيغل أونلاين" الألماني تبين أن أعداد اللاجئين الذين عادوا طواعية في الربع الأول من العام 2018 بلغ 4498 لاجئا، وفي العام الذي سبقه 8468 لاجئا، وفي الربع الأول من عام 2016 بلغت أعداد اللاجئين الذين عادوا بمحض إرادتهم 14.085 لاجئا، وهو ما يظهر التراجع في أعداد اللاجئين المسجلين في برنامج العودة الطوعية، حيث بينت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) "أنه من الضروري لدى معالجة هذه الأرقام تبيان أعداد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا أيضا، حيث تبين الأرقام أن المانيا شهدت عام 2016 أرقاما قياسية لأعداد مقدمي اللجوء في ألمانيا".

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وبحسب الموقع فإن مصدر هذه الأرقام من برنامج REAG / GARP الفيدرالي والممول من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات في ألمانيا. ويتم تنفيذه من قبل المنظمة الدولية للهجرة (IOM). كما أن بعض الولايات الألمانية لديها برامج خاصة بها لتعزيز العودة الطوعية بحسب المتحدثة من (بامف)، وأضافت " هناك أيضا من يعود من اللاجئين بشكل فردي بعيدا عن البرامج المقدمة وهو ما لا نستطيع إحصاؤه".

إجمالاً، في العام الماضي، سُمح لـ 15.962 شخصًا بالعودة طوعًا إلى بلدانهم الأصلية عبر برنامج REAG / GARP وفي عام 2017 كان العدد 29.552 وفي العام الذي سبقه بلغ العدد الإجمالي للعائدين 54.006 شخصا.

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وقالت المتحدثة "يمكن ملاحظة انخفاض أعداد العودة الطوعية خاصة في دول غرب البلقان، التي تتناقص أعداد وصول طالبي اللجوء منها إلى ألمانيا". وتتابع "كان هذا التطور واضحًا بالفعل في عام 2017 ثم استمر. بشكل عام، فإن أرقام العائدين منذ عام 2015 تغيرت لمستويات جديدة."

ويوم الثلاثاء الماضي أصبح من الواضح أن نظام الدعم الخاص بالعودة الطوعية سيشهد تغييرات، ويصبح أكثر بساطة للتقديم وذلك ابتداء من يوليو/ تموز المقبل.

وبالإضافة إلى دعم تكاليف السفر إلى البلد الأصلي سيحصل المنتمون لهذا البرنامج على 1000 يورو تدفع لمرة واحدة وذلك كمساعدة أولية. كما أنه سيكون من الممكن أيضا الحصول في حالات معينة على مبالغ مالية شهرية تصل لغاية 12 شهرا لتغطية تكاليف السكن والعلاج.

ع.ج/ و.ب

مهاجر نيوز