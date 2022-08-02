تذكرة الـ9 يورو- جدل حول تمديد تذكرة النقل المخفضة بألمانيا

التنقل في جميع أنحاء ألمانيا بقطارات المسافات القريبة مقابل 9 يورو شهريًا، عرض يلقى إقبالًا كبيرًا، لكنه مؤقت ومحدود لمدة ثلاثة أشهر فقط، من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس 2022. جاء هذا العرض كجزء من حزمة حكومية لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة عن المواطنين، حيث تسدد برلين الفاتورة وتدعم شركات النقل بمبلغ إضافي قدره 2.5 مليار يورو (2.53 مليار دولار).
ومع دخول العرض شهره الأخير، تثير دعوات لتمديد التذكرة أو على الأقل إصدار تذكرة لاحقة رخيصة للتنقل، جدلًا واسعًا في البلاد. وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، رفض بشكل صريح تمديد "تذكرة الـ9 يورو" وقال إنه لا يمكن تمويلها، وأضاف لمجموعة صحف فونكه الإعلامية: "لا يمكننا دفع ثمن تمويلها لأننا بحاجة إلى إعادة فرملة الديون في عام 2023". وكان البرلمان الألماني قد علق "فرملة الديون" في البلاد بسبب تداعيات جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، إلأ أن ليندنر يؤكد على ضرورة إعادة فرملة الديون.
أما حزب الخضر، الشريك الآخر في الائتلاف الحكومي، فيدعم إصدار تذكرة رخيصة تحل محل "تذكرة الـ9 يورو". وبالنسبة للتمويل، دعت الزعيمة المشتركة للحزب ريكادا لانغ إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية المقدمة لشركات صناعة السيارات.
ما التذكرة التي قد تحل محل "تذكرة الـ9 يورو"
شعبية "تذكرة الـ9 يورو" التي اشتراها نحو 21 مليون شخص في الشهر الأول (حزيران/يونيو)، دفعت شركة السكك الحديدية الوطنية في ألمانيا "دويتشه بان" إلى الضغط من أجل تذكرة بديلة لها. وأكدت الشركة في بيان أن "التمسك بالركاب الجدد مهم لسياستي النقل والمناخ". لكن كيف يمكن أن تكون التذكرة المحتملة الجديدة؟
تتراوح الأفكار المطروحة للنقاش على الطاولة، بحسب وسائل الإعلام الألمانية، بين تذكرة شهرية بقيمة 29 يورو أو 69 يورو، أو تذكرة سنوية 365 يورو. لكن من المحتمل أن تكون هذه التذاكر للتنقل في مناطق محددة فحسب، على عكس "تذكرة الـ9 يورو".
وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ، زميل ليندنر في الحزب الليبرالي، قال إنه منفتح على نوع من التذاكر المخفضة بشكل دائم، لكنه أكد أن عليه تقييم البيانات حول "تذكرة الـ9 يورو" قبل ذلك، مشيرًا إلى أن أي تذكرة بديلة لـ"تذكرة الـ9 يورو" لن تكون ممكنة قبل بداية 2023.
خلاف حول التمويل
ويدور حاليًا خلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات حول تمويل التذكرة اللاحقة المحتملة لـ"تذكرة الـ9 يورو". فبينما يقول فيسينغ وحزبه إن الحكومة الاتحادية "ليست ملزمة بذلك"، يؤكد الحزبان الآخران في الائتلاف الحكومي، الاشتراكي الديمقراطي والخضر، أن على برلين دعم الولايات من أجل تمويل التذكرة اللاحقة.
وقالت رئيسة مؤتمر وزراء النقل في ألمانيا، مايكه شيفر، المنتمية لحزب الخضر، إن الحكومة الاتحادية "ملزمة" بتمويل التذكرة اللاحقة لأنها "مسؤولة عن النقل العام المحلي" أيضًا. ووافقها في ذلك البرلماني عن الاشتراكي سيباستيان رولوف الذي قال إن على وزير النقل ألا "يتهرب من المسؤولية".
وقد أكد مفوض شؤون النقل بالسكك الحديدية في الحكومة الاتحادية، ميشائيل تويرير، أنهم يناقشون زيادة الأموال المقدمة إلى الولايات من أجل النقل المحلي، لكنه اشترط على الولايات تقديم "عروض حديثة وتطوير رقمنة السكك الحديدية"، واصفًا "تذكرة الـ9 يورو" بأنها "عرض تسهيلي ينبغي أن يحرك مشهد اتحاد النقل الممزق في ألمانيا".
م.ع.ح
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
جسر رافينا في الغابة السوداء
قد تكون هذه البطاقة بمثابة أفضل صفقة في تاريخ السفر بالقطار في ألمانيا، حيث ستكون تكلفة العديد من رحلات القطارات في حزيران/ يونيو وتموز/ويوليو وآب/ أغسطس 2022، 9 يورو فقط. وتجدر الإشارة إلى أن التذكرة صالحة لعروض نقل شركة دويتشه بان للقطارات المحلية والإقليمية فقط دون القطارات السريعة. لا تفوّت زيارة طريق الغابة السوداء الذي يعبر جسر رافينا (في الصورة) في جنوب ألمانيا.
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
الراين الأعلى الأوسط
سواء عن طريق القارب أو السيارة أو الدراجة أو القطار، فمن المؤكد أن رحلة على طول نهر الراين من الرحلات التي تحفر في الذاكرة. يعتبر وادي الراين الأوسط، الذي يربط بين بينغن وروديسهايم وكوبلنز من أجمل مناطق الراين. وقد تم تصنيف منطقة كروم العنب هذه، المليئة بالقلاع والقرى الساحرة، كموقع تراث عالمي لليونسكو في عام 2002.
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
طريق نهر موزيل
السفر على طول نهر موزيل من الطرقات الخلابة أيضاً في ألمانيا. ابدأ من مدينة كوبلنز حيث يلتقي نهرا الراين وموزيل، واجتاز العديد من مزارع الكروم والقلاع، بما في ذلك القرى الخلابة مثل كوخيم آن دير موزيل. تدير شركة دويتشه بان خط موزيل من كوبلنز إلى ترير. وبفضل سعر البطاقة المنخفض، يمكنك التوقف في محطات مختلفة وتذوق النبيذ المحلي على طول الطريق.
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
لينداو على بحيرة كونستانس
مسارات القطار التي تسير على طول بحيرة كونستانس في جنوب ألمانيا تجعل من رحلة القطار تجربة مذهلة. قطار RE5 ، على سبيل المثال، يبدأ في شتوتغارت وينتهي في مدينة لينداو البافارية. بعد ذلك يمكن تتبع كيلومترات من حقول الزهور البرية والمناظر الطبيعية واستمتع بمناظر جبال الألب قبل المحطة النهائية حيث يمكنك التوقف لاستكشاف المدينة القديمة في جزيرة لينداو.
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
ميونيخ إلى زالتزبورغ
كما هو الحال في مدن ألمانية أخرى مثل برلين، يمكن لأي شخص شراء التذكرة الشهرية في ميونيخ مقابل 9 يورو فقط في حزيران/ يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس. ولكن هناك المزيد، يمكن لعشاق السفر، السفر بالقطار على طول الطريق عبر جبال الألب إلى مدينة زالتزبورغ النمساوية الجميلة، على خط ميريديان البافاري والذي سيكون متاحا أيضا مع التذكرة الرخيصة الجديدة.
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
هامبورغ إلى زيلت
لمدة 90 يوما، سيكون السفر إلى هذه الجزيرة الشهيرة في بحر الشمال أسهل من أي وقت مضى. بدءا من حي (ألتونا) في هامبورغ، يمكنك أخذ قطار (RE6) والتوجه مباشرة إلى هذه الجزيرة المعروفة بكثبانها الرملية ومحميات المستنقعات الطبيعية والأنشطة الخارجية التي لا تعد ولا تحصى. تستغرق الرحلة أقل من 4 ساعات.
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
درسدن إلى ديسين، جمهورية التشيك
يُعتبر استكشاف "سويسرا السكسونية" في ألمانيا بتشكيلاته الصخرية الرائعة من الحجر الرملي أمرا سهلاً بالقطار. يأخذك الطريق بسلاسة على طول نهر (البه )من دريسدن إلى بلدة باد شانداو. ومن الممكن المتابعة في ديسين، المدينة الواقعة في جمهورية التشيك والتي تعد الموقع الشهير لاستكشاف الجانب التشيكي من حديقة "سويسرا البوهيمية".
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
من غيرا إلى خب فوق جسر غولتسشتال
سيحب عشاق القطارات فرصة عبور أكبر جسر قرميدي في العالم، وهو جسر غولتسشتال. يمكن عبور هذا الهيكل الكبير مع خطوط القطار الإقليمية RB4 و RB2 عبر وادي إلستر من غيرا إلى بلدة "خب" في جمهورية التشيك. ولكن تذكر عند التخطيط لرحلتك أن عرض تذكرة التسعة يورو لا ينطبق على القطارات التالية: ICE و IC و EC و Flixtrain.
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
ميونيخ إلى بحيرة تيغرنزي
من أجمل المناطق في ألمانيا، موقع خلاب محاط بجبال الألب. ويمكن الوصول أيضاً إلى منطقة منتجع بحيرة تيغرنزي بسعر منخفض للغاية لمدة 90 يوماً في الصيف. ابتداءً من ميونيخ، يمكن السفر بالقطار البافاري أوفرلاند ("Bayerische Oberlandbahn") إلى مدينتين على البحيرة الرائعة "غموند" ومدينة تيغرنزي.
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
من برلين إلى بحر البلطيق
لا يكتمل صيف برلين دون رحلة شمالا إلى ساحل بحر البلطيق. إذ بفضل التذكرة الرخيصة الجديدة، ستكون زيارة المدن الساحرة أسهل من أي وقت مضى، مثل شترالسوند (في الصورة)، مع القطارات الإقليمية. ومع ذلك، تحذر شركة دوتيشه بان من أنه قد لا يكون من الممكن إحضار دراجتك. إذ من المتوقع أن تكون القطارات مزدحمة جدا خصوصاً في آب/ أغسطس، لذا فكر في استئجار دراجة في وجهتك. سارة هوكال/ ريم ضوا.