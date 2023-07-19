 تحليل: هل يصبح العراق محور تنمية مستدامة في الشرق الأوسط؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.07.2023

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سياسة واقتصاد

تحليل: هل يصبح العراق محور تنمية مستدامة في الشرق الأوسط؟

نجحت حكومة محمد شياع السوداني في تحقيق استقرار سياسي لم يعرفه العراق منذ سنوات بفضل سياستها القائمة على التوازن بين قوى سياسية ذات مشارب متنوعة، فهل تنجح هذه الحكومة أيضا في طموحاتها التنموية التي تتجاوز حدود العراق؟

مشروع تطوير ميناء الفاو جنوب العراق بالتعاون مع عدة شركات عالمية- مايو/ أيار 2023

تطوير وتوسيع ميناء الفاو جنوب العراق، هل سيكون الميناء أحد محاور التجارة في الشرق الأوسط؟

منذ سنوات يشرع العراق أبوابه للانفتاح الاقتصادي على الجيران في كل الاتجاهات. ويتجسد ذلك من خلال طرح مشاريع اقتصادية إقليمية عديدة انطلاقا من أراضيه في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

مختارات

بعد توقيف تصدير النفط عبر تركيا، وقعت الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان اتفاقاً يتيح استئناف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا. لاتفاق مؤقت وسيمهد إلى إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي معالجة جميع الشواغل في هذا القانون.

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ومن أحدث المشاريع "طريق التنمية" بتكلفة 17 مليار دولار للربط البري بين دول الخليج وتركيا عبر ميناء الفاو الكبير جنوب العراق. وقد تم مؤخرا الإعلان عن هذا المشروع بحضور ممثلين عن الدول المجاورة والقريبة من العراق وعلى رأسها إيران وتركيا والسعودية.

 وترى  الحكومة العراقية في المشروع حسب رئيسها محمد شياع السوداني "ركيزة لاقتصاد مستدام متنوع لا يعتمد على النفط وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق ومنطقة الشرق الأوسط".

وسبق للحكومات العراقية السابقة أيضا أن طرحت مشاريع مشابهة للتعاون الإقليمي واتفقت على بعضها مثل الربط الكهربائي وتطوير صناعة البتروكيماويات مع السعودية ومد أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة الأردني، إضافة إلى مشروع "خط التجارة العربي" لنقل البضائع من العراق ودول الخليج والأردن غبر خليج العقبة ومنها إلى الأسواق المستهدفة عبر الموانئ المصرية. 

الجيران والحاجة لتعاونهم

 

يدرك العراقيون أن لديهم مخزونات كبيرة من النفط، لكن المشكلة تكمن في أن عصر النفط قد ينتهي بشكل أسرع من المتوقع، وعندها قد يجد بلد غني بموارد متنوعة مثل العراق نفسه أمام اقتصاد متصحر ومتدهور وضعيف البنية بسبب اعتماده بشكل متطرف على ربع النفط الذي يشكل نسبة تزيد على 90 بالمائة من الصادرات.

ووفقا للبنك الدولي فإن ما يزيد على 60 بالمائة من الاستثمارات العامة في البلاد أضحت مرتبطة بأسعار النفط مقارنة بأقل من 17 بالمائة عام 2010.

نظرة على الأشغال في ميناء الفاو العراقي في أكتوبر/ تشرين الأول 2022

الحكومة العراقية تريد تحويل ميناء الفاو العراقي إلى نقطة ربط بين دول الخليج وتركيا، هل تنجح في ذلك؟

 يأتي ذلك في وقت  تتدهور فيه الزراعة والثروة السمكية كثاني أهم قطاع اقتصادي في البلاد. ويأتي هذا التدهور بنسبة تزيد على 60 بالمائة في غضون سنوات قليلة وبشكل أساسي بسبب قلة المياه التي تطلقها تركيا إلى العراق عبر نهري دجلة والفرات حيث بنت عليها أكبر السدود التي تحجز عشرات مليارات الأمتار المكعبة.

وبدورها قامت إيران بمشاريع كثيرة أدت إلى تجفيف أو تقليص روافد  نهر دجلةالكثيرة والقادمة من الأراضي الإيرانية. كما قامت بتحويل مياه نهر الكارون وحرمان شط العرب منها. 

المال العراقي وخبرة الجيران؟

 

ورغم توفر العراق على طفرات مالية كبيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط ما تزال البنى التحتية ضعيفة باستثناء بعض الطرق البرية السريعة التي تربط بين المدن الرئيسية. ويدل على ذلك انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي على مدى ساعات. ومن شأن طرح مشاريع مثل "طريق التنمية" أو "خط التجارة العربي" بالتعاون مع الدول المتجاورة أن يساهم في تطوير هذه البنى وخاصة على صعيد الطرق والخطوط الحديدية وشبكات الطاقة والري والسدود في مختلف أنحاء البلاد.

تراجع منسوب المياه في الأهوار وتزايد نسبة الملوحة- سبتمبر/ أيلول 2021

الجفاف يهدد الأهوار الذي يفقد غطائه النباني والناس تفقد هناك مصدر رزقها- كيف يمكن تجاوز هذه المشكلة؟

وهنا يمكن للشركات التركية والإيرانية والسعودية والإماراتية أن تلعب دورا هاما في البناء وضخ الأموال اللازمة لإنجاز مشاريع النقل والطاقة بحكم الخبرة والمصالح المتبادلة والأهمية الواعدة للسوق العراقية كأحد أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد المستهلكين الذي يقارب 50 مليون نسمة ومن حيث القدرة الشرائية العائلة لشريحة واسعة منهم.

وهنا يمكن الإشارة مثلا إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه شركات الإنشاءات التركية في بناء الطرق والجسور والشركات السعودية مثل "أرامكو" في تطوير صناعة البتروكيماويات.

وهناك خبرات كبيرة للشركات الإمارتية في بناء المدن والأحياء السكنية يمكن الاعتماد عليها. أما الشركات الإيرانية التي لا تخضع للمقاطعة الغربية فيمكنها تقديم مساهمة كبيرة في بناء محطات الطاقة التي يحتاج إليها العراق.

يضاف إلى ذلك أن تعزيز التعاون والمصالح المتبادلة في مجالات النقل والتجارة والاستثمارات وأنابيت نقل النفط يساعد على التخفيف من مشكلتي  نقص المياه والجفاف، لأن القسم الأكبر من مصادر المياه العراقية يأتي من تركيا وإيران. فمع تزايد المصالح المتبادلة تلين عادة المواقف السياسية من قضايا شائكة ومعقدة مثل مشكلة المياه. 

سد الموصل شمال غرب العراق - نوفمبر/ تشرين الثاني 2007

إصلاح السدود في العراق ينبغي أن يكون جزءا من خطة للحد من هدر المياه والتخفيف من حدة الجفاف

برامج طموحة لجذب المستثمرين

من خلال التصريحات والبرامج المعلنة والنقاشات المحتدمة تبدو الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني والرأي العام والنخب الداعمة لها على وعي بالمخاطر التي تهدد مستقبل الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على ربع ثروة باطنية ناضبة.

وعلى ضوء ذلك لم تكتف الحكومة بطرح مشاريع مشتركة مع الجيران مثل "طريق التنمية" و "خط التجارة العربي"، بل يجري الحديث عن إعداد برنامج متكامل يهدف "لإعادة تأهيل البنية التحتية ومشاريع الري وصناعات أساسية وجذب المستثمرين الأجانب للمساهمة فيها".

وفي هذا الإطار يندرج التوقيع مؤخرا على اتفاق مع شركة توتال الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار لتطوير حقوق النفط واستغلال الغاز المصاحب لاستخراج الذهب الأسود ودخول مجال الطاقات المتجددة.

هل يدخل المعنيون في شراكة حقيقة؟

يدعم برامج الحكومة العراقية التنموية إقرار أضخم ميزانية في تاريخ البلاد بقيمة تزيد على 150 مليار دولار. كما يدعمه توفر احتياطات مالية جيدة تقدر بنحو 90 مليار دولار بفعل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الصادرات من الذهب الأسود خلال العامين الماضيين.

بيد أن المال لوحده لايكفي لتحديث الاقتصاد العراقي وجعل العراق محورا أو أحد محاور النمو والتنمية في الشرق الأوسط. فمثل هذا النجاح الاقتصادي مرتبط بتوفير ضمانات من شأنها عدم ترك الخلافات بين الكتل السياسية العراقية الرئيسية تتحكم في مستقبل المشاريع الوطنية التنموية المطروحة على صعيد البناء والتمويل والتشغيل كما حدث خلال العقدين الماضيين.

أزمة الكهرباء في العراق وسط موجة الحر

وفي سياق متصل فإن تنفيذ المشاريع المطروحة بالتعاون مع الجيران مرتبط بنجاح التقاربات السياسية والتوافقات الإقليمية التي بدأت مؤخرا بالمصالحة السعودية الإيرانية.

ونظرا إلى التكاليف الضخمة لهذه المشاريع فإن مساهمة دول غنية كالسعودية وقطر والإمارات في تمويلها ضروري لتنفيذها وتشغيلها بشكل ناجح ومجدي ومستدام. وهنا لا بد من التأكيد على إشراك القطاع الخاص في هذه المشاريع من خلال شراكات تساهم بها الدولة وشركات عالمية تتمتع بالخبرات اللازمة. 

سياسة توازن تبشر بالنجاح

يشهد العراق هذه الأيام استقرارا سياسيا لم يشهده منذ فترة طويلة. ويدعم هذه الانفراج سياسة الحكومة التي تقوم على التوازن في العلاقات بين القوى السياسية الفاعلة على الساحة العراقية وبين القوى الخارجية الأكثر تأثيرا في العراق وعلى رأسها الولايات المتحدة وإيران.

كما يدعمه ارتفاع أسعار النفط وفوائض الميزانية التي تسمح بتخصيص أموال لمشاريع ترضي مختلف القوى وتراعي مصالحها مثل توظيف الآف الشباب العاطل عن العمل والمحسوبين عليها في مؤسسات الدولة. كما أن التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان بشأن تصدير النفط المحلي هناك عبر تركيا، والتقارب السعودي الإيراني يخدم الاستقرار المذكور في المدى المنظور.

ابراهيم محمد، الخبير في الشؤون الاقتصادية في مؤسسة دويتشه فيله

ابراهيم محمد: مساهمة تركيا وإيران في تحديث البنية التحتية العراقية يساهم في الحد من مشاكل أخرى كنقص المياه والجفاف

على ضوء ذلك يمكن القول أن الحكومة العراقية بسياستها الحالية تتجه إلى تحقيق نجاحات ملموسة تتمثل في دفع الاقتصاد العراقي نحو تنمية تقوم على تنويع مصادر الدخل والتخلص من التبعية للنفط. كما تتجه نحو تحويل الاقتصاد العراقي إلى أحد محاور النمو في الشرق الأوسط.

ومن المؤشرات على ذلك تسجيل العراق خلال العام الماضي أحد أعلى معدلات النمو في العالم بنسبة زادت على 9 بالمائة حسب مؤسسة التجارة الخارجية والاستثمار الألمانية. ومؤخرا تم الاتفاق مع إيران على ضمان استقرار توريدات الغاز الإيراني، كما يجري العمل لتنفيذ مشروع مع السعودية للربط الكهربائي بين البلدين.

ومؤخرا أعلن وزير الطاقة الإيراني عن اتفاق مع الجانب العراقي لحل الخلافات مع بغداد حول المياه. وتفيد مصادر رسمية عراقية أن الحكومة التركية تتجاوب حاليا بشكل إيجابي مع مطالب العراق بخصوص إطلاق المزيد من مياه النهرين نحو الأراضي العراقية ومع سعيه للتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص.

ابراهيم محمد

  • نفوق الأسماك في نهر أمشان في منطقة المجر الكبير بمحافظة ميسان جنوب البلاد

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    أسماك نافقة

    بعيون يعتصرها الآسى، ينظر صيادون إلى أكوام من أسماك نافقة جرفتها الأمواج إلى ضفاف نهر أمشان في منطقة المجر الكبير بمحافظة ميسان جنوب البلاد. يعود نفوق الأسماك بشكل كبير إلى سوء نوعية المياه في دلتا دجلة والفرات. ورغم ذلك، فإن السبب الدقيق لنفوق الأسماك لم يتحدد بعد ما دفع وزارة الزراعة العراقية إلى تشكيل لجنة لبحث أسباب هذه الكارثة.

  • في محافظة ذي قار المجاورة، يُمكن مشاهدة الأسماك وهي تحتضر جراء تراجع مناسيب المياه في هور الجبايش بفعل قلة الأمطار. وقد أشارت الأمم المتحدة إلى أن العراق من بين البلدان الخمسة الأكثر تضررا من تغير المناخ. ووصلت درجات الحرارة خلال السنوات إلى 55 درجة مئوية.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    الأسماك تحتضر

    في محافظة ذي قار المجاورة، يُمكن مشاهدة الأسماك وهي تحتضر جراء تراجع مناسيب المياه في هور الجبايش بفعل قلة الأمطار. وقد أشارت الأمم المتحدة إلى أن العراق من بين البلدان الخمسة الأكثر تضررا من تغير المناخ. ووصلت درجات الحرارة خلال السنوات إلى 55 درجة مئوية.

  • يؤدي انخفاض منسوب المياه وارتفاع درجات الحرارة بشكل عام إلى قلة مستويات الأكسجين وارتفاع نسبة الملوحة في الأنهار مما يؤثر سلبا على الثروة السمكية. وقد أعلنت وزارة الزراعة العراقية وهيئة الموارد المائية عن إجراء تحقيقات منفصلة لمعرفة أسباب هذه الكارثة المائية في ميسان.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    ارتفاع الملوحة

    يؤدي انخفاض منسوب المياه وارتفاع درجات الحرارة بشكل عام إلى قلة مستويات الأكسجين وارتفاع نسبة الملوحة في الأنهار مما يؤثر سلبا على الثروة السمكية. وقد أعلنت وزارة الزراعة العراقية وهيئة الموارد المائية عن إجراء تحقيقات منفصلة لمعرفة أسباب هذه الكارثة المائية في ميسان.

  • فشلت جهود هذه السلحفاة في العيش وسط بيئة مائية سامة واستسلمت للموت. ويتدفق 5 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميا إلى نهر دجلة الذي يوفر المياه لنهر أمشان. وتؤدي الأسماك المتعفنة إلى تفاقم أزمة رداءة المياه في أمشان.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    تسمم البيئة

    فشلت جهود هذه السلحفاة في العيش وسط بيئة مائية سامة واستسلمت للموت. ويتدفق 5 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميا إلى نهر دجلة الذي يوفر المياه لنهر أمشان. وتؤدي الأسماك المتعفنة إلى تفاقم أزمة رداءة المياه في أمشان.

  • تعد هذه المنطقة جزءا من الأهوار العراقية الذي جرى إدراجها على لائحة اليونسكو للتراث العالمي عام 2016 حيث وصفتها اليونسكو بأنها ملاذ تنوع بيولوجي وموقع تاريخي لمدن حضارة ما بين النهرين. ومنذ آلاف السنين، تعيش مجتمعات سكانية كبيرة تعتمد أما على صيد الأسماك أو تربية الجاموس في وئام مع الطبيعة. ودأب سكان المنطقة على استخدام طرق تتأقلم مع الحياة مثل العيش في أكواخ القصب (الصرايف).

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    لائحة التراث العالمي

    تعد هذه المنطقة جزءا من الأهوار العراقية الذي جرى إدراجها على لائحة اليونسكو للتراث العالمي عام 2016 حيث وصفتها اليونسكو بأنها "ملاذ تنوع بيولوجي وموقع تاريخي لمدن حضارة ما بين النهرين". ومنذ آلاف السنين، تعيش مجتمعات سكانية كبيرة تعتمد أما على صيد الأسماك أو تربية الجاموس في وئام مع الطبيعة. ودأب سكان المنطقة على استخدام طرق تتأقلم مع الحياة مثل العيش في أكواخ القصب (الصرايف).

  • تعاني منطقة الأهوار منذ سنوات من قلة هطول الأمطار، لكنها منذ عام 2020 تشهد موجة جفاف هي الأشد خلال 40 عاما. وقد أدت مشاريع تركيا وإيران المجاورتين في بناء السدود إلى انخفاض كبير في تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات. ويعد سكان الأهوار من أقدم السلالات البشرية على وجه الأرض ويطلق عليهم محليا المعدان.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    الأكثر جفافا خلال 40 عاما

    تعاني منطقة الأهوار منذ سنوات من قلة هطول الأمطار، لكنها منذ عام 2020 تشهد موجة جفاف هي الأشد خلال 40 عاما. وقد أدت مشاريع تركيا وإيران في بناء السدود والقنوات إلى انخفاض كبير في تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات. ويعد سكان الأهوار من أقدم السلالات البشرية على وجه الأرض ويطلق عليهم محليا "المعدان".

  • كان من المفترض أن يبحر هذا الزورق في أهوار الجبايش الجنوبية بمحافظة ذي قار، لكنه بات يقف حائرا في تربة جافة. وأدى الجفاف إلى القضاء على مهنة صيد الأسماك ما أثقل كاهل الصيادين المثقل جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وإزاء ذلك، يتخذ الكثير من الصيادين قرار الهروب إلى المدن لكسب لقمة العيش.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    اليأس يضرب الصيادين

    كان من المفترض أن يبحر هذا الزورق في أهوار الجبايش الجنوبية بمحافظة ذي قار، لكنه بات يقف حائرا في تربة جافة. وأدى الجفاف إلى القضاء على مهنة صيد الأسماك ما أثقل كاهل الصيادين المثقل جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وإزاء ذلك، يتخذ الكثير من الصيادين قرار الهروب إلى المدن لكسب لقمة العيش.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    الحياة فوق جبش القصب!

    يعيش صيادو الأهوار في "صرايف" من حصران القصب، فوق أكداس قصب عائمة على سطح الماء تعرف بـ " الجبايش". قد تبدو الحياة بهذه الطريقة صعبة، لكنها ممكنة لمن ولدوا في هذا المكان.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    القصب كعلف وكمادة للبناء

    بعد أن شح الصيد، لا يجد سكان الأهوار والصيادون ما يسدون به رمقهم اليوم سوى بيع القصب الذي يستخدم كعلف للجواميس والأبقار، وحين يجف يستخدم لبناء الصرايف والأطواف (الجبايش). الصياد الشيخ عبد الأسدي، يقول إنّ القصب ونقل السائحين وتربية الجاموس وبيع منتجاته، هي مصادر الدخل الحالية لسكان الأهوار.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    المضيف عامر بزواره

    مضائف القصب تقام عادة على بقعة أرض يابسة، لكن يمكن إقامتها فوق جبايش القصب أيضا. هذه المضايف تستعمل اليوم كمحطات ضيافة للزوار والسائحين، ويجري صيد أسماك الهور لعمل ولائم مكلفة لهم. صيد السمك وبسبب شحه، يجري قبل طلوع الفجر بالشباك، وأحيانا بالتيار الكهربائي الذي يصعق كل المخلوقات في بقعة كبيرة من الماء.

  • Irak Marschland zwischen Euphrat und Tigris

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    تقلص المساحة

    كانت منطقة الأهوار تغطي 9 آلاف كيلومتر مربع في سبعينات لكنها تقلصت إلى 760 كلم مربعا بحلول عام 2002 ثم استعادت نحو 40 في المائة من المنطقة الأصلية بحلول عام 2005. ويقول العراق إنه يهدف إلى استعادة ستة آلاف كيلومتر مربع في المجمل، لكن الجفاف يضرب هذه الخطط في الصميم.

  • The sun sets over an island paddock for water buffalo in the Chabaish swamp in Nasiriyah, southern Iraq.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    تغير المناخ يهدد "فينيسيا الشرق"

    أُطلق على المنطقة لقب "فينيسيا الشرق" حيث كانت مقصدا للسياح، لكن تغير المناخ يهددها ويهدد بقاء ثقافة تعود إلى آلاف السنين. بدأت المأساة في عهد نظام صدام حسين، حين جفف الأهوار للقضاء على معارضي نظامه بعد "الانتفاضة الشعبانية" في 1991 بجنوب العراق. وبعد سقوط النظام عام 2003 هدم السكان الكثير من السدود حتى تعود المياه للتدفق مجددا في محاولة لبث الحياة في منطقة الأهوار. فلوريان ماير/ م.ع


 