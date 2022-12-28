تراجع أسعار الغاز في أوروبا لأدنى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا

انخفض سعر الجملة للغاز الطبيعي في أوروبا الاثنين (الثاني من يناير/كانون الثاني 2023) إلى أدنى مستوى له منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وبات أرخص مما كان عليه في آب/أغسطس بخمس مرات تقريبًا، على خلفية شتاء دافئ نسبيًا يسمح بتوفير المخزون.

وبعد عام من التقلبات الشديدة، مع بلوغ تكاليف الطاقة مستويات مرتفعة قياسية، في خضم الحرب الروسية في أوكرانيا، بدأت السوق عام 2023 بضغوط أقل حدة. وتراجعت أسعار الغاز بحوالي 47% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعدما نجحت أوروبا في إحلال التدفقات الروسية التي تم تحجيمها، بإمدادات من الغاز الطبيعي المسال.

وانخفضت عقود "تي تي اف" الهولندي، المؤشر المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 4,67 بالمئة لتسجل 72,75 يورو للميغاوات ساعة للشحنات التي تُسلَّم في شباط/فبراير، صباح الاثنين، وهو السعر الأدنى منذ 21 شباط/فبراير. وانخفض سعر الغاز تسليم الشهر المقبل بنحو 50 بالمئة في غضون شهر واحد... وتراجع إلى حد كبير من الذروة التي بلغها في الصيف حيث سجل في آب/أغسطس 2022، 342 يورو لكل ميغاوات ساعة.

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بدأت أسعار الغاز ترتفع في خريف 2021، مع بدء تقليص شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا، ثم ارتفعت بشكل حاد مع غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022. ومنذ ذلك الحين، أصبحت خطوط أنابيب الغاز بين روسيا وأوروبا مغلقة بالكامل تقريبًا. وكانت الكميات المتداولة الاثنين ضعيفة مع إغلاق سوق لندن، الأساسي للمواد الأولية.

وأكد سيباستيان باريس هورفيتز أن الاتجاه الهبوطي سمحت به "مخزونات الغاز الكبيرة التي تراكمت وتراجُع الطلب لا سيما بفضل الظروف المناخية المواتية". وقال "إنه خبر جيد للدول الأوروبية ولاقتصادات المنطقة".

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى درجات حرارة أعلى من المعتاد في فصل الشتاء بالنسبة لمعظم منطقة أوروبا في الأسبوعين المقبلين، ما يساعد أوروبا على تجنب استنفاد مخزونها في وقت قريب للغاية وهي تجتاز فصل الشتاء.

يؤثر سعر الغاز على الكهرباء، حيث تستخدم العديد من محطات الطاقة الأوروبية الغاز لتوليد الكهرباء. وفي فرنسا انخفض سعر الجملة للكهرباء للعام 2023 إلى 240 يورو/ ميغاوات ساعة الجمعة مسجلاً أدنى مستوياته منذ نيسان/أبريل، بعدما تجاوز 1000 يورو/ ميغاوات ساعة في نهاية آب/أغسطس.

لكن هذه التغيّرات في أسعار الجملة لا تنعكس بشكل مباشر في الأسعار المفروضة على المستهلكين لأن موردي الكهرباء يعتمدون سعرًا مدروسًا، خصوصاً خلال هذه الفترة حيث قد تقفز الأسعار من يوم إلى آخر.

انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى خارج الدول السوفياتية سابقًا

من جانب آخر، انخفضت صادرات غازبروم من الغاز إلى خارج الدول السوفياتية السابقة بنسبة 45,5 بالمئة في 2022، بحسب نتائج أُعلنت الاثنين، بعد عام شهد هبوطاً حاداً في شحنات المحروقات الروسية إلى أوروبا على خلفية غزو أوكرانيا.

وقال رئيس مجموعة غازبروم الروسية العملاقة أليكسي ميلر في بيان إن المجموعة صدرت 100,9 مليار متر مكعب من الغاز في 2022 إلى دول "أجنبية بعيدة"، وهو مصطلح لا يشمل الجمهوريات السوفياتية السابقة. وفي 2021، صدرت شركة غازبروم 185,1 مليار متر مكعب من الغاز إلى هذه البلدان.

ز.أ.ب/ع.ج.م ( د ب أ، أ ف ب)