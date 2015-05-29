تدمير الآثار

جريمة بحق الإنسانية كررها مؤخرا تنظيم داعش الإرهابي مرارا عندما دمّر الكثير من الآثار الخالدة والفريدة مثل معبد بعل شمين بمدينة تدمر السورية وقبله مدينة نمرود العراقية ومتحف الموصل وعشرات المواقع الأثرية الخالدة الأخرى.

تعرض الكثير من الأماكن الأثرية للإبادة والتدمير على مرة العصور. فقد دمّر المغول بغداد بآثارها عندما احتلوها في القرن الثالث عشر. وفي أواخر القرن الماضي دمرت حركة طالبان الأفغانية تماثيل بوذا وسط أفغانستان بحجة أنها أصنام. أما تنظيم داعش الإرهابي فيقوم منذ سنوات بتدمير سلسلة من أهم مواقع الإرث الثقافي والإنساني الموجودة بمناطق سيطرته في سوريا والعراق وليبيا.