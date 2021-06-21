تراجع إصابات كورونا في ألمانيا إلى مستوى قياسي!

وفقا للأرقام الصادرة اليوم (الاثنين 21 يونيو/ حزيران 2021) عن معهد روبرت كوخ الألماني فقد تم تسجيل 346 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة. وعادة ما تكون الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع. وقبل أسبوع سجل معهد روبرت كوخ 549 إصابة. وأحصى معهد روبرت كوخ 3 ملايين و 722 الفا و 327 اصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة. ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير حيث لا يتم تسجيل العديد من الإصابات. وكان آخر مرة جرى فيها تسجيل عدد اصابات أقل من 500 في 10 آب / أغسطس من العام الماضي.

في سياق متصل، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم أنه تم إعطاء 65.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس في ألمانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 938 ألفا و846 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرا إضافيا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا قبل نحو 25 أسبوعا. ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.73 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة في البلاد إلى 90 ألفا و392 حالة. ومضى عام و21 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا. يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

من جهته، شدد وزير الصحة الألماني ينس شبان على أهمية إيجاد توازن صحيح في التعامل مع أزمة كورونا في ظل الوضع الحالي للجائحة وتطورات سلالة دلتا للفيروس. وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (أ. إير.دي)، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء أمس الأحد "يمكننا التخفيف الآن"، لكنه حذر من أن يؤدي المزاج السائد إلى التهور "وهذا يعني أن يكون هناك تفاؤل بالنسبة للصيف مع توخي الحذر أيضا ولاسيما فيما يتعلق بفصلي الخريف والشتاء".

وفيما يتعلق بالأطفال والمراهقين، قال شبان "ينبغي أن يكون هدفنا هو توفير أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية بالنسبة للمدارس بعد العطلات وفي نفس الوقت توفير أكبر قدر ممكن من السلامة". ورأى شبان أن أحد الاحتمالات في هذا الشأن يتمثل في توفير تطعيمات للأطفال اعتبارا من 12 عاما "ونستطيع بحلول نهاية آب / أغسطس المقبل توفير عرض للتطعيم بالجرعة الأولى على الأقل لكل واحد يبدأ عمره من 12 عاما". وأشار شبان إلى أن هناك حاجة إلى الاستمرار في توفير اختبار منتظم لكل الأشخاص غير الملحقين للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

ح.ز/ ع.أ.ج (د.ب.أ)