تداعيات مصرع بريغوجين على بوتين وغزوه لأوكرانيا

لم تكن وفاة يفغيني بريغوجين، زعيم مجموعة فاغنر، في تحطم طائرة الأربعاء (23 أغسطس/آب 2023)عن عمر يناهز 62 عاماً، بالحادث المفاجئ، بل تمثلت المفاجأة في طريقة مقتله.

وفي مقابلة مع DW، قالت الصحافية الروسية المتخصصة في الصحافة الاستقصائية، إيرينا بوروغان، إن طريقة مقتل بريغوجين على "النحو الذي حدث يعد بالأمر الجديد رغم أن كافة الملابسات قد لا تكشف أبداً".

ورغم تقديم بوتين تعزية لأسرة "طباخه" السابق وصديقه قبل أن يتمرد عليه، إلا أن البعض ما زال يشكك في وفاة زعيم مجموعة فاغنر أو على أقل تقدير في أن وفاته كانت عرضية.

وفي ذلك، قال غيرهارد مانغوت، الخبير السياسي من النمسا، لـ DW إن هناك احتمالاً كبيراً بأن "بوتين هو من أصدر الأوامر بقتل بريغوجين"، عازياً ذلك إلى رغبة الرئيس الروسي في الانتقام من زعيم فاغنر بسبب ما أقدم عليه من تمرد في يونيو / حزيران الماضي. وأضاف أن بوتين يرغب في بعث رسالة لتحذير الشخصيات التي تتولى مناصب قيادية في البلاد وانتقدت في السابق الكرملين.

بقايا الطائرة المحطمة التي قضى بها رئيس مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين

من هو ديمتري أوتكين؟

وقالت مصادر إن ديمتري أوتكين، "المؤسس الفعلي" لمرتزقة فاغنر وينسب إليه تسميتها بهذا الاسم، كان على متن الطائرة المتحطمة، فيما تشير مصادر عديدة إلى أن الطائرة انفجرت وهي في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرغ.

وفي عام 2014، أسس بريغوجين شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، لكنه نفي على مدار السنوات أي علاقة له بالمجموعة، بيد أنه في سبتمبر / أيلول الماضي، أقر بتشكيلها.

وعلى وقع تورطه في الصراع السوري بدعم الرئيس بشار الأسد وتعزيز مصالح الكرملين في المنطقة، باتت خبرة بريغوجين العسكرية ضرورية عندما شنت روسيا توغلها العسكري في أوكرانيا. وعندما أثبت الجيش الروسي عدم قدرته على التقدم في مناطق معينة من أوكرانيا، برز دور فاغنر كأحد الأطراف العسكرية التي يرتكن إليها الكرملين، خاصة عقب سيطرة مسلحيها على مدينة باخموت الأوكرانية في مايو / أيار الماضي بعد معارك طويلة ودامية ليصبح انتصارها بمثابة أكبر إنجاز عسكري لموسكو في الحرب.

انتقادات تبعها تمرد

وانتقد بريغوجين القيادة العسكرية الروسية واتهم قادة الجيش بالفساد وعدم الكفاءة وحملها مسؤولية عرقلة تقدم الجيش في أوكرانيا بل ذهب إلى حد اتهام كبار القادة بالخيانة وبالتسبب في أزمة نقص الإمدادات العسكرية والذخيرة.

وفي الأشهر قبل يونيو / حزيران الماضي، اندلعت أزمة غير مسبوقة بين بريغوجين والجيش الروسي تحولت في نهاية المطاف إلى محاولة انقلاب بدأت بعبارة تلفظ بها زعيم فاغنر، قائلاً: "إن الشر في القيادة العسكرية الروسية يجب أن يتوقف".

في التمرد، سيطر بريغوجين دون مقاومة على مراكز عسكرية في جنوب روسيا وتحركت قطعات تابعة له باتجاه موسكو. ووصف بوتين بريغوجين بالخائن دون أن يذكره بالاسم.

وهنا تدخل رئيس بيلاروسيا المقرب من بوتين، ألكسندر لوكاشينكو، على خط الأزمة حيث عرض وساطته بين الرئيس الروسي وبريغوجين ليكتب نهاية التمرد الذي لم يدم طويلاً.

وعلى وقع ذلك، توقع كثيرون أن الصراع بين بريغوجين وبوتين قد انتهى خاصة بعد انتقال زعيم فاغنر إلى بيلاروسيا وتحركه بحرية في البلاد حتى أنه ظهر على منصات التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتجنيد عناصر جديدة لدعم انتشار مرتزقة فاغنر خاصة في أفريقيا.

ضربة لهيبة بوتين

ورغم قدرة بوتين على إنهاء تمرد فاغنر، إلا أن صدى ذلك التمرد كان كبيراً داخل روسيا خاصة أنه جاء في خضم الحرب الروسية على أوكرانيا. بيد أن المثير للدهشة في هذا التمرد تمثل في جرأة بريغوجين في تحدي بوتين بشكل غير مسبوق ومن خلال الوسائل العسكرية، فيما بدا الرئيس الروسي في موقف ضعيف. فقبل التمرد، انتقد بريغوجين بشكل لاذع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو المقرب من بوتين وأيضاً رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف، فضلاً عن انتقاده الرئيس الروسي بشكل غير مباشر من خلال التشكيك علناً في مبرراته لغزو أوكرانيا.

اُعتبرت العلاقة بين بوتين وبريغوجين قبل التمرد قوية حيث تعود إلى تسعينيات القرن الماضي. وكان بريغوجين أول شخص يُسمح له بتشكيل قوة عسكرية خاصة للقيام بمهام صعبة وقذرة نيابة عن موسكو سواء في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبعد تأكد مقتل بريغوجين، ترى مارينا ميرون، المتخصصة في الشؤون الدفاعية في كلية كينغز كوليدج، في حديث مع DW أن بوتين لم يعد يساوره أي خوف من حدوث تمرد ثان، مضيفة "يبدو أن بوتين قد وجد الطريقة التي من خلالها سيحكم قبضته على فاغنر".

تعود العلاقة بين بريغوجين وبوتين إلى تسعينيات القرن الماضي

أسئلة برسم المستقبل

يعتقد بعض الخبراء أن مقتل بريغوجين سوف يلقي بظلاله على الحرب الروسية في أوكرانيا، فيما يستبعد كثيرون ذلك نظراً لأن مجموعة فاغنر باتت بلا قيادة في الوقت الراهن، فضلاً عن أنها أُنهكت في القتال الأخير في أوكرانيا حتى أن الجيش الروسي لم يعتمد في قتاله بأوكرانيا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية على مرتزقة فاغنر. وفي نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن ما سبق ذكره يجعل موقفه أقوى.

وفي ذلك، طرح الخبير السياسي غيرهارد مانغوت سؤالاً مفاده: "ماذا سيحدث للمهام التي تقوم بها فاغنر في أفريقيا، نظراً لأنها شرعت منذ سنوات في القيام بأعمال قذرة لصالح الكرملين وساعدت في تعزيز نفوذ روسيا في الدول الأفريقية؟"

وقال إن الإجابة على هذا السؤال سيعتمد على المسار المستقبلي للحرب في أوكرانيا وفيما سيستمر بوتين في دعم وزير دفاعه شويغو من عدمه. الجدير بالذكر أن بريغوجين لم يكن الشخص الوحيد الذي دعا إلى عزل شويغو حيث خرجت أصوات قومية متشددة وبعض ما يطلق عليهم "مدوني الحرب" تطالب بضرورة إعفاءه من منصبه.

رومن غونشارينكو / م. ع

في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة "طباخ بوتين" ولد يفغيني برويغوجين كما فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ (لينينغراد السوفياتية) عام 1961. بعد 9 سنوات قضاها في السجن على خلفية ارتكاب جرائم أسس في عام 1990 شركة ناجحة لبيع النقانق. وارتقى السلم بعد ذلك وصولاً إلى فتح مطعم أصبح من أهم مطاعم سان بطرسبرغ. وبعد وصول بوتين إلى الرئاسة في عام 2000 راحت مجموعة بريغوجين توفر خدمات طعام للكرملين فحظي بلقب "طاهي بوتين" وقيل إنه حقق المليارات بفضل عقود عامة.

في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة تأسيس فاغنر بدأ الرجل حليق الرأس يظهر إلى دائرة الضوء في أيلول/سبتمبر من عام 2022 بالتزامن مع تكبد الجيش الروسي هزيمة تلو الأخرى في أوكرانيا. آنذاك أعلن بريغوجين أنه أسس عام 2014 مجموعة مرتزقة فاغنر وهي عبارة عن جيش خاص ضم في في البداية مقاتلين قدامى أصحاب خبرة في الجيش وأجهزة الاستخبارات الروسية. وتزامن تأسيس مجموعة المرتزقة مع ضم شبه جزيرة القرم، بيد أن الكرملين لم يعترف بوجود المجموعة حتى نهاية عام 2022.

في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة فاغنر وسوريا أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مرتزقة فاغنر، التي ضمت في سوريا بالإضافة إلى محاربي الاتحاد السوفياتي السابقين مقاتلين سوريين، تصرفوا مثل "قوات خاصة" في الميدان إلى جانب الجيش الروسي ابتداءً من العام 2015. كما أنّهم موجودون اليوم (2023) بأعداد أقل قرب آبار النفط، وكذلك في محافظتي حماة واللاذقية.

في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة فاغنر وإفريقيا في 2018، وفي حين كانت هذه المجموعة قد لفتت الأنظار في أوكرانيا وسوريا وليبيا، بدأت تسري معلومات عن انتشارها في إفريقيا أيضاً. وقد قتل ثلاثة صحافيين روس كانوا يجرون تحقيقاً حول هذه المجموعة في جمهورية إفريقيا الوسطى. وتم كذلك تحديد وجود المجموعة في السودان وموزمبيق ومالي. ويقول مصدر عسكري أوروبي إن المجموعة تُحضِر "الذهب والمعادن من وسط إفريقيا ومن مالي، وهو ما يحتاج إليه بوتين للحفاظ على اقتصاده".

في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة فاغنر وأوكرانيا جند يفغيني آلاف السجناء ليقاتلوا في أوكرانيا مقابل العفو عنهم. ووفر الغزو الروسي لأوكرانيا فرصة من ذهب لرجل الأعمال من أجل الخروج إلى دائرة الضوء بعدما عمل لسنوات في الظل، ليفرض نفسه لاعباً أساسياً في روسيا. وعلى العكس من كبار المسؤولين الروس، تواجد بريغوجين في ميدان المعركة وصوّر جثث رجاله ليطالب بمزيد من الذخيرة.

في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة بداية الشقاق في أيار/مايو 2023 وبعد أكثر من عام من المعارك الشرسة والدامية، حقق بريغوجين هدفه بإعلانه سيطرة فاغنر على باخموت في شرق أوكرانيا. لكن خلال هذه المعركة تفاقم التوتر مع هيئة أركان الجيش الروسي بقيادة فاليري غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو اللذين اتهمهما بريغوجين بحرمان فاغنر من الذخائر ونشر عدة لقطات مصورة شتم فيها القادة العسكريين الروس.

في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة انقلاب السحر على الساحر بعد أن اتهم الجيش الروسي بأنه قصف معسكرات مجموعته، تجاوز هذا الرجل المتهور الذي يصعب التنبؤ بتحرّكاته، خط اللاعودة حين قرر الانقلاب على سيد الكرملين. فقاد بريغوجين في حزيران/يونيو تمرداً على القيادة العسكرية ووزير الدفاع سيرغي شويغو، سيطر خلاله لفترة وجيزة على مواقع عسكرية في جنوب روسيا وسار على رأس قواته باتجاه موسكو قبل أن يوقف تحركه في غضون ساعات. وقد وصفه بوتين بأنه "خائن" دون أن يذكره بالاسم.

في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة تراجع غامض بعد تراجع زعيم المرتزقة البالغ من العمر 62 عاماً عن تمرّده، تفاوض على الذهاب إلى منفى في بيلاروسيا، من دون أن يحال إلى المحاكمة أو يُسجن. وخُير مقاتلوه بين الانضمام إليه هناك أو الانضمام إلى الجيش الروسي النظامي أو العودة إلى الحياة المدنية. ومما يدل على غموض الاتفاق أن بريغوجين عاد إلى روسيا، حتى أنه تم استقباله في الكرملين خلال الأيام التي تلت التمرد.

في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة آخر ظهور في حين استقر بعض مقاتلي فاغنر في بيلاروسيا حيث عملوا "مدربين" بشكل خاص لجنودها، لم يكن مكان زعيمها معروفاً بعد. وقد تعقبه المدونون ورصدوا تحركات طائراته. وفي النهاية، ظهر مساء الإثنين 21 آب/أغسطس في مقطع فيديو قال فيه إنه يعمل في إفريقيا من أجل تعزيز عظمة روسيا في هذه القارة حيث ينفذ رجاله منذ سنوات ما يكلفهم به الكرملين.

في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة النهاية الأربعاء (23 آب/أغسطس 2023) قتل يفغيني بريغوجين، ومعاونه وثمانية ركاب آخرين "بحسب معلومات أولية" في تحطم طائرة خاصة شمال غرب موسكو على ما ذكرت هيئة النقل الجوي الروسية ووزارة الحالات الطارئة. الرئيس الروسي بوتين أكد مقتله وقدم التعازي لعائلته.

في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة مصير معلق تُعد ميليشيا "فاغنر" المسلّحة حاليا الذراع العسكرية لموسكو في الخارج: فهي تستغل الثروات خارج الحدود الروسية، وتحمي حكومات حليفة، وتشن حرب معلومات وتخوض عمليات عسكرية وحشية. ولكن بعد مقتل مالكها يبقى مصيرها معلقاً في الهواء وبرسم المستقبل، رغم تأكيد موسكو أن مصير المجموعة في إفريقيا يعتمد على "البلدان المعنية". إعداد: خالد سلامة





