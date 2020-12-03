تحليل: هل يمكن لترامب أن يصدر عفوا عن أسرته أو عن نفسه؟

أثار العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مستشاره السابق مايكل فلين تكهنات بشأن ما إذا كان بإمكان الرئيس العفو عن مساعدين آخرين وحتى أفراد عائلته خلال الأسابيع الأخيرة له في منصبه. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت نقلا عن شخصين تم اطلاعهما على الأمر أن ترامب تحدث مع محاميه الشخصي رودي جولياني بشأن العفو عنه خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة أيضا إن ترامب سأل مستشارين عن إمكانية العفو "الاستباقي" عن أبنائه الثلاثة الكبار. وفي عام 2018، قال ترامب إن لديه "الحق المطلق" في العفو عن نفسه، وهو ادعاء يعارضه العديد من خبراء القانون الدستوري. وفيما يلي نظرة عامة على سلطة العفو التي يتمتع بها ترامب، والتي تعتبر واسعة ولكنها ليست مطلقة:

هل يمكن أن يكون العفو استباقيا؟

بينما يُمنح العفو عادة للأشخاص الذين حوكموا، إلا أنه يمكن أن يشمل السلوك الذي لم تستتبعه إجراءات قانونية. ولا يمكن تطبيق العفو على السلوك الذي لم يحدث بعد.

وأوضحت المحكمة العليا الأمريكية ذلك في قضية نُظرت عام 1866، قائلة إن سلطة العفو "تمتد إلى كل جريمة يحددها القانون، ويمكن استخدام تلك السلطة في أي وقت بعد ارتكابها، إما قبل اتخاذ الإجراءات القانونية أو أثناء فترة سريانها أو بعد الإدانة والحكم".

وتصدر معظم قرارات العفو للأشخاص الذين حوكموا وصدرت بحقهم أحكام. ولكن في عام 1977، أصدر الرئيس جيمي كارتر عفوا عن مئات الآلاف من "المتهربين من الخدمة العسكرية" الذين تملصوا من الخدمة في الجيش التي جعلتها الحكومة إلزامية خلال حرب فيتنام.

حدود سلطة العفو الممنوحة للرئيس!

سلطة العفو، المستمدة من دستور الولايات المتحدة، هي واحدة من أوسع السلطات المتاحة للرئيس. ورأى الآباء المؤسسون في سلطة العفو أداة لإظهار الرحمة وخدمة الصالح العام. ولا يمكن مراجعة العفو من فروع الحكومة الأخرى ولا يتعين على الرئيس إبداء سبب لإصداره. لكن سلطة العفو ليست مطلقة، وهو لا ينطبق إلا على الجرائم الاتحادية.

هل يمكن أن يعفو ترامب عن أبنائه والمقربين منه؟

نعم. عفو ترامب عن المقربين منه بمن في ذلك أفراد عائلته إجراء قانوني. وفي عام 2001، أصدر الرئيس السابق بيل كلينتون عفوا عن شقيقه روجر، الذي أدين بحيازة الكوكايين في أركنسو. وأصدر كلينتون عفوا عن 450 شخصا فروا من البلاد بسبب تهم التهرب الضريبي.

الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون سبق أن عفا عن أخيه روجر الذي أدين بحيازة الكوكايين

إلى أي مدى يمكن أن يكون العفو شاملا؟

هذا غير واضح. فقد كان العفو الذي ناله الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون من خلفه جيرالد فورد شاملا، إذ أعفي نيكسون من جميع الجرائم الجنائية التي ارتكبها أو ربما شارك فيها خلال فترة رئاسته.

لكن المحكمة العليا الأمريكية لم تصدر حكما بشأن ما إذا كان هذا العفو الشامل قانونيا. وجادل بعض فقهاء القانون بأن الآباء المؤسسين أرادوا أن يكون العفو محددا، وبأن هناك حدا ضمنيا لنطاقه.

لأي سبب قد يعفو ترامب عن أبنائه أو جولياني؟

لم يُتهم أبناء ترامب بأي مخالفات جنائية، وليس من الواضح لأي سبب قد يعفو عنهم ترامب. لكن المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس يجري تحقيقا جنائيا بشأن ترامب وشركته العائلية التي تحمل اسم منظمة ترامب.

وأشار فانس، وهو ديمقراطي، في ملفات المحكمة إلى أن تحقيقه يمكن أن يركز على الاحتيال المصرفي والضريبي والتأميني، فضلا عن تزوير السجلات التجارية. ولم يتضح ما هي المرحلة التي وصل إليها التحقيق. ولم توجه اتهامات لأي شخص بارتكاب مخالفات.

ومن ناحية أخرى، فتحت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس تحقيقا في تهم التحايل الضريبي بحق ترامب ومنظمته. وبدأ التحقيق الذي أجرته جيمس، وهي ديمقراطية أيضا، بعد أن أبلغ المحامي السابق لترامب مايكل كوهين الكونغرس بأن الرئيس قام بتضخيم قيم الأصول بغية الحصول على القروض والتأمين وخفض قيمتها لخفض الضرائب العقارية.

وعُزل إريك ترامب، نجل ترامب ونائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب ما وصفته المدعية العامة بمشاركته في واحدة أو أكثر من المعاملات قيد المراجعة.

أمام 5 آلاف ضيف وبحضور عائلته، ترامب يلقي كلمة في واشنطن بعد ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية

ووصف الجمهوري ترامب تحقيقات فانس وجيمس بأنها مضايقات ذات دوافع سياسية. ولن ينطبق العفو الرئاسي، الذي لا يمكن منحه إلا عن الجرائم الاتحادية، على أي من هذه التحقيقات الحكومية.

وليس من الواضح إن كان لجولياني سجل جنائي. ويحقق المدعون الاتحاديون في مانهاتن في تعاملاته التجارية في أوكرانيا. ونفى جولياني ارتكاب أي مخالفات. كما نفى محامي ترامب الخاص (جولياني) أنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي بشأن العفو.

هل يستطيع ترامب العفو عن نفسه؟

لا توجد إجابة محددة لهذا السؤال، إذ لم يسبق أن حوكم رئيس أمريكي، لذا لم تدل المحاكم بدلوها في الأمر. وقال بريان كالت، أستاذ القانون الدستوري في جامعة ولاية ميشيغان "عندما يسألني الناس عما إذا كان بإمكان الرئيس أن يعفو عن نفسه، فإن جوابي دائما هو: "حسنا يمكنه المحاولة...الدستور لا يقدم إجابة واضحة على ذلك".

بيد أن العديد من الخبراء القانونيين يقولون إن العفو الذاتي سيكون غير دستوري لأنه ينتهك المبدأ الأساسي القائل بأنه لا ينبغي لأحد أن يكون القاضي في قضيته.

وقد يحاول ترامب العفو عن نفسه بشكل استباقي لتفادي إمكانية مقاضاته بعد تركه منصبه. وقال كالت إنه لكي تحكم المحكمة في صلاحية العفو، يتعين على المدعي الاتحادي توجيه اتهام إلى ترامب بارتكاب جريمة، وسيتعين على ترامب عندئذ طرح هذا العفو كدفاع.

ص.ش/أ.ح (رويترز)