 تذكير بضحايا النازية - ما هو اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.01.2023

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سياسة واقتصاد

تذكير بضحايا النازية - ما هو اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست؟

27 يناير هو يوم عالمي للتذكير وإحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية "الهولوكوست". ولم تبدأ ألمانيا في إحياء ذكرى المحرقة في هذا اليوم إلا بداية من عام 1996، أمّا إسرائيل فقد بدأت إحياء بالذكرى قبل ذلك بكثير وفي يوم مختلف.

زوار يقفون أمام حائط علقت عليه مئات من الصور الشخصية والجماعية والأسرية في أوشفيتز-بيركناو (مارس/ آذار 2018)

معرض في أوشفيتز-بيركناو: مئات من الصور والأقدار ومع ذلك فإن هذا لا يمثل سوى جزء صغير جدا من ضحايا الإرهاب النازي أثناء الهولوكوست.

الأمم المتحدة: تحذير من الكراهية والعنصرية

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة (قرار 7/60)  يوم الـ27 من يناير/ كانون الثاني، يوما عالميا لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة (بالإنجليزية: International Holocaust Remembrance Day). وأعلنت أن "المحرقة، التي قتل فيها ثلث الشعب اليهودي وعدد لا يحصى ممن ينتمون إلى أقليات أخرى، ستظل إلى الأبد بمثابة تحذير لجميع الناس من مخاطر الكراهية والتعصب والعنصرية والأحكام المسبقة". وكانت ألمانيا ودول أخرى قد بدأت بالفعل من قبل في تخصيص يوم لإحياء تلك الذكرى.

مختارات

وفي يوم الـ 27 من يناير/ كانون الثاني عام 2006، وهو اليوم العالمي الأول لإحياء ذكرى المحرقة، قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان: "مأساة المحرقة منقطعة النظير لا يمكن محوها. وتذكرها يجب أن يرافقه (شعور) بالعار والرعب؛ ما دامت الذاكرة البشرية قائمة".

لماذا 27 يناير/ كانون الثاني بالذات؟

في 27 يناير/ كانون الثاني 1945، حررت القوات السوفيتية، الجيش الأحمر، معسكر الاعتقال والإبادة النازي في أوشفيتز-بيركناو. وعثر الجنود على عدد قليل من الناجين، كما عثروا على أنقاض غرف الغاز وقتلى ورماد القتلى. فيأوشفيتز وحدها، قُتل حوالي 1,1 مليون شخص، وكانت الغالبية العظمى، حوالي 90 في المائة من اليهود، وكان أوشفيتز (أيضا أوشفيتس) مجرد موقع واحد من العديد من مواقع الاضطهاد والقتل الجماعي بواسطة ألمانيا النازية في أوروبا.

بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية في مايو 1945، كان قد مات أكثر من ستة ملايين يهودي، ومئات الآلاف من السنتي والروما (الغجر ) وأشخاص ذوي إعاقة ومعارضون سياسيون وآخرون اضطهدوا كمثليين أو مجرمين أو كـ"أشخاص من طبقات اجتماعية دنيا"، ومات كذلك عمال سخرة وأسرى حرب وشهود يهود وعدد لا يحصى من الأشخاص الآخرين الذين أعدمهم الإرهاب النازي.

صورة على أحد الجدران في أوشفيتز ويظهر فيها أطفال بملابس أكبر من مقاسهم ومخططة بخطوط رأسية ويقفون خلف الأسلاك الشائكة. (مارس/ آذار 2018)

نصب أوشفيتز التذكاري: لقد عانى الأطفال والنساء والرجال خلف الأسلاك الشائكة لمعسكرات الاعتقال النازية، وبالنسبة لأغلبهم جاء تحرير المعتقل بعد فوات الأوان.

وأكد كوفي عنان أن "الذكرى هي أيضًا ضمانة للمستقبل. فالهاوية التي تم الوصول إليها في معسكرات الموت النازية بدأت بالكراهية والأحكام المسبقة ومعاداة السامية. وتذكر هذه الأسباب الأصلية يمكن أن يذكرنا بأن نتوقف دائمًا عند علامات التحذير".

منع الإبادة الجماعية في المستقبل

27 يناير/ كانون الثاني هو تفويض لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإحياء ذكرى الرجال والنساء والأطفال المضطهدين والقتلى. والقرار 7/60 يرفض أي شكل من أشكال إنكار الهولوكوست. إنه يدعم تطوير البرامج التعليمية لإحياء ذكرى الهولوكوست ويريد المساعدة في منع وقوع الإبادة الجماعية في المستقبل.

واستنادا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يدين القرار جميع أشكال "عدم التسامح الديني والتحريض والمضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو الجماعات بسبب أصلهم العرقي أو معتقداتهم الدينية" في العالم بأسره.

يوم إحياء ذكرى الهولوكوست في الأمم المتحدة: إنجي أورباخر، الناجية من المحرقة تتحدث أمام وفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نيويورك (28/1/2019)

يوم إحياء ذكرى الهولوكوست في الأمم المتحدة: إنجي أورباخر، الناجية من المحرقة تتحدث أمام وفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نيويورك (2019)

ذكرى " يوم هَشوآه" في إسرائيل

في إسرائيل، لا يعتبر يوم الـ27 من يناير/ كانون الثاني هو اليوم المركزي للذكرى، بل "يوم هَشوآه"، الذي يصادف عادة في شهر أبريل/ نيسان، حيث تدوي صافرات الإنذار لمدة دقيقتين في جميع أنحاء البلاد وتبقى الحافلات والسيارات والجميع متوقفين، ويصمت الناس، تذكرا للضحايا. ومصطلح الهولوكوست الشائع دوليًا مشتق من اللغة اليونانية ويعني "محترق بالكامل". أما في إسرائيل، فيجري الحديث عن "شوآه، أي الكارثة".

وتم تحديد "يوم إحياء ذكرى المحرقة والبطولة اليهودية" لأول مرة في عام 1951، ثم تم تنظيمه بشكل أكثر دقة بموجب القانون في عام 1959. ويحل هذا اليوم في شهر نيسان (أبريل) في التقويم اليهودي، وقد تم الاستناد في تحديد اليوم على ذكرى تمرد "غيتو وارسو" في أبريل/ نيسان من عام 1943. ووفقًا للتقاليد اليهودية، يبدأ يوم إحياء الذكرى في الليلة السابقة. وخلال الاحتفالات، تُضاء ستة مشاعل ترمز إلى ستة ملايين ضحية يهودية. ويتبع ذلك في صباح اليوم التالي مراسم أخرى تُقام في نصب "ياد فاشيم" التذكاري.

علاوة على ذلك، تقام في يوم "هشوآه" مسيرة ذكرى تقليدية في بولندا بين معسكر أوشفيتز الأصلي ومعسكر الإبادة أوشفيتز- بيركيناو، على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات، حيث قُتل معظم الضحايا. عادة ما يشارك في هذه المسيرة المعروفة باسم "مسيرة الأحياء" (March of the Living) آلاف الشباب اليهود. وأثناء جائحة كورونا كان هناك إحياء ذكرى افتراضي (عبر شبكة الانترنت).

28 أبريل/ نيسان 2022: قادة مركبات مختلفة من درجات نارية وسيارات خاصة وحافلات في إسرائيل أوقفوا مركباتهم خلف بعضها البعض وخرجوا منها ووقفوا بجوارها صامتين في يوم ذكرى المحرقة.

28 أبريل/ نيسان 2022: قادة مركبات مختلفة من درجات نارية وسيارات خاصة وحافلات في إسرائيل أوقفوا مركباتهم خلف بعضها البعض وخرجوا منها ووقفوا بجوارها صامتين في يوم ذكرى المحرقة.

يوم ذكرى الهولوكوست في ألمانيا

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية بزعامة هتلر، استغرق الأمر نصف قرن حتى تم إحياء ذكرى الهولوكوست: ففي عام 1996 فقط، أعلن الرئيس الألماني آنذاك رومان هيرتسوغ يوم 27 يناير/ كانون الثاني يومًا لإحياء ذكرى ضحايا النازية. ومنذ ذلك الحين، تنكس الأعلام، في مثل هذا اليوم من كل عام، في المباني العامة في ألمانيا، وتتناول الكثير من المدارس هذا الموضوع خلال الدرس.

وعلاوة على ذلك، فمنذ عام 1996، تخصص أيضا في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، في يوم الذكرى نفسه أو في يوم قريب منه، ساعة لإحياء ذكرى ضحايا النازية. في السنوات الأولى كان سياسيون ألمان هم في الغالب من يلقون خطاب الذكرى، إلا أنه بعدها ومنذ ذلك الحين يروي كثير من الناجين من الهولوكوست وسياسيون من دول أخرى في "بلد الجناة" تجاربهم أمام أعضاء البوندستاغ: ناجون من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أو من بولندا أو فرنسا أو إسبانيا أو هولندا أو جمهورية التشيك أو المجر أو روسيا أو بريطانيا العظمى. شاركوا جميعا قصصهم المؤثرة (مع الحاضرين) و أطلقوا تحذيرات مثلما صرخ رئيس البرلمان الإسرائيلي ميكي ليفي في عام 2022 قائلا "لن تتكرر أبدًا! لن تتكرر أبدًا!"

27 أبريل/ نيسان 2022: بيربل باس، رئيسة البرلمان الألماني (بوندستاغ) تضع أكاليل الزهور ومعها علم ألمانيا إحياء لذكرى ضحايا الهولوكوست في النصب التذكاري ياد فاشيم.

27 أبريل/ نيسان 2022: بيربل باس، رئيسة البرلمان الألماني (بوندستاغ) تضع أكاليل الزهور ومعها علم ألمانيا إحياء لذكرى ضحايا الهولوكوست في النصب التذكاري "ياد فاشيم".

وفي عام 2011، ولأول مرة شارك أيضا في الحديث أمام البوندستاغ الألماني، زوني وايز، الذي ينتمي لأقلية السنتي والروما (الغجر). وبعدها في عام 2017،  تحدث ولأول مرة، اثنان من أقارب ضحايا ما يسمى بالقتل الرحيم، وهو القتل المخطط لأشخاص يعانون من أمراض أو إعاقات خطيرة .

ولأول مرة، تركز ذكرى إحياء الهولوكوست هذا العام في 27 يناير/ كانون الثاني 2023 على الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد في ظل حكم النازية بسبب ميولهم أو هويتهم الجنسية. وستتحدث روزيته كاتس من هولندا، وهي إحدى الناجيات من الهولوكوست التي تناضل من أجل الأقليات الجنسية المضطهدة.

أندريا غروناو/ ص.ش

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة