تخلت عن التسوق لعام فوفرت آلاف الدولارات!

صُدمت كيت فلاندرز قبل أربعة أعوام عندما علمت أن أختها كانت توفر 20 في المائة من دخلها كطالبة جامعية بدوام كامل، في حين أنها بالكاد كانت توفر خمسة في المائة من راتبها شهرياً. في تلك اللحظة، بدأت كيت بالتساؤل عما إذا كان بمقدورها أن توفر أكثر من ذلك وتعيش على أقل من 95 في المائة من راتبها.
كانت فلاندرز آنذاك تبلغ الثامنة والعشرين من عمرها وقد أنهت للتو سداد ما يقارب 30 ألف دولار من الديون، ما جعلها تشعر بالإحباط، فأصبحت تنفق الأموال بلا هدف بمجرد أن تحررت من سداد التزاماتها المالية. فضلاً عن أنها لم تكن تشعر بالرضا حول هذا الإنفاق، حيث لم تحدث أي تقدم يذكر في سبيل تحقيق أهدافها.
لذلك، قررت الشابة الأميركية ألا تتسوق لنفسها سنة كاملة اعتباراً من عيد ميلادها التاسع والعشرين. وشملت قائمة الحظر شراء الملابس والكتب والأجهزة الإلكترونية والأثاث وحتى القهوة الجاهزة لمدة 365 يوماً. غير أنها قد سمحت لنفسها بشراء بعض الأشياء الضرورية جداً، فلم يكن لديها مثلاً فساتين رسمية أو أحذية ذات كعب عال مناسبة لحضور خمس حفلات زفاف دعيت إليها في تلك السنة. إلا أنها اشترت زياً واحداً للمناسبات الخمس عوضاً عن شراء زي لكل حفلة، بحسب ما نشره موقع (إنسايدر) الأميركي.
تقول فلاندرز إنها تعلمت خلال تلك السنة، بفضل القيود التي وضعتها لنفسها، التمييز بين الأشياء التي تريدها والأشياء التي شعرت بأنها قد تحتاجها، وأن تحرر نفسها من الرضوخ لإلحاح الأصدقاء لشراء شيء ما. كما أنها قد تعلمت أن تجرد ما تملكه وأن تذكر نفسها دائماً بان لديها ما يكفي.
وبعض إنقضاء هذه السنة، تمكنت كيت فلاندرز من توفير مبلغ وصل إلى 13 ألف دولار، والمفاجأة الأكبر كانت تخليها عن عملها والتفرغ للكتابة في مدونتها الإلكترونية. كما من المتوقع أن يُنشر لها كتاب في نهاية هذا العام، ولذلك تعتزم تمديد الحظر لعام آخر.
ر.ض/ ي.أ
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الكاتب: علاء جمعة