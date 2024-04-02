تراجع حالات التسمم بالكحول بين الأطفال والمراهقين في ألمانيا

انخفض عدد حالات الإسراف في شرب المواد الكحولية بين الأطفال والمراهقين بشكل كبير في ألمانيا، وفقا لدراسة أجرتها شركة تأمين. وفي عام 2022 بلغت حالات التسمم بالكحول في الفئة العمرية 12 إلى 18 عاما مستوى قياسيا.

كشفت دراسة أجرتها شركة التأمين الصحي التجاري الألماني (كيه كيه إتش) أن عدد حالات الإسراف في شرب المواد الكحولية بين الأطفال، والمراهقين انخفض بشكل كبير في ألمانيا.

ووفقا لبيانات الشركة، تم الوصول في عام 2022 إلى مستوى قياسي من حالات التسمم بالكحول بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عاما: وفي ذلك العام تم علاج حوالي 10 آلاف و680 طفلا ومراهقا في هذه الفئة العمرية داخل مستشفيات من تسمم كحولي حاد - وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5% عما كان عليه الحال في عام 2021، وبنسبة 13% في عام 2020.

وبالمقارنة مع عام ما قبل كورونا، 2019، بلغ عدد المصابين في هذه الفئة 17 ألفا و950 طفلا ومراهقا، لتبلغ نسبة التراجع 40,5 %، وهو أدنى مستوى منذ المسح الأول في عام 2006.

وقامت الشركة - بحسب بياناتها - بتقييم بيانات الأشخاص المؤمن عليهم لديها في الفئة العمرية التي تتراوح بين 12 إلى 18 عاما، وذلك فيما يتعلق بالعلاج في المستشفيات من التسمم الكحولي الحاد - وسحبت النتائج على جميع من ينتمون حاليا لهذه الفئة العمرية على مستوى ألمانيا بعد الاستعانة بأرقام مكتب الإحصاء الاتحادي.

وبحسب بياناتها، تعد شركة التأمين الصحي التجاري الألماني واحدة من أكبر شركات التأمين الصحي على مستوى ألمانيا، حيث تضم حوالي 1,6 مليون شخص مؤمن عليهم.

ع.ج.م/ م.س (د ب أ)