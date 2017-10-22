تذاكر السفر المنخفضة الثمن قد تكون أغلى مما تتوقع!

لتوفير المال عند الطيران، تحتاج إلى تخطيط أمتعتك عند حجز رحلتك، وهذا راجع لكون "التذكرة الرخيصة المفترضة، عندما تشمل جميع الرسوم الإضافية، سرعان ما تكون باهظة الثمن مثل الطيران مع شركة لوفتهانزا"، حسبما تقول ألكسندرا هوليك، من بوابة حقوق ركاب الطائرات.

وعند السفر على مستوى أوروبا، سوف تزيد تكلفة السفر لأسرة مكونة من أربعة أفراد في رحلة مع أربع حقائب بمبلغ 200 يورو (224 دولارا) أو أكثر. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تسافر من برلين إلى بروكسل مع خطوط "بروكسل ايرلاينز" الجوية هذا الصيف بأرخص الأسعار، فسوف تدفع 80 يورو للرحلة بالإضافة إلى 50 يورو عن أي قطعة من الأمتعة المسجلة.

وتكلف الرحلة بين برلين ولندن على طائرة لشركة "بريتيش ايروايز" نحو 150 يورو للفرد بالإضافة إلى 80 يورو لقطعة الأمتعة. وتحاول شركات الطيران منخفضة التكلفة بشكل خاص كسب أموال إضافية من خلال الأمتعة. وتقول زابينه فيشر فولك، خبيرة حقوق المستهلك: "لا يمكن الاحتفاظ بأسطول (من الطائرات) وتحقيق أرباح باستخدام رحلات رخيصة فقط". لهذا السبب يُستحسن تسجيل حجز حقائبك عند شراء تذكرتك.

وتقول هوليك: "أكبر شرك هو فحص الأمتعة في المطار بعد اكتمال الحجز". لا يوجد خيار أمام الراكب في هذه الحالة سوى دفع الرسوم الكبيرة. ولكن عادة ما تحافظ الشركات على عدم المساس بخدمة واحدة: كقاعدة، لا يزال مسموحا بنقل عربات الأطفال على متن الطائرات مجانا. وفي بعض الأحيان، يتم السماح بنقل عناصر أخرى مثل مقعد السيارة الخاص بالأطفال مجانا، والذي سوف يتعين على المسافر دفع مقابل له بشكل منفصل عند حجز سيارة مستأجرة. وفي هذه الحالة أيضا يجدر التأكد من اللوائح.

م.م/ع.ج.م (د ب أ)