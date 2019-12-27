 تدخل مصري محتمل في ليبيا.. مخاوف أمنية أم أطماع اقتصادية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.07.2020

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سياسة واقتصاد

تدخل مصري محتمل في ليبيا.. مخاوف أمنية أم أطماع اقتصادية؟

في ضوء دعوة برلمان طبرق لمصر للتدخل عسكرياً في ليبيا، أسئلة عديدة مثيرة للجدل طرحت حول حرب محتملة بين مصر وتركيا على الأرض الليبية. فهل يمكن لمصر الدخول في مواجهة عسكرية مع تركيا في ظل الأزمات التي تواجهها البلاد؟

الرئيس السيسي خلال استقباله للمشير حفتر في إحدى زياراته للقاهرة عام 2019.

الرئيس السيسي حذّر من أنّ تقدّم القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا نحو الشرق الليبي سيدفع بلاده إلى التدخّل العسكري المباشرفي ليبيا.

طبول حرب جديدة قد تقرع في المنطقة، التي لا تزال تحت نيران النزاعات الأهلية والأطماع الخارجية. فبعد فشل حملته العسكرية على العاصمة الليبية طرابلس، يمارس معسكر المشير خليفة حفتر التصعيد الكلامي مُرحباً بتدخل عسكري مصري بمواجهة النفوذ المتزايد لأنقرة، التي ألقت بثقلها العسكري خلف حكومة الوفاق الوطني.

مختارات

بعد الإعلان رسميا عن قيامها بالبدء بملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق دون موافقة مصر والسودان، تراجعت إثيوبيا ونفت على لسان وزير الري كل ما نسب إليها. بدورها أعلنت مصر أنها طلبت توضيحا عاجلا من الحكومة الإثيوبية. (15.07.2020)

وليبيا التي تملك أكبر احتياطي من النفط في أفريقيا، منقسمة منذ عام 2014 وتشهد نزاعاً بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس، والمشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها والمدعوم من البرلمان المنتخب ومقرّه طبرق. 
إضافة إلى ذلك هنالك أطراف خارجية متعددة تلعب دوراً بارزاً في النزاع الليبي. فمن جهة تدعم روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة، المشير حفتر، ومن جهة أخرى تدعم تركيا حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
ومؤخراً أعلن مجلس النواب الليبي المؤيد لحفتر، أنه أجاز لمصر التدخل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل "دحر المُحتلّ الغازي" التّركي.
سيناريو المواجهة المحتملة

تواجه مصر العديد من الأزمات ولعل أبرزها أزمة سد النهضة مع أثيوبيا، المستمرة منذ سنوات والتي انتقلت إلى مرحلة أكثر تصعيداً وتهديداً على أمن مصر المائي في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يثير التساؤلات حول قدرة الحكومة المصرية على الدخول في مواجهة عسكرية في ظل التوتر الذي تمر به البلاد.

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عشر حقائق قد لا تعرفها عن سد النهضة الإثيوبي

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذّر في 20 حزيران/ يونيو من أنّ تقدّم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تسيطر على طرابلس والمدعومة من تركيا نحو الشرق سيدفع بلاده إلى التدخّل العسكري المباشرفي ليبيا.

وأعرب ناصر زهير، مستشار العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف، عن اعتقاده بأن التدخل المصري في ليبيا "أمر محتوم في حال تجاوز خط سرت والجفرة". وأوضح في حوار مع DW عربية أنه بغض النظر عن التحالفات العسكرية أو السياسية في الصراع الليبي، ما بين مصر والسعودية والإمارات وفرنسا، وأيضاً ما بين تركيا وقطر وعدة دول أخرى على الجانب الآخر، "هناك أيضاً مصالح الأمن القومي المصري بتأمين الحدود الليبية المصرية خوفاً من فكرة تشكيل الجيش المصري الحر أو تشكيل عسكري مشابه .. لذا لا يمكن لمصر أن تسمح لقوات حكومة الوفاق وتركيا الوصول إلى حدودها وستواجه الأمر في سرت والجفرة".

وأكد مستشار العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف: "المواجهة العسكرية الشاملة مستبعدة، ولكن قد تكون هناك مواجهات سريعة أو مواجهات لاستعراض القوة ومن ثم العودة إلى الحل السياسي".

الجيش المصري مقابل الجيش التركي!

وفقاً لما كشفه موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المتخصص بالشأن العسكري للدول، جاء الجيش المصري ضمن أقوى عشرة جيوش في تصنيف الموقع لعام 2020. وقفز تصنيف جيش مصر من المركز الـ 12 على المستوى العالمي إلى المركز التاسع، وعلى المستوى الإقليمي من المركز الثاني إلى المركز الأول.

وبهذا التصنيف يكون قد تفوق على جيوش كبيرة في العالم ومنها الجيش التركي الذي تراجع إلى المركز 11 بعدما كان يحتل المركز التاسع عالمياً والأول في منطقة الشرق الأوسط.

جنود مصريون في استعراض عسكري في السعودية (أبريل/ نيسان 2018)

الجيش المصري يتقدم في تصنيف أقوى جيوش العالم عام 2020 ويتفوق على الجيش التركي.

وبحسب الخبير ناصر زهير فإن "الجيش المصري لديه قوة لمواجهة الجيش التركي وعلى الجانب الآخر أيضاً الجيش التركي يمتلك قوة كبيرة وقد تكون القوة بينهما متكافئة أو بوجود فروق طفيفة."

وأوضح زهير "قد يتفوق جانب من حيث القوة البحرية بمقابل قوة برية وجوية ولكن بالمجمل نظراً لقوة الجيشين الخسارة ستكون كبيرة على الجانبين عسكرياً إذا دخلوا في مواجهة شاملة".

وأضاف مستشار العلاقات الدولية بمركز جنيف: "أيضاً تعول تركيا نوعاً ما على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفي حال دخلت في نزاع عسكري مع مصر فستقوم بتفعيل المادة الخامسة، ولكنها قد تكون بداية تفكك الناتو فعلاً، فمن المستبعد أن تدعم أي دولة في الناتو تركيا في نزاعها مع مصر".

وأكد زهير لـDW عربية أن: "الأزمة في ليبيا لا يمكن حلها عسكرياً نتيجة لتوازن القوى نوعاً ما. ويبدو ذلك واضحاً على سبيل المثال عندما تصاعد دور روسيا في ليبيا، تدخلت الولايات المتحدة بثقلها بعد أن كانت غائبة عن المشهد"، وأضاف: "الأدوار الإقليمية أو الدولية متكافئة" ويتابع أنه "بالنسبة للأوربيين وإن كانوا غير فاعلين الآن عسكرياً، إلا أنهم معنيين جداً بعدم سيطرة تركيا على السواحل الليبية، لأن ذلك سيعني سيطرة تركيا على بوابة الهجرة الأفريقية".

جنود من القوات الخاصة بالجيش التركي خلال زيارة للرئيس أردوغان لمقر القوات الخاصة في أنقرة (فبراير/ شباط 2016)

جنود من القوات الخاصة بالجيش التركي خلال زيارة للرئيس أردوغان لمقر القوات الخاصة في أنقرة (فبراير/ شباط 2016)

أبعاد اقتصادية ؟

مما لا شك فيه أن الثروة الكبيرة التي تنعم بها ليبيا من مخزونات الغاز والنفط قد جعلتها مستهدفة من قبل العديد من الأطراف الخارجية، التي لم تتحرك فعلياً باتجاه إخماد حرائق النزاع والتوصل إلى حلول لإنهاء النزاعات، لكنها في الوقت نفسه لم تتلكأ في تغذيتها وإشعال الصراع أكثر.

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سيزحف الجيش المصري على ليبيا إذا حدثت هذه الأمور... ​​​​​​​#مسائية_DW

ومن الواضح أن المصلحة الليبية التي تتمثل في إنهاء النزاع لا تندرج ضمن قائمة أولويات الأطراف الخارجية أو ضمن أسباب تدخلها.  فتركيا ترى في ليبيا فرصة ذهبية لكسب نفوذ سياسي واقتصادي، خصوصاً بعد تدهور الليرة التركية وتداعيات أزمة كورونا التي انعكست سلباً على اقتصاد تركيا.

ويبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستعد لدخول حرب إقليمية لبسط نفوذه وتحقيق أهدافه الاقتصادية في ليبيا، كما قام بضخ الأسلحة وإرسال آلاف المقاتلين المرتزقة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم بتأجيج الصراع وإطالته.

وبحسب الخبير ناصر زهير فإن تدهور الأوضاع الاقتصادية هو دافع لكلا الجانبين لدخول ليبيا والحصول على مكاسب اقتصادية أو سياسية، "لكن الدافع الأكبر بالنسبة لمصر هو تأمين الحدود والأمن القومي المصري، وبالنسبة لتركيا اكتساب أكبر قدر من المصالح في ليبيا سواء في قضية ترسيم الحدود أو في موضوع حقول النفط والغاز المكتشفة حديثاً في شرق المتوسط".

وأوضح زهير أنه في حال حدوث مواجهة عسكرية فإن كل طرف يعتمد على رافد اقتصادي يقوم بدعمه. من جهة، تعتمد تركيا على قطر من حيث الدعم الاقتصادي، في حين تعتمد مصر على السعودية والإمارات اقتصادياً في هذه المواجهة العسكرية المحتملة.

الكاتبة: ريم ضوا

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مركز لإحتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا. تسيطر جهات متعددة على مراكز اللاجئين، بعضها يعود لسلطة إحدى الحكومات المتنازعة على السلطة في البلاد. وبعضها الآخر يقع تحت نفوذ ميلشيات مسلحة..ويتعرض المهاجرون لضروب من الاستغلال و"تجارة البشر".

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    صورة تظهر وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في "أسواق عبيد" حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مهاجر إفريقي يبدو محتجاً على وضعه. بحسب تقرير منظمة الهجرة العالمية، فإن المهاجرون يباعون بمبالغ تتراوح بين 200 و500 دولار، حيث يتم شراء مهاجر واستغلاله في العمل، ويكون المُشتري مسؤولاً عن الشخص بشكل كامل، في حين أن بعضهم قد ينجح بالهرب وبعضهم يفشل ليبقى عرضةً للاستغلال.

  • Libyen Migranten Sklaverei (Reuters/L.Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    بحسب شهادات "صادمة" لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم. وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات. ووفقاً للشهادات فإن مهاجرون في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.

  • Gambia freiwillige Rückkehrer aus Libyen auf dem Flughafen in Banjul (Reuters/L. Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يدير "سوق العبيد" ليبيون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.

  • Libyen Tripolis Gerettete Migranten (Reuters/H. Amara)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    عدا عن خطر القتل فإن المهاجرين الذين يقعون فريسة مهربين يواجهون سوء تغذية بشكل مستمر وانتهاكات جنسية، بحسب ما أكد محمد عبدي كير مدير العمليات الطارئة في منظمة الهجرة العالمية، الذي وصف الوضع بـ"الكارثي".

  • Migranten in Libyen (Sara Prestiani)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يتم في هذه الأسواق بيع النساء واللواتي، بحسب التقرير، يتعرضن لسوء معاملة بشكل كبير، كما سجلت شهادات لسيدات تعرضن للاغتصاب أو الإجبار على العمل بالدعارة، كما يتم بيعهن على أساس أنهن "جواري للمتعة".

  • Libyen Flüchtlinge Tripolis (picture-alliance/dpa)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    تعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، حيث سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية. ومن المعروف أن حوالي 600 شخص توفوا في البحر منذ مطلع عام 2017 وقتل عدد غير معلوم أثناء السفر باتجاه الشمال عبر الصحراء وصولا إلى البحر المتوسط.


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