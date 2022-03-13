تدشين أول خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل

أقلعت طائرة بوينغ تابعة للخطوط الملكية الجوية المغربية اليوم الأحد (13 مارس/ آذار 2022) من الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، متوجهة إلى تل أبيب في أول رحلة تجارية مباشرة بين المغرب وإسرائيل بعد 15 شهرا من تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح مصدر في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء أن الطائرة أقلعت اليوم الأحد عند الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش.

وقالت شركة الطيران المغربية في بيان إن الطائرة تقل خصوصا "وفدا من رجال أعمال مغاربة وشخصيات من عالم الثقافة". وأضاف البيان أن إطلاق هذا الخط للرحلات الجوية بين إسرائيل والمغرب يهدف إلى "تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة".

و كان من المقرر افتتاح هذا الخط أواخر العام الماضي. لكنه تأخر مع إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19. وسيتم تسيير أربع رحلات أسبوعيا على هذا الخط الجوي الجديد.

وعبر مكتب الارتباط الاسرائيلي في تغريدة على تويتر عن ارتياحه لأن هذا الخط الجديد "يعني مزيدا من السياح وعلاقات جديدة من أجل تقارب أكبر".

مشاهدة الفيديو 01:17 اتفاق تعاون أمني بين المغرب وإسرائيل

واستأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020 في إطاراتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

قبل ذلك كانت المملكة تستقبل سياحا إسرائيليين غالبيتهم من أصول مغربية، لكن في رحلات غير مباشرة عبر بلدان أوروبية.

ويراهن المغرب، الذي يضم أيضا جالية يهودية تعد الأهم في شمال إفريقيا، على استقطاب نحو 200 ألف سائح إسرائيلي سنويا مقابل نحو خمسين ألفا العام الماضي.

وأشارت شركة الخطوط الجوية المغربية إلى أن الخط الجديد "يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة بإسرائيل التي تربطها علاقات قوية ومتينة مع بلدها الأصلي".

في الدار البيضاء، نصبت لوحة إعلانية في الأيام الأخيرة تتعلق بالخط المباشر مع تل أبيب. وكتب رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي ديفيد غوفرين في تغريدة "الدار البيضاء/تل أبيب بسعر 4300 درهم (400 يورو). من كان يتصور ذلك؟".

ودعا غوفرين في تغريدة على تويتر "إخوتنا المغاربة إلى زيارة اسرائيل واكتشاف ثقافتها والوقوف على المكانة الكبيرة التي يحتلها المغرب والمغاربة في قلوب الإسرائيليين".

ووقع البلدان مؤخرا اتفاقا للتعاون الاقتصادييطمح إلى رفع تبادلاتهما التجارية إلى نصف مليار دولار سنويا. كما وقعا قبل ذلك اتفاق تعاون أمني غير مسبوق.

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب)