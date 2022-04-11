 تراجع الصادرات الألمانية إلى روسيا بما يزيد على النصف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.04.2022

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تراجع الصادرات الألمانية إلى روسيا بما يزيد على النصف

خلال أول شهر بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، تراجعت الصادرات الألمانية إلى روسيا بنحو 60 في المائة، وبذلك احتلت روسيا المرتبة رقم 12 فقط بين أهم الدول المستوردة للصادرات الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي.

صورة رمزية لسفينة حاويات في ميناء هامبورغ الألماني

صورة رمزية لسفينة حاويات في ميناء هامبورغ الألماني

أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الخميس (21 أبريل/ نيسان 2022) أن صادرات ألمانيا لروسيا تراجعت 57.5 بالمئة إلى 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) في مارس آذار بسبب العقوبات التي فرضت على موسكو بعد غزوها أوكرانيا.

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يعتقد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه ربما حان الوقت لتفضيل بلاده التجارة مع شركاء "يريدون أيضًا أن يكونوا شركاء من ناحية القيم". وأعرب ليندر عن قلقة من "التشابك الاقتصادي القوي مع الصين".

ودفع هذا روسيا للتراجع من خامس أكبر سوق لألمانيا خارج الاتحاد الأوروبي في فبراير/ شباط إلى المرتبة 12 في مارس/ آذار.

وهبط إجمالي صادرات ألمانيا لدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.2 بالمئة إلى 52.8 مليار يورو في مارس/ آذار بالمقارنة بالشهر السابق. لكنها ارتفعت بنسبة 3.2 بالمئة عن مستواها في مارس/ آذار 2021.

وما زالت الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الألمانية وتم شحن بضائع بقيمة 13.5 مليار يورو إلى هناك في مارس آذار بزيادة 21 بالمئة عن مستواها قبل عام.

وبلغت الصادرات للصين 10.2 مليار يورو بانخفاض بنسبة واحد بالمئة عن مستواها قبل عام. وتراجعت الصادرات لبريطانيا 0.3 بالمئة إلى 6.4 مليار يورو.

ص.ش/ع.ش (رويترز، د ب أ)

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