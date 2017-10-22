تذاكر السفر المنخفضة الثمن قد تكون أغلى مما تتوقع!

لتوفير المال عند الطيران، تحتاج إلى تخطيط أمتعتك عند حجز رحلتك، وهذا راجع لكون "التذكرة الرخيصة المفترضة، عندما تشمل جميع الرسوم الإضافية، سرعان ما تكون باهظة الثمن مثل الطيران مع شركة لوفتهانزا"، حسبما تقول ألكسندرا هوليك، من بوابة حقوق ركاب الطائرات.
وعند السفر على مستوى أوروبا، سوف تزيد تكلفة السفر لأسرة مكونة من أربعة أفراد في رحلة مع أربع حقائب بمبلغ 200 يورو (224 دولارا) أو أكثر. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تسافر من برلين إلى بروكسل مع خطوط "بروكسل ايرلاينز" الجوية هذا الصيف بأرخص الأسعار، فسوف تدفع 80 يورو للرحلة بالإضافة إلى 50 يورو عن أي قطعة من الأمتعة المسجلة.
وتكلف الرحلة بين برلين ولندن على طائرة لشركة "بريتيش ايروايز" نحو 150 يورو للفرد بالإضافة إلى 80 يورو لقطعة الأمتعة. وتحاول شركات الطيران منخفضة التكلفة بشكل خاص كسب أموال إضافية من خلال الأمتعة. وتقول زابينه فيشر فولك، خبيرة حقوق المستهلك: "لا يمكن الاحتفاظ بأسطول (من الطائرات) وتحقيق أرباح باستخدام رحلات رخيصة فقط". لهذا السبب يُستحسن تسجيل حجز حقائبك عند شراء تذكرتك.
وتقول هوليك: "أكبر شرك هو فحص الأمتعة في المطار بعد اكتمال الحجز". لا يوجد خيار أمام الراكب في هذه الحالة سوى دفع الرسوم الكبيرة. ولكن عادة ما تحافظ الشركات على عدم المساس بخدمة واحدة: كقاعدة، لا يزال مسموحا بنقل عربات الأطفال على متن الطائرات مجانا. وفي بعض الأحيان، يتم السماح بنقل عناصر أخرى مثل مقعد السيارة الخاص بالأطفال مجانا، والذي سوف يتعين على المسافر دفع مقابل له بشكل منفصل عند حجز سيارة مستأجرة. وفي هذه الحالة أيضا يجدر التأكد من اللوائح.
م.م/ع.ج.م (د ب أ)
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طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة
صغيرة خفيفة ودون انبعاثات ضارة
تعد الطائرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية المستخرجة من مصادر الطاقة المتجددة صديقة للبيئة لأنها خالية من ثاني أوكسيد الكربون. إذ نها خالية من الانبعاثات الضارة للبيئة مثل أوكسيد النيتروجين. وبشكل عام، يجب أن تصبح الطائرات الكهربائية أصغر حجما وأخف وزنا وأكثر كفاءة من الطائرات التي تعمل بالكيروسين - مثل ألفا إلكترو من Pipistrel الشركة السلوفينية الناشئة والتي غزت بالفعل السماء.
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طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة
الحافلة الكهربائية الطائرة
تستخدم الطائرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية أساسا في حركة الملاحة الإقليمية. تريد شركة "إيفيايشن" الإسرائيلية أن تحدث ثورة في حركة الملاحة الجوية من خلال طائرة كهربائية فيها 9 مقاعد تصل سرعتها إلى 1000 كم/ ساعة. ومن المفترض أن تقوم في عام 2019 بأول رحلة تجريبية لها.
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طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة
التاكسي الطائر
قامت سيارة الأجرة الطائرة التابعة للشركة الألمانية Lilium بأول رحلة لها في أبريل 2017 حيث أقلعت للمرة الأولى عموديا. تحتوي هذه الطائرة الكهربائية على 5 مقاعد وتستغرق رحلة الطيران من لندن إلى باريس ساعة فقط. قد نشهد عن قريب طلب التاكسي الطائر عن طريق تطبيق ذكي على الهاتف وبما لا يتجاوز تكلفة ركوب سيارة الأجرة العادية.
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طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة
كهربائية وكلاسيكية في نفس الوقت
بعض الشركات المصنعة للطائرات تميل إلى الطائرات الهجينة. وتقوم كل من إيرباص ورولز رويس وسيمنس بتطوير هذه الطائرة التجارية النموذجية. يتم تشغيل هذه الطائرة المسماة E-fan X بثلاثة توربينات غاز ومحرك كهربائي. في مرحلة ما سيتم استبدال توربين غاز آخر بمحرك كهربائي. وسيحلق النموذج الأول من هذه الطائرة بالفعل في عام 2020.
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طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة
طائرة صديقة للبيئة غير مكلفة
ترغب شركة الطيران المنخفضة التكاليف Easyjet في دخول مجال الطيران الصديق للبيئة. في سبتمبر 2017 أعلنت الشركة البريطانية عن تعاونها مع شركة Wright Electric الأمريكية. الهدف هو صناعة طائرة كهربائية بالكامل تصل طاقتها الإستيعابية إلى 150 راكبا. لكن من غير المعروف متى ستنتهي صناعة النموذج الأولي.
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طائرت المستقبل كهربائية وصديقة للبيئة
المستقبل للطائرات الكهربائية
وفقا للخبراء يمكننا السفر بعد 20 عاما في أول طائرة كهربائية ويتراوح نطاق وصول النماذج السابقة من 250 إلى 1000 كم. لكن التكنولوجيا تتطور بسرعة وقد تكون إمكانية السفر في طائرة كهربائية قريبة جدا، وهو خبر سار لعشاق السفر المهتمين بالبيئة. إعداد: كاترينا فيكر/ ر.ن