تخفيف بعض إجراءات الإغلاق في ألمانيا وإعادة فتح صالونات الحلاقة

فتحت صالونات الحلاقة في ألمانيا اليوم (الاثنين الأول من مارس / آذار 2021)، بعدما اضطرت لغلق أبوابها منذ 16 كانون أول/ ديسمبر الماضي عند بدء تشديد إجراءات الإغلاق في البلاد. ومن المقرر أن تفتح مرافق أخرى أبوابها مجددا اليوم في بعض الولايات الألمانية، مثل أسواق الحدائق ومحلات الزهور وصالونات العناية بالقدم ومدارس القيادة.

وتم اتخاذ قرار إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر في جميع أنحاء ألمانيا في آخر اجتماع على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات في العاشر من شباط / فبراير الماضي. ومن المقرر أن تجتمع المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات بعد غد الأربعاء مجددا، لبحث سبل فتح مزيد من المرافق. وقبل المشاورات يتزايد الضغط نحو إعادة الفتح مع زيادة الرغبة في مزيد من الحريات، إلا أن الخبراء يرون في الوقت نفسه بداية موجة ثالثة من الجائحة. وارتفعت الأرقام الرئيسية لمعدل انتشار فيروس كورونا مرة أخرى منذ فترة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انتشار المزيد من أشكال الطفرات الأكثر عدوى.

استمرار انتشار الفيروس

في سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 4 آلاف و732 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع. وبلغ عدد الإصابات يوم الاثنين الماضي 4 آلاف و369 إصابة. وسجل المعهد 60 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 62 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون أول / ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3.500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون الثاني / يناير الماضي بواقع 1.244 حالة. وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الاثنين 8.65 إصابة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بواقع 6.197 إصابة. وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و447 ألفا و68 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 70 ألفا و105 حالات. وبلغ عدد المتعافين مليونين و255 ألفا و500 شخص. وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 1.08 ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 108 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

إعطاء 5.91 مليون جرعة من اللقاحات

أظهرت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرغ" للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم حتى الآن في ألمانيا إعطاء 5.91 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وبحسب البيانات المعلنة اليوم الاثنين، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ173 الف و483 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.8 عام لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو تسعة أسابيع.

ح.ز/ ز.أ.ب (د.ب.أ)