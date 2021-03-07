 تحليل: مستقبل مظلم أمام الليرة اللبنانية مع غياب حكومة فاعلة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.03.2021

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سياسة واقتصاد

تحليل: مستقبل مظلم أمام الليرة اللبنانية مع غياب حكومة فاعلة

الليرة اللبنانية تتجه نحو الانهيار واللبنانيون يتشاجرون في متجر على علبة حليب. أما رئيس الحكومة فيحذر من الانفجار ما لم تتشكل حكومة وتأتي بحل، لكن كيف السبيل إلى ذلك في بلد تتقاسمه نخب طائفية متضاربة المصالح والأهداف؟

انخفاض احتياطي العملة الصعبة في لبنان

"تتبادل الحكومة اللبنانية والمصارف بما فيها مصرف لبنان المركزي التهم في تحميل المسؤولية عن تدهور سعر الليرة"

في لبنان يقطع محتجون الطرقات مجدداً احتجاجاً على تردي الأحوال المعيشية  وتدهور سعر العملة اللبنانية بشكل دراماتيكي  ينذر بمصير مشابه لمصير العملة الفنزويلية. ومن بيروت تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة من أحد المتاجر حيث يتشاجر الناس للحصول على علبة حليب مجفف ما تزال من ضمن قائمة سلع تحظى بدعم الدولة لسعرها. غير أن الأخيرة لم تعد قادرة على الاستمرار في هذا الدعم وتوفير السلع الأساسية للبنانيين بسبب شح احتياطي مصرف لبنان المركزي من العملات الصعبة. وهو الأمر الذي يدفع المزيد من سكان لبنان إلى الفقر والجوع بسبب العجز عن دفع أسعار السوق الحرة التي تشهد ارتفاعا جنونيا غير مسبوق.

مختارات

استبعدت محكمة التمييز الجزائية في لبنان المحقق العدلي القاضي فادي صوان من التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت وتم نقل الملف إلى قاض آخر. وكان صوّان قد وجه اتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة وزراء سابقين.

تواصلت المظاهرات في شوارع لبنان، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية وهبوط العملة المحلية إلى أدنى مستوى، فيما هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، السبت، بالتوقف عن عمله للضغط نحو تشكيل حكومة جديدة.

انتهت إحدى الشركات الألمانية من عملية معالجة أكثر من 50 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة تمهيداً لنقلها إلى ألمانيا. كانت تلك المواد قد تراكمت على مدى عقود ما شكل تهديداً للناس في بيروت.

في بيان مشترك، دعت فرنسا والولايات المتحدة السياسيين اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة وتقديم نتائج التحقيقات في أسباب انفجار مرفأ بيروت، وهو الشرط المسبق لتوفير "دعم هيكلي وطويل الأمد" من المجتمع الدولي.

ويمكن لنا إدراك حجم الكارثة التي ألمت باللبنانيين إذا قارنا الفرق بين سعر عملتهم التي انهارت حالياً إلى نحو 11 ألف ليرة مقابل دولار أمريكي واحد وسعرها في سبتمبر/ أيلول 2019 عندما كان بحدود 1500 ليرة للدولار. ومما يعنيه ذلك أن متوسط الدخل الذي كان بحدود 700 ألف ليرة، ما يعادل نحو 470 دولار أضحى اليوم أقل من 64 دولاراً في الشهر.

ويمكن للمرء على ضوء ذلك أن يتصور مدى التدهور الحاصل في مستوى المعيشة وتبعاته على الفئات محدودة الدخل. وإذا كانت نسبة الفقراء خلال العام الماضي 2020 تضاعفت لتصل إلى 55 بالمائة من السكان حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، فإن التدهور المستمر منذ بداية العام الجاري ينبئ بارتفاع هذه النسبة إلى أكثر من الثلثين في الوقت الحالي. 

من المسؤول عن التدهور؟

تتبادل الحكومة اللبنانية ومحللين مقربين منها من جهة والمصارف بما فيها مصرف لبنان المركزي من جهة أخرى التهم في تحميل المسؤولية عن تدهور سعر الليرة. وتقول التهمة الموجهة للبنوك إنها تضارب في السوق لشراء الدولار بأي سعر، لأن مصرف لبنان المركزي ألزمها في لإطار خطة لإعادة هيكلتها برفع رأسمالها بنسبة 20 بالمائة وزيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية لضمان متطلبات السيولة المصرفية في الخارج بمبالغ إضافية تزيد على 4 مليارات دولار. وهو الأمر الذي أدى إلى شح الدولار في السوق وارتفاع سعره بشكل جنوني لم يتوقف حتى الساعة.

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فيديو: اللبنانيون يعانون من مصاعب اقتصادية جمة

غير أن جمعية المصارف نفت مسؤوليتها عن تدهور سعر الليرة معتبرة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الألمانية أن الأسباب الكامنة وراء هذا التدهور تعود إلى "الضبابية السياسية في البلاد على ضوء التخبط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدي وحقيقي لتأليف حكومة جديدة ".

وأشارت الجمعية في بيانها إلى الدور الذي يلعبه تزايد العجز التجاري المقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام الماضي وتزايد حجم الاستيراد غير المدعوم من قبل الدولة. غير أن عدم نفي الجمعية لقيام المصارف بشراء الدولار الشحيح أصلاً في السوق بأسعار مضاربة، يعني بشكل أو بآخر أنها تساهم في رفع سعره من خلال طلبها المتزايد عليه.

ويزيد الطين بلة أن البنوك اللبنانية تمنع منذ أواخر 2019 المودعين من التصرف بودائعهم الدولارية بعدما قلصت السحب منها إلى 1000 دولار شهرياً مقابل أقل من 4000 ليرة للدولار بحجة الحفاظ على الاستقرار المالي الذي تحول إلى سراب على أرض الواقع. ويصف محللون هذا المنع على مرأى الحكومة بأنه عملية احتيال من شأنها الاستيلاء بغير وجه حق على جزء من أموال المودعين في سابقة لم يشهدها لبنان في تاريخه.

ومن تبعات ذلك حدوث تراجع غير مسبوق في التحويلات المالية الخارجية للمغتربين اللبنانيين عبر هذه البنوك خوفاً من مصادرتها، وهو الأمر الذي زاد من مشكلة عدم توفر الدولار في السوق. ويزيد الطين بلة قيام المسؤولين والنخب النافذة بتهريب أموالها بالمليارات إلى خارج البلاد بُعيد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في خريف 2019.

وما التحقيقات التي تجريها سويسرا بشأن تحويلات بعشرات الملايين تمت عن طريق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إلى البنوك السويسرية، سوى أحد الأدلة على ذلك.

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لبنان: أزمة القطاع الطبي في مواجهة كورونا

هل أصبح الحل شبه مستحيل؟

في الوقت الذي اندلعت فيه احتجاجات جديدة وخطيرة على ضوء موجة الغلاء الجديدة، يبدو إنقاذ الليرة اللبنانية بعيد المنال في ظل نخبة طائفية تتقاسم موارد بلادها على شكل غنائم. وجاءت تبعات جائحة كورونا التي أدت إلى شلل السياحة والسفر والقطاعات الخدمية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني لتزيد الضغط على قيمتها في وقت تراجع فيه الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25 بالمائة خلال العام الماضي 2020.

وزاد الطين بلة الخسائر الفادحة التي لحقت بالتجارة اللبنانية بعد  انفجار مرفأ بيروت  في وقت زاد فيه حجم الديون العامة على 94 مليار دولار، أي أكثر من 170 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم مرور سبعة أشهر على استقالة الحكومة، فإن النخب السياسية الطائفية وداعميها في الخارج من قوى إقليمية ودولية لم تتمكن بعد من الاتفاق على حكومة تبادر إلى وقف تدهور الليرة في إطار إصلاحات اقتصادية مؤلمة تؤدي إلى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والمانحين الذين تعهدوا بتقديم 11 مليار دولار كقروض ومساعدات لإنقاذ الوضع شرط البدء بعملية الإصلاح.

المحلل الاقتصادي إبراهيم محمد

إبراهيم محمد: في الوقت الذي اندلعت فيه احتجاجات جديدة وخطيرة على ضوء موجة الغلاء الجديدة، يبدو إنقاذ الليرة اللبنانية بعيد المنال.

وفي ظل تعنت الأطراف المعنية بإيجاد حل وتمسكها بمواقفها مهما كان الثمن، طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيلة حسان دياب النخب اللبنانية  بالإسراع في تشكل حكومة جديدة  بعدما وصل البلد إلى "حافة الانفجار بعد الانهيار" على حد قوله. وهدد دياب بالاعتكاف إذا كان ذلك "يشكل ضغطاً باتجاه هذا التشكيل".

لكن وعلى الرغم من أهمية القيام بهذه الخطوة في الظرف الراهن فإن أي حكومة لبنانية في ظل النخبة السياسية الحالية الفاسدة لم تفلح سوى في إيجاد حلول مسكنة لن تكون كافية لاستقرار عملته وإخراج لبنان من دوامة أزمات وجودية يعيشها بشكل متكرر منذ إقامته الدولة الحالية قبل مائة سنة. وعلى ضوء ذلك يطالب محللون أمثال أكرم رباح باستمرار ضغط الشارع "حتى تترك الطبقة السياسية الحالية بأكملها السلطة بعد ثلاثة عقود من تركها للبلاد منقسمة وغارقة في الفساد". غير أن رؤية هذا المحلل وهو محاضر في الجامعة الأمريكية تبدو غير واقعية في الظروف الراهنة لأن الاحتجاجات الشعبية لم تفرز بدائل للطبقة السياسية الحاكمة.

ولا ننسى أيضاً أن القسم الأكبر من اللبنانيين ملتف حول زعاماته الطائفية رغم كل ما يجري. ويدعم هذه الزعامات بقوة قوى إقليمية ودولية متضاربة المصالح والأهداف وفي مقدمتها  السعودية وإيران والولايات المتحدة وفرنسا.

إبراهيم محمد

  • Drusen und ihre beduinischen Verbündeten greifen die Maroniten an (1860) (picture-alliance/Design Pics)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    فتنة جبل لبنان

    سكنت عدة طوائف في المناطق المعروفة حالياً بلبنان، خاصة منطقة جبل لبنان. لكن الطوائف الأبرز كانت ستة: الموارنة والأرثودوكس والكاثوليك، وفي الجانب الآخر الدروز والسنة والشيعة. بقي الجبل تحت سيطرة العثمانيين، لكنه شهد توترات طائفية خطيرة خاصة المجازر بين الدروز والموارنة عام 1860. تدخلت قوى أوروبية في المنطقة خاصة منها فرنسا، وشهد جبل لبنان بضغط أوروبي قيام نظام "المتصرفية" الذي عزّز الوجود الماروني.

  • Die Französen in Syrien (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    قيام لبنان الكبير

    بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، استطاعت فرنسا فرض انتدابها على لبنان بعد توسيعه ليضم البقاع وولاية بيروت فضلاً عن ترسيم الحدود مع سوريا. ويقول جوزيف باحوط في مقال على كارنيغي إن فرنسا هدفت إلى خلق وطن شبه قومي للمسيحيين في الشرق الأوسط، لكن الطوائف المسلمة رفضت بشدة الوضع الجديد. أعلن لبنان استقلاله عام 1943 على يد الرئيس بشارة الخوري، لكن جلاء القوات الفرنسية لم يتم إلّا عام 1946.

  • 73. Tag der Unabhängigkeit Libanon (picture-alliance/dpa/W. Hamzeh)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الميثاق الوطني

    شهد إعلان استقلال لبنان ما عُرف بالميثاق الوطني الذي منح رئاسة الدولة للموارنة ورئاسة الوزراء للسنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة. وكان هدف الميثاق تسهيل الاستقلال حتى لا يطلب المسيحيون حماية فرنسا ولا يطالب المسلمون بالوحدة مع سوريا. لم يُكتب الميثاق لكنه بقي مطبقاً في البلاد منذ ذلك الحين، ويرى متتبعون أنه سبب المشاكل الطائفية في البلاد بما أنه هو من أسس لنظام المحاصصة.

  • Libanon Ehem. Präsident Camille Chamoun (1964) (Imago Images/United Archives International)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    إنهاء حكم شمعون

    تحوّلت بيروت إلى مدينة تجمع الكل منذ سنوات الاستقلال، لكن اندلاع النزاع العربي-الإسرائيلى ألقى بظلاله على بلد يصارع لخلق هويته. استقبلت بيروت آلاف اللاجئين الفلسطينيين كما استقبلت مهاجرين عرب وشهدت نمواً اقتصادياً لكن في الآن ذاته ركزت قوى عربية متصارعة نفوذها داخل المدينة منذ ذلك الحين. غير أن أبرز حدث شهدته بيروت في الخمسينيات كان الانتفاضة ضد الرئيس كميل شمعون الذي كان له علاقات قوية مع الغرب.

  • Libanon Präsidentschaftswahlen | Fouad Chehab für die Republik (picture-alliance/dpa/M. Tödt)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    العصر الشهابي

    من بين أكثر رؤساء لبنان احتراما هو فؤاد شهاب الذي حكم البلاد منذ 1958 إلى 1964 ورفض التمديد له رغم شعبيته الطاغية. تحقق في عهد شهاب الكثير من الاستقرار في البلد رغم الانتقادات الموجهة له بتقوية دور المخابرات بعد محاولة الانقلاب. جاء بعده شارل حلو الذي حاول اتباع النهج الشهابي بعدم تفضيل أيّ طرف سياسي على آخر، لكن البلد شهد في عهده عدة مشاكل اقتصادية، ما مهد الباب لسليمان إفرنجية ليخلفه.

  • Libanon Yasser Arafat in West-Beirut (1982) (picture-alliance/AP Photo/M. Raouf)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الحرب الأهلية تندلع

    شهد لبنان توقيع اتفاق القاهرة عام 1969 بين الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين وبين الدولة اللبنانية حتى لا تتكرر مناوشات بين الطرفين، وبموجبه تم الاعتراف بالوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وقف اليسار اللبناني مع الفلسطينيين، في حين رفضهم اليمين المشكل أساساً من منظمات مارونية. ومع تعاظم النفوذ الفلسطيني تعددت الاحتكاكات مع القوى اليمينية، لتندلع رسمياً الحرب الأهلية في أبريل/ نيسان 1975.

  • Ziad Saab hat im libanesischen Bürgerkrieg gekämpft - Libanon Anfang der 1980er (Ziad Saab )

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    بيروت تشتعل

    قُسمت بيروت إلى شرقية تحت سيطرة القوات اليمينية وغربية للفلسطينيين والقوات اليسارية. زاد التناحر الطائفي بين المسلمين والمسيحيين من الحرب خاصة مع وجود اختلالات اجتماعية بينهم. زاد التدخل السوري من سعير الحرب، وكذلك فعلت إسرائيل عندما اجتاحت لبنان عام 1982 وحاصرت بيروت الغربية ما أدى إلى جلاء المسلحين الفلسطينيين، لكن الحرب لم تنته، ووقعت بعد ذلك مواجهات حتى داخل الأطراف التي كانت متحالفة.

  • Hisbollah Flagge Libanon (Getty Images/AFP/A. Amro)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    حزب الله يخرج منتصرًا

    انتهت الحرب رسميا عام 1991 سنتين بعد توقيع اتفاق الطائف. شهدت الحرب مجازر مروعة كالكرنتينا والدامور وصبرا وشاتيلا، ووثقت الكاميرات مشاهد مرعبة كما جرى في حصار بيروت وحرب المخيمات. تقوّت لاحقا التنظيمات الشيعية، وخصوصا حزب الله المرتبط بإيران، وبقي التنظيم محافظًا على سلاحه بعد حلّ كل الميلشيات، فتراجع نفوذ التنظيمات المسلحة اليمينية واليسارية والفلسطينية، كما ضمنت سوريا استمرار حضورها في البلد.

  • Libanon Feierlichkeiten 10 Jahre nach Tod von Rafiq Hariri (picture-alliance/dpa/N. Mounzer)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الاغتيالات تستمر

    استقر لبنان نسبيا في التسعينيات، لكن سنوات الألفية شهدت مواجهات مسلحة بين حزب الله وإسرائيل في صيف 2006، لكن الهزة الأعنف كانت اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء السابق الذي ساهم في إعمار لبنان. كانت من نتائج الاغتيال خروج القوات السورية نتيجة ما عُرف بـ "ثورة الأرز". شهد البلد في تلك السنوات استمرار الاغتيالات السياسية التي وجهت فيها الاتهامات لدمشق كاغتيال الشيوعي جورج حاوي والصحفي سمير قصير.

  • Libanon Demonstration & Proteste in Zouk Mosbeh (Getty Images/AFP/J. Eid)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    حراك لبنان

    لأول مرة في تاريخ البلاد، يخرج مئات الآلاف من اللبنانيين عام 2019 رفضاً لنظام المحاصصة الطائفية، مطالبين برحيل الطبقة السياسية ككل. جاءت الاحتجاجات في ظل استمرار ترّدي الوضع الاقتصادي وارتفاع نسب الفساد، ما أدى إلى استقالة حكومة سعد الحريري، وتشكيل حكومة حسان دياب التي استقالت بدورها بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة ما يناهز مئتي قتيل. تقرير: إسماعيل عزام

    الكاتب: إسماعيل عزام


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