 تدهور الوضع على متن سفينة الإنقاذ الألمانية ″آلان كردي″ | أخبار | DW | 06.09.2019

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أخبار

تدهور الوضع على متن سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي"

أوضاع آخذة في التدهور على متن سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي" دفعت شاب تونسي تم انقاذه إلى محاولة الانتحار. ولازالت السفينة في انتظار قرار من حكومة مالطا بالرسو في موانيها.

Rettungsschiff Alan Kurdi (picture-alliance/AP/Sea-eye.org/F. Heinz)

أفادت المؤسسة الخيرية التي تمتلك سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي" اليوم الجمعة (السادس من سبتمبر/أيلول 2019)، بتدهور الوضع على متن السفينة والتي تتواجد قبالة مالطا.

وتم سحب شاب قاصر من بين السياج الأمني خلال الليل بعد محاولته الهرب من خلال الحاجز الحديدي. 

وقال جوردن إيسلر رئيس جمعية "سي آي" إن الأوضاع على متن السفينة باتت مقلقة للغاية، معرباً عن أمله في أن تنظر محكمة مالطية قريباً في شكوى "سي آي" ومؤكداً في الوقت ذاته على ثقته المطلقة في قضاء مالطا.   

وقالت سي آي في حسابها على موقع تويتر إن "الوضع على متن السفينة يزداد سوءا كل ساعة.. أحد الركاب حاول الانتحار قبل أن يتمكن طاقم السفينة وركاب آخرون من إنقاذه.. هؤلاء الناس مرهقون.. نحن بحاجة إلى ميناء آمن. فوراً". 

وذكر تقرير طبي قدمه الطاقم إلى السلطات المالطية أن الشاب الذي حاول الانتحار تونسي ويبلغ من العمر 17 عاماً. وأضاف التقرير :" تم الإمساك به من سرواله ثم سحبه إلى سطح السفينة ، حيث انهار باكياً ..من الضروري للغاية أن يتم إنزاله في أقرب وقت ممكن، لأنه لا يمثل فقط تهديدًا خطيرًا لنفسه، ولكن أيضًا للآخرين الذين تم إنقاذهم".

وتم نقل ثلاثة أشخاص، من بينهم القاصر المعني، من السفينة بواسطة الجيش المالطي الجمعة، ولا يزال هناك ثمانية آخرين على متنها.

وقال إيسلر إن "آلان كردي" ليست بالمكان المناسب لإيواء الأطفال الذين يبحثون عن الحماية وهم دون السن القانونية لفترة أطول من اللازم ".

وانتشلت آلان كردي مطلع الأسبوع الجاري  13 شخصاً كانوا على متن أحد القوارب الخشبية المكتظة بالركاب من بينهم ثمانية من القصر، كما انتشلت قوات الجيش المالطي صبيين كانا يعانيان من نوبات هلع شديد وتم نقلهما إلى مالطا أمس الخميس.

ع.ح./ز.أ.ب. (د ب أ)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

أكثر من 500 مهاجر عالقون في المتوسط ويبحثون عن ميناء آمن  

سفينتا إنقاذ تبحثان عن ميناء آمن وتعهد بتخفيف أعباء إيطاليا  

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

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