تراجع أسعار الغاز في أوروبا لأدنى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا

انخفض سعر الجملة للغاز الطبيعي في أوروبا الاثنين (الثاني من يناير/كانون الثاني 2023) إلى أدنى مستوى له منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وبات أرخص مما كان عليه في آب/أغسطس بخمس مرات تقريبًا، على خلفية شتاء دافئ نسبيًا يسمح بتوفير المخزون.
وبعد عام من التقلبات الشديدة، مع بلوغ تكاليف الطاقة مستويات مرتفعة قياسية، في خضم الحرب الروسية في أوكرانيا، بدأت السوق عام 2023 بضغوط أقل حدة. وتراجعت أسعار الغاز بحوالي 47% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعدما نجحت أوروبا في إحلال التدفقات الروسية التي تم تحجيمها، بإمدادات من الغاز الطبيعي المسال.
وانخفضت عقود "تي تي اف" الهولندي، المؤشر المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 4,67 بالمئة لتسجل 72,75 يورو للميغاوات ساعة للشحنات التي تُسلَّم في شباط/فبراير، صباح الاثنين، وهو السعر الأدنى منذ 21 شباط/فبراير. وانخفض سعر الغاز تسليم الشهر المقبل بنحو 50 بالمئة في غضون شهر واحد... وتراجع إلى حد كبير من الذروة التي بلغها في الصيف حيث سجل في آب/أغسطس 2022، 342 يورو لكل ميغاوات ساعة.
بدأت أسعار الغاز ترتفع في خريف 2021، مع بدء تقليص شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا، ثم ارتفعت بشكل حاد مع غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022. ومنذ ذلك الحين، أصبحت خطوط أنابيب الغاز بين روسيا وأوروبا مغلقة بالكامل تقريبًا. وكانت الكميات المتداولة الاثنين ضعيفة مع إغلاق سوق لندن، الأساسي للمواد الأولية.
وأكد سيباستيان باريس هورفيتز أن الاتجاه الهبوطي سمحت به "مخزونات الغاز الكبيرة التي تراكمت وتراجُع الطلب لا سيما بفضل الظروف المناخية المواتية". وقال "إنه خبر جيد للدول الأوروبية ولاقتصادات المنطقة".
وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى درجات حرارة أعلى من المعتاد في فصل الشتاء بالنسبة لمعظم منطقة أوروبا في الأسبوعين المقبلين، ما يساعد أوروبا على تجنب استنفاد مخزونها في وقت قريب للغاية وهي تجتاز فصل الشتاء.
يؤثر سعر الغاز على الكهرباء، حيث تستخدم العديد من محطات الطاقة الأوروبية الغاز لتوليد الكهرباء. وفي فرنسا انخفض سعر الجملة للكهرباء للعام 2023 إلى 240 يورو/ ميغاوات ساعة الجمعة مسجلاً أدنى مستوياته منذ نيسان/أبريل، بعدما تجاوز 1000 يورو/ ميغاوات ساعة في نهاية آب/أغسطس.
لكن هذه التغيّرات في أسعار الجملة لا تنعكس بشكل مباشر في الأسعار المفروضة على المستهلكين لأن موردي الكهرباء يعتمدون سعرًا مدروسًا، خصوصاً خلال هذه الفترة حيث قد تقفز الأسعار من يوم إلى آخر.
انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى خارج الدول السوفياتية سابقًا
من جانب آخر، انخفضت صادرات غازبروم من الغاز إلى خارج الدول السوفياتية السابقة بنسبة 45,5 بالمئة في 2022، بحسب نتائج أُعلنت الاثنين، بعد عام شهد هبوطاً حاداً في شحنات المحروقات الروسية إلى أوروبا على خلفية غزو أوكرانيا.
وقال رئيس مجموعة غازبروم الروسية العملاقة أليكسي ميلر في بيان إن المجموعة صدرت 100,9 مليار متر مكعب من الغاز في 2022 إلى دول "أجنبية بعيدة"، وهو مصطلح لا يشمل الجمهوريات السوفياتية السابقة. وفي 2021، صدرت شركة غازبروم 185,1 مليار متر مكعب من الغاز إلى هذه البلدان.
ز.أ.ب/ع.ج.م ( د ب أ، أ ف ب)
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عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
ألمانيا.. التسوق بات مكلفا
أدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في ألمانيا وهو ما أثر على المستهلكين. ففي مارس/ آذار، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ عام 1981. وبالنسبة للعقوبات، تبدي الحكومة الألمانية حرصا على المضي قدما في فرض حظر على الفحم الروسي، لكنها لم تتخذ قرارا بعد حيال حظر الغاز والنفط الروسي.
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عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
كينيا.. ازدحام أمام محطات الوقود
شهدت محطات الوقود في العاصمة الكينية نيروبي ازدحاما كبيرا مع شعور الناس بارتفاع سعر الوقود بشكل كبير، مع عدم توفره جراء الحرب فضلا عن تداعياتها على أزمة الغذاء في هذا البلد الفقير. وقد أعرب سفير كينيا لدى الأمم المتحدة، مارتن كيماني، عن بالغ قلقه إزاء الأمر أمام مجلس الأمن، إذ أجرى مقارنة بين الوضع في شرق أوكرانيا والأحداث التي شهدتها أفريقيا عقب الحقبة الاستعمارية.
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عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
تركيا.. تأمين إمدادات القمح
تعد روسيا من أكبر منتجي القمح في العالم. وبسبب الحظر على الصادرات الروسية، ارتفع سعر الخبز في دول عدة ومنها تركيا. كما أدت العقوبات الدولية إلى تعطيل سلاسل التوريد. وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للقمح في العالم، لكن بسبب الغزو الروسي لا تستطيع كييف شحن الإمدادات من موانئها المطلة على البحر الأسود.
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عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
العراق.. ارتفاع كبير في أسعار القمح
يعمل هذا العامل في سوق جميلة، أحد أسواق الجملة في بغداد. ارتفعت أسعار القمح في العراق إلى معدلات قياسية منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وبما أن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على نسبة 30 بالمائة من تجارة القمح في العالم، فلم يكن العراق بمنأى عن تأثير العقوبات. ورغم أن الحكومة العراقية اتخذت موقفا محايدا من الأزمة الأوكرانية، إلا أن الملصقات المؤيدة لبوتين باتت محظورة في البلاد.
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عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
مصر.. رفوف ممتلئة وأسواق خالية
تضررت مصر بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب في أوكرانيا فقد أصبحت بعض الأسواق خالية رغم أن الأسواق تكون مزدحمة عادة وتشهد رواجا في شهر رمضان. وبلغ معدل التضخّم في مصر 10 بالمائة على أساس سنوي في فبراير/ شباط في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 بالمائة.
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عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
تونس ..مخاوف من أزمة هجرة
ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز والخبز في تونس إلى معدلات مذهلة بسبب الحرب في أوكرانيا ليواجه مهد "الربيع العربي" حاليا أزمة حادة في توفير الغذاء للجميع. فهل ستتسبب الأزمة في موجة جديدة من الهجرة؟
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عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
اليمن.. السير على الأقدام
أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أجور النقل في اليمن، وهو ما دفع البعض إلى السير على الأقدام بدل ركوب السيارة. ففي الأسابيع الأولى للحرب، ارتفعت أسعار الوقود فتضاعف سعر التنقل من 100 ريال إلى 200 ريال يمني. وقد حذر برنامج الأغذية العالمي في مارس/ آذار الماضي من تدهور الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في اليمن في ظل حاجة قرابة 17,4 مليون شخص إلى مساعدات فورية.
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عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
بيرو.. موجة احتجاجات
اندلعت مظاهرات ووقعت اشتباكات بين محتجين ورجال الشرطة في العاصمة ليما التي شهدت موجة من احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، خاصة مع تفاقم الأزمة مع اندلاع حرب أوكرانيا. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وزيادة حدتها، فرض الرئيس بيدرو كاستيلو حظر تجول وأعلن حالة الطوارئ بشكل مؤقت. لكن مع انتهاء سريان حالة الطوارئ، خرجت مظاهرات جديدة في البلاد.
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عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
سريلانكا.. حالة طوارئ
عصفت بسريلانكا أيضا موجة احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن تزايدت حدتها مع محاولة عدد من المتظاهرين اقتحام المقر الخاص للرئيس غوتابايا راجاباكسا. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، أعلن راجاباكسا حالة الطوارئ، داعيا في الوقت نفسه الهند والصين إلى مساعدة بلاده في تأمين احتياجاتها الغذائية.
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عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
اسكتلندا.. المظاهرات تصل أوروبا
شهدت اسكتلندا احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، كما نظمت النقابات العمالية في جميع أنحاء المملكة المتحدة مظاهرات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة. وعقب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الأسعار، لكن الحرب في أوكرانيا زادت الوضع سوءً.
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عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
بريطانيا.. ارتفاع أسعار الأسماك
يعد طبق "السمك مع البطاطا المقلية" من الأطباق المفضلة والشعبية في بريطانيا، إذ يتم تناول حوالي 380 مليون حصة من السمك ورقائق البطاطس في المملكة المتحدة كل عام. بيد أن العقوبات الصارمة على روسيا أدت إلى ارتفاع أسعار السمك الأبيض المستورد من روسيا فضلا عن زيادة أسعار زيت الطهي والطاقة. وقد وصل معدل التضخم في المملكة المتحدة 6.2 بالمائة على أساس سنوي في فبراير/ شباط الماضي.
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عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
نيجيريا.. اغتنام الفرصة
يقوم هذا التاجر بتعبئة الدقيق لإعادة بيعه في منطقة إيبافو بنيجيريا. وتسعى نيجيريا منذ زمن طويل لتقليل اعتمادها على استيراد المواد الغذائية. فهل يمكن أن توفر الحرب في أوكرانيا الفرصة لنيجيريا لتقليل استيرادها للمواد الغذائية؟ وفي هذا السياق، دشن أليكو دانغوت، أغنى رجل في نيجيريا وأحد أثرياء إفريقيا، مؤخرا أكبر مصنع للأسمدة في البلاد فيما يحدوه الأمل في سد حاجة نيجيريا من الأسمدة.