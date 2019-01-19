تراجع أعداد المهاجرين وزيادة أعداد المهربين على حدود جنوب ألمانيا

تراجع عدد المهاجرين غير القانونيين، الذين أوقفتهم الشرطة في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا خلال الربع الأول من هذا العام، فيما زاد في الوقت ذاته عدد المهربين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وذلك مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.
وقال توماس بوروفيك المتحدث باسم رئاسة الشرطة الاتحادية بمدينة ميونيخ: إن أفراد الشرطة الاتحادية ألقت القبض على أكثر من 160 مهرباً مشتبها فيه من وسائل نقل، خلال الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار الماضيين، ويزيد ذلك عن العدد، الذي تم رصده خلال الربع الأول من عام 2018 والذي بلغ 130 شخصا تقريبا.
وذكر موقع الشرطة الاتحادية في بافاريا على موقع "تويتر" أن نصف عدد من تم القبض عليهم من مهربي البشر في ألمانيا تم القبض عليهم بواسطة الشرطة الاتحادية في بافاريا.
وأضاف بوروفيك أن هذا العدد الذي أوقفته الشرطة في بافاريا خلال الربع الأول من هذا العام، هو نصف جميع حالات توقيف المهربين التي تمت على مستوى ألمانيا كلها.
وبشكل إجمالي سجل أفراد الشرطة نحو 3400 حالة دخول غير شرعي للحدود الألمانية، خلال الربع الأول من هذا العام، وكان يبلغ هذا العدد 4170 حالة في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي. وينحدر أغلب المتسللين للحدود الألمانية من العراق وصربيا وتركيا ومولدوفا وأفغانستان، بحسب الشرطة.
ص.ش/ع.ج (د ب أ)
-
الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور
كانت حرب الثلاثين عاما من الصراعات الدموية التي مزقت أوروبا وامتدت بين 1618-1648. وانتشرت خلالها المجاعات، وهرب الناس من الجيوش الغازية. وبعد معاهدة وستفاليا عام 1648 دعا القادة الألمان العمال ودافعي الضرائب للعودة والاستقرار في ألمانيا. كما قدم غير الألمان واستقروا فيها أيضا.
-
الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور
في عام 1700 قدمت إلى ألمانيا مجموعة كبيرة من الفرنسيين البروتستانت، الذين هربوا من ملك فرنسا لويس الرابع عشر والحكم الكاثوليكي. إذ قدم حوالي 35 الف لاجئ فرنسي واستوطنوا في مناطق الأغلبية البروتستانتية في ألمانيا.
-
الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور
نقص المحاصيل الزراعية وانتشار المجاعات، دفع بالألمان إلى الهجرة. في الفترة الممتدة بين 1680- 1800 رحل 75 ألف ألماني من مناطق سكناهم. وعلى مدار القرن التاسع عشر ارتفعت موجات الهجرة الألمانية، ليقطن الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن المذكور أكثر من خمسة ملايين ألماني.
-
الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور
تأسيس الحكم القيصري (الرايخ) في ألمانيا في عام 1871، ساهم في تسريع التصنيع وخلق أفاق جديدة. واحتاجت المصانع إلى اليد العاملة، ما أدى على قدوم العمال من الخارج وأصبحت ألمانيا بلدا جاذبا للمهاجرين.
-
الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور
التغييرات الحدودية التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولى، أجبرت أكثر من 10 ملايين مواطن داخل أوروبا على الهجرة. كما أجبرت الثورة البلشفية مئات الآلاف من الروس للتوجه إلى ألمانيا، كذلك انتقل آلاف الألمان الفارين من الاضطرابات السياسية والاقتصادية لجمهورية فايمار إلى أمريكا الجنوبية.
-
الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور
مئات الآلاف من الألمان فروا من ألمانيا هربا من إرهاب الحكم النازي، وذلك في الفترة الممتدة 1933-1939، بما في ذلك 400 ألف يهودي. كما تم تشغيل أكثر من 12 مليون عامل أجنبي بنظام السخرة في ألمانيا خلال فترة الحرب العالمية الثانية.
-
الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، كان هنالك أكثر من 20 مليون لاجئ في أوروبا. وكان نصفهم من الألمان الذين اضطروا إلى الخروج من مناطق كانت تابعة لألمانيا القيصرية، أو كانوا يشكلون أقليات عرقية في بلدان أخرى. الصورة تظهر مركز إيواء للاجئين في هانوفر.
-
الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور
مع انقسام ألمانيا إلى دولتين، سعت الدولتان الغربية والشرقية إلى استقطاب عمال أجانب، حيث سعت ألمانيا الشرقية إلى تعويض فرار 2,7 مليون شخص من أراضيها إلى ألمانيا الغربية مع بناء الجدار العازل.
-
الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور
ما بين عام 1966 وعام 1989 استقدمت ألمانيا الشرقية حوالي نصف مليون عامل اليها. وقدم العمال من دول أوروبا الشرقية وفيتنام وكوبا وموزمبيق، وبلاد أخرى كانت تطبق النظام الاشتراكي.
-
الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور
احتاجت ألمانيا الغربية في ذلك الوقت إلى أعداد كبيرة من العمال، حوالي 14 مليون عامل قدموا من ايطاليا والمغرب وتركيا وبلدان حوض المتوسط للعمل فيها بين الأعوام 1955 -1973. حوالي 3 ملايين عامل منهم بقي في ألمانيا وأحضروا عائلاتهم إليها.
-
الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور
وعلى الرغم من قرار وقف جلب العمال الأجانب في العام 1973، نما عدد العمال الأجانب من 4 ملايين إلى 5 ملايين في العام 1989. ومع انتهاء الحرب الباردة قدمت ملاين أخرى إلى ألمانيا، وكان من بينهم المنحدرين من أصول ألمانية.
-
الهجرات التي شهدتها ألمانيا عبر العصور
ساهم انهيار الكتلة الشرقية في زيادة عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا بشكل كبير. فبين عامي 1990 و1993 وصل عدد طالبي اللجوء إلى 1.2 مليون شخص. إلا أن العدد انخفض بعد تشديد قوانين اللجوء. (اعداد: علاء جمعة)
الكاتب: جان والتر / علاء جمعة