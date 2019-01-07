 تحليل منزلي لـ ”شمع الأذن“ يكشف الاكتئاب والتوتر | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 10.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

تحليل منزلي لـ ”شمع الأذن“ يكشف الاكتئاب والتوتر

هل تخيلت أنه بتحليل منزلي بسيط لعينة من شمع الأذن يمكنك تحديد معدل الإصابة بالاكتئاب أو التوتر؟  هذا ما توصلت له دراسة بريطانية حديثة. فكيف يعمل هذا الأمر؟ وهل يصلح للكشف عن الإصابة بكورونا؟

فحص أذن لسيدة

باستخدام الجهاز الجديد يمكن سحب عينة من شمع الأذن بهدف تحليل معدلات مادة الكورتيزول

طورت مجموعة من العلماء جهاز جديد يمكن استخدامه في المنزل بدون الحاجة لإشراف طبي للكشف عن الإصابة بالاكتئاب.
وباستخدام الجهاز الجديد يمكن سحب عينة من شمع الأذن بهدف تحليل معدلات مادة الكورتيزول فيها، إذ يعتبر الكورتيزول بمثابة مؤشرا حيويا وعضويا للإصابة بالاكتئاب، وفقا لدراسة منشورة علي موقع مجلة هيليون Heliyon للأبحاث العلمية.
و لطالما واجه الأطباء تحديا كبيرا في السابق لقياس معدلات الكورتيزول في الجسم بدقة واعتمدوا غالبا في ذلك على تحليل عينة من الشعر، وهو ما يستغرق الكثير من المال والوقت والمجهود.

ويشرح المشرف على الدراسة أندرياس هيراني-فيفز، في بيان منشور على الموقع الخاص بجامعة UCL، أن استخدام عينة من مادة الكورتيزول يعتبر" صعبا بشكل ملحوظ" بسبب تغير معدلات الهرمونات بها، بما لا يجعل العينة قادرة على القياس بشكل دقيق.
إلا أن المثير هو اكتشاف الباحثين أن معدلات الكورتيزول بشمع الأذن تبدو أكثر استقرارا، وباستخدام الجهاز الجديد يمكن الحصول على عينة واختبارها بسرعة وكفاءة، على حد قول هيراني-فيفز. 

وأستلهم الباحثون فكرة الاعتماد على شمع الأذن مما يتمتع به شمع عسل النحل من قدرة على مقاومة التلوث البكتيري، وهو ما يتمتع به أيضا شمع الأذن لدى الإنسان، على حد قول المشرف علي الدراسة. 

ويشبه الجهاز الجديد أعواد القطن المستخدمة لتنظيف الأذن، إلا أن الجهاز يتوقف من نفسه قبل الدخول بعمق في الأذن لتجنب وقوع أي أذى لها. 
وأجرى الدراسة كلا من معهد علم الأعصاب الإدراكي ومعهد الطب النفسي بجامعة UCL وكلية علم النفس والأعصاب بجامعة كينجز كولج لندن، بمشاركة باحثين من المملكة المتحدة وألمانيا وشيلي.

وتم تجريب الجهاز على 37 شخص لاختبار أليات سحب عينة شمع الأذن لقياس معدلات الكورتيزول بها، كما تم سحب عينات من دم وشعر المشاركين للتأكد من دقة تحليل الشمع مقارنة بالتحليلين الآخرين. 

ومن المفترض أن يتوفر هذا التحليل قريبا في الأسواق. ويأمل الباحثون في أن يساعد الجهاز الجديد لاحقا، بعد المزيد من البحث والاختبار، في الكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد 19 من خلال الكشف عن الأجسام المضادة التي تتراكم بشمع الأذن، وفقا للبيان الصادر عن جامعة UCL. 

د.ب / ع.أ.ج 

مشاهدة الفيديو 03:47

الأذن - عضو حساس

مواضيع ذات صلة

Melanoma - Hautkrebs - Illustration der Krebszellen

الخوارزميات للتنبؤ بأعراض مرض السرطان 07.01.2019

نجح باحثون في جامعة بريطانية في تطوير طريقة جديدة للكشف المبكر عن مختلف أعراض السرطان اعتمادا على الذكاء الاصطناعي. فكيف تعمل هذه التقنية؟

Symbolbild Beziehungen Iran Deutschland

العلاقات الألمانية الإيرانية.. تاريخ من الود والأزمات 11.05.2019

في الوقت الذي تتبادل فيه الولايات المتحدة وإيران وصف "الشيطان الكبير" أو "الدولة المارقة"، جمعت بين ألمانيا وإيران علاقات ودية جيدة تميزت بالنشاط والحيوية والتعاطف بينهما، رغم صعوبة بعض الأوقات من تاريخ علاقات عريقة.

G7-Gipfel in Frankreich Treffen Sarif und Macron

ظريف في قمة مجموعة السبع.. زيارة مفاجئة لكنها مخططة! 26.08.2019

وصفت بالمفاجئة زيارة رئيس الدبلوماسية الإيرانية لمقر قمة مجموعة السبع بفرنسا، لكنها كانت مخططة ومتروكة للظروف أن تنضج بموافقة الرئيس ترامب. فهل وافق ترامب على زيارة ظريف؟ وهل سيمهد ذلك لجولة مفاوضات جديدة بشأن إيران؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  