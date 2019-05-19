 تراجع عدد حالات دخول ألمانيا بشكل غير شرعي في عام 2018 | أخبار | DW | 30.05.2019

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أخبار

تراجع عدد حالات دخول ألمانيا بشكل غير شرعي في عام 2018

بعد إجراءات مكثفة لضبط الحدود، كشفت الشرطة الاتحادية أن هناك تراجعا ملحوظا في عدد حالات دخول ألمانيا بشكل غير شرعي أي بدون تأشيرة دخول رسمية في عام 2018 مقارنة مع العام الذي سبقه.

Deutschen Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (picture-alliance/B. Gindl)

كشفت الشرطة الاتحادية بألمانيا أن عدد حالات الدخول غير الشرعي إلى ألمانيا خلال العام الماضي تقل بشكل واضح عما تم رصده في عام 2017. وجاء في رد الحكومة الاتحادية على استجواب من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، أن أفراد الشرطة أبلغوا عن 42478 حالة دخول غير شرعي على مستوى ألمانيا خلال عام 2018.

يذكر أن أفراد الشرطة الاتحادية قد سجلوا دخول أكثر من 50 ألف شخص إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية  عام 2017.

مختارات

بعد أقل من ثلاثة أشهر ستعقد انتخابات البرلمان الأوروبي، وخوفا من صعود اليمين المتطرف، كتب الرئيس الفرنسي مقالة نشرت في 28 دولة، يدعو فيها لحماية الانتخابات من التلاعب وأبدى مقترحات لإصلاح منطقة التنقل الحر، "فضاء شنغن". (04.03.2019)

قال رئيس الهيئة الاتحادية للهجرة واللجوء بألمانيا إن عدد طلبات اللجوء لا يزال مرتفعا ويفوق حدود القدرة على الاستيعاب، مشبها الوضع بسكان "مدينة كبيرة" يأتون كل عام إلى ألمانيا، لكنه يرفض تحديد سقف لعدد الوافدين. (23.03.2019)

وبحسب البيانات، جاء أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر سري من أفغانستان إلى ألمانيا خلال عام 2018، ومثلهم من نيجيريا، وجاء العراق في المرتبة الثالثة بين المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى ألمانيا بعدد 2438 مهاجرا وفي المرتبة الرابعة سوريا بعدد ألف مهاجر.

وتم تسجيل أغلب حالات الدخول غير الشرعي في مطارات بواقع 10289 حالة، وعلى الحدود مع النمسا التي توجد بها رقابة منذ خريف عام 2015 بواقع 11464 حالة.

ولكن الشرطة التقطت عددا كبيرا أيضا من حالات الدخول غير الشرعي على الحدود الألمانية - السويسرية بواقع 4062 حالة. وأبلغ أفراد الشرطة الألمانية عن 4295 حالة دخول غير مصرح بها على الحدود مع التشيك، ليمثل ذلك زيادة طفيفة على هذه الحدود، حيث كانت الشرطة لاحظت 4035 حالة دخول غير مصرح بها  على الحدود الألمانية - التشيكية في عام 2017.

وعلق نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر شتفان توماي على الأعداد قائلا: "إذا تم إغلاق طريق، ينفتح طريق آخر"، موضحا أنه لهذا السبب لا تعد أعمال الرقابة على الحدود مع النمسا التي مددتها الحكومة الاتحادية أكثر من مرة، حلا دائما. وبدلا من ذلك شدد توماي على ضرورة أن تتطور وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" في النهاية إلى هيئة حماية حدود أوروبية حقيقية ذات صلاحيات وعدد كاف من الأفراد.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ)

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Melhem)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    "آخر وجبة نقانق قبل الحدود" بهذه العبارة يروج مطعم أوكلاهوما لنفسه، وهو بالفعل يقدم اليوم البيرة والنقانق لمن يأخذ استراحة من السفر على الحدود الألمانية النمساوية. ولكن الأمر لم يكن كذلك في خريف 2015

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    ففي خريف 2015 لم تعد حركة السير عادية بين البلدين، وقطعت الشرطة الاتحادية الألمانية هذا الطريق الدولي لتنظيم عبور اللاجئين، وتحول مطعم أوكلاهوما إلى مركز لوجستي لتنظيم الحركة.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    على هذا المرج الأخضر بجانب المعبر الحدودي أمضى آلاف اللاجئين ساعات النهار الطويلة بانتظار تسوية أوضاعهم والسماح لهم بالعبور إلى ألمانيا، في ظل استنفار لبلدية فيغشايد الحدودية، وهي البلدة الألمانية الأٌقرب على هذا المعبر.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    وفي الليل كانت درجة الحرارة تقترب من الصفر في أوكتوبر 2015، وكان اللاجئون يمضون الليل في العراء لعجز بلدية فيغشايد الحدودية عن تأمين باصات لازمة لنقل 1200 لاجئ يعبرون يومياً عبر الحدود من النمسا إلى ألمانيا

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Melhem)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    اليوم لا أثر لكل ذلك، والطريق الدولي أصبح سالكاً، وحركة السير عادت إلى طبيعتها على هذا المعبر الحدودي، بعد مرور حوالي عامين على قدوم اللاجئين إلى هنا.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Koschyk)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    السيد يوزف لامبرزتزرفر عمدة بلدة فيغشايد يقول اليوم: "أتفهم الوضع الإنساني لكل شخص، ولكننا للأسف لا نستطيع إنقاذ العالم برمته". الكاتبة: ميسون ملحم


 

مختارات

معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

زيارة لمعبر فيغشايد الحدودي بين ألمانيا والنمسا للبحث عما بقي من موجة اللاجئين التي قدمت إلى ألمانيا في خريف 2015. (29.06.2017)  

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