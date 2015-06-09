شهدت تدمر أحداثا مأساوية خلال الأزمة السورية، فخلال سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها قام بتدمير عدد من آثارها الفريدة مثل معبد بعل شمين. وقد تعهدت اليونيسكوبإعادة بنائها بعد استعادة الحكومة السورية لها من قبضة التنظيم.

تدمر مدينة أثرية سورية تعد من أهم وأقدم المدن التاريخية في العالم. تقع المدينة التي كانت عاصمة مملكة تدمر وسط سوريا إلى الشرق من حمص وإلى الشمال من دمشق. تنتشر أوابد المدينة التي تجمع حضارات عدة على مساحة كبيرة ومن أشهرها الشارع المستقيم والمكتبة وقوس النصر ومعبد بعل والمدافن الملكية وأثار أخرى تشهد على عظمة مدينة شكلت عقدة تجارة بين آسيا وأوروبا في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي.