 تدريبات للناتو في البحر الأسود عقب مناورات روسية بيلاروسية وبوتين يحذر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تدريبات للناتو في البحر الأسود عقب مناورات روسية بيلاروسية وبوتين يحذر

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة إجراء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود، واعتبر بوتين أن مشاركة الطيران وقوات بحرية ضخمة في التدريب يمثل تهديدا لروسيا.

مناورات عسكرية روسية بيلاروسية مشتركة (11/11/2021)

مينسك وموسكو قالتا أنهما تجريان تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة تم بثها السبت (13 نوفمبر/تشرين ثاني) أن موسكو ترى أن التدريبات بين السفن الأميركية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي في البحر الأسود تمثّل "تحديا خطيرا".

وأفاد في مقابلة أجرتها معه شبكة "فيستي" الرسمية أن "الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يجرون تدريبات لم تكن مقررة مسبقا في البحر الأسود. لا تشارك مجموعة بحرية ضخمة فحسب في هذه التدريبات، بل كذلك الطيران، بما يشمل الطيران الاستراتيجي. يشكّل ذلك تحديا خطيرا بالنسبة إلينا".

مختارات

شهد مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها موسكو عام 2014، أحداثا ساخنة، مطلع الأسبوع. ويتوقع خبراء أنها قد تشعل حربا، في ظل تبادل التهم بين البلدين والحديث عن محاولة لغزو أوكرانيا. فما موقف أوروبا وكيف تسعى للحل؟

المنطقة الرمادية هي المسافة الواقعة بين السلام والحرب، والتي تنطوي في ظاهرها على أعمال حرب، لكنها من الناحية القانونية ليست كذلك. ما هي أهم وسائلها وكيف يمكن مواجهتها؟

اتّهمت ست دول غربية بيلاروسيا بممارسة "استغلال منظّم للبشر" بهدف "زعزعة استقرار" الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وفيما نفت موسكو مساعدة المهاجرين للوصول إلى الحدود الأوروبية، حذرت دول البلطيق من تصعيد عسكري في المنطقة.

ولفت بوتين إلى أن وزارة الدفاع الروسية قدمت اقتراحا لإجراء موسكو مناورات غير مقررة في المنطقة نفسها، مضيفا: "لكنني أعتقد أن هذا الأسلوب غير مناسب ولا داعي لتصعيد التوترات أكثر هناك".

وأكد بوتين أن وزارة الدفاع الروسية تكتفي بمتابعة طائرات وسفن دول الناتو في المنطقة.

تأتي تصريحات الرئيس الروسي بعدما أعربت واشنطن هذا الأسبوع عن قلقها حيالأنشطة موسكو العسكرية قرب الحدود الأوكرانية.

وكانت مينسك وحليفتها موسكو قد أعلنتا الجمعة أن البلدين يجريان تدريبات عسكرية مشتركة قرب حدود بيلاروسيا الغربية مع بولندا، وهي منطقة تشهد توترا بسبب تدفق آلاف المهاجرين إليها عبر بيلاروسيا في محاولة للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتتهم بولندا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا ، حليفة روسيا، بتشجيع المهاجرين من الشرق الأوسط وأفغانستان وأفريقيا على اجتياز الحدود إلى الاتحاد الأوروبي. 
 

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية على "تلغرام" أن قوات مظلية من البلدين تجري تدريبات نظرا "لتفاقم النشاط العسكري" قرب الحدود، فيما أكدت موسكو أن المناورات جزء من "تحقق من الجهوزية للقتال المفاجئ".

وحذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء روسيا من ارتكاب "خطأ فادح" آخر بشأن أوكرانيا في وقت طلبت واشنطن توضيحات بشأن تحرّك الجنود الروس قرب الحدود.

وأعرب الاتحاد الأوروبي الجمعة عن قلقه  حيال الأنشطة العسكرية الروسية قرب الحدود الأوكرانية.  وأكد التكتل أنه يراقب الوضع مع شركائه بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.

ولفت ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية إلى أن التحرّكات الروسية "غير عادية في حجمها".

تخوض أوكرانيا حربا ضد انفصاليين موالين لموسكو في مناطقها الشرقية منذ العام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

ع.أ ج/  ع ج م (د ب ا، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 24:30

مسائية DW: أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.. إلى أين؟

مواضيع ذات صلة

View of the room

خطة جديدة للناتو لردع أي هجوم روسي وبوتين يهاجم الحلف 22.10.2021

رغم "عدم افتراض" الناتو حدوث أي هجوم روسي وشيك، أقرّ الحلف خطة رئيسية جديدة لردع روسيا من القيام بأي هجوم، وروسيا تتهم الحلف بـ"زعزعة استقرار أوروبا" عبر استعداداته الاستراتيجية.

MOSCOW, RUSSIA - JUNE 19, 2021: Russia's President Vladimir Putin addresses delegates during Phase 1 of the 20th conference of the United Russia Party at ExpoCentre, before the forthcoming Russian State Duma election, which is scheduled for 19 September 2021. The United Russia Party convened to draft its election strategy and consider candidates. Sergei Karpukhin/TASS

بوتين: شركة فاغنر لها مصالحها الخاصة ولا تعكس مصالح روسيا 22.10.2021

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مجموعة فاغنر الأمنية "لها مصالحها الخاصة" و"لا تعكس مصالح روسيا"، لكنه قال إنهم "سيتصرفون" إذا تضاربت أنشطة فاغنر مع مصالح موسكو. وفاغنر متهمة بإرسال مرتزقة إلى عدة دول منها ليبيا.

Die Flaggen der NATO und Russland

روسيا والناتو- تداعيات تردي العلاقات إلى أدنى مستوياتها؟ 23.10.2021

تخفيض العلاقات الدبلوماسية الناتو وروسيا أدى إلى وصول العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها وسط تصاعد التوتر بين الطرفين. في المقال التالي يلقى تيري شولتس الضوء على هذه العلاقات وعلى التداعيات المترتبة على هذا التوتر.